我們得承認、並感恩，在人類歷史進程裡，排汗協助我們適應地球上許多新的環境；人們幾乎可以在所有環境生存，只要不讓地球暖化到不再適合生存的地步。本書將告訴你：
1.什麼才是正確的「流汗養生」；真實了解「出汗機制」，不刻意「止汗」傷害到身體的健康。
2.了解我們如何在演化史上勝出；現代智人如何使用「流汗」這項利器，取得凌駕於所有物種之上的適應能力。
3.從心理、生理，乃至於歷史、文化層面了解流汗並不可恥；與汗水隨之而來的體味，更是與微生物菌群同生共榮、生而為人的證明。
4.從更宏觀角度觀看上天賜予我們的自然生理機制；即便是小如流汗也對個體或群體的生存有重大意義；以及該如何因應未來劇烈的氣候變化。
5.認知到你我身上除了汗水獨一無二，每個人也都自成生態系，是一座小宇宙。
6.讓人輕鬆吸收到當代科普的精髓；雖然講的是「流汗」，但作者旁徵博引地涵蓋了歷史、經濟、心理、醫學、生物等各學科，自然詼諧的筆觸，讓所有人都可以毫無壓力地一口氣讀完，充分啟發對於大眾科學的理解。
本書目次
各界評論
序曲
部一∣汗水的科學
第1章 人類獨有的排汗
第2章 汗如雨下
第3章 你聞起來好香
部二∣汗水的社會
第4章 愛的異味
第5章 熱石頭
第6章 汗水的印記
第7章 偽汗水
部三∣汗水的戰爭
第8章 不變的本質
第9章 腋下攻防戰
第10章 極端出汗
第11章 汗漬
誌謝
參考資料
跋
莎拉•艾佛茲（ Sarah Everts ）及著作《汗水的奧祕》。圖／擷自AMAZON、天下生活，民報合成
作者簡介
莎拉•艾佛茲 Sarah Everts 她是一名擁有化學碩士學位的自然科學記者，十多年前，為了實踐記者夢而放棄了生化領域職涯；曾為《科學美國人》、《史密森尼月刊》、《新科學人》和《經濟學人》撰稿，並被全國公共廣播電台採訪、兩度擔任學術機構的訪問學者；現住在加拿大渥太華市，在卡爾頓大學教授新聞學。
譯者簡介
楊心怡 政大英語系、政大新聞所畢業。曾任《康健雜誌》資深記者。著有《輕甜食——零罪惡感的手作點心》、採訪撰文《肌戒毒——14天不洗臉的真正醫學美容》、《聽力完全寶典》等書；譯有《醫生為什麼會犯錯？》、《6週重建齒質飲食法》。