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【民報書摘】汗水的奧祕：有關流汗的奇思妙想與科學探究

2022-01-15 11:00
作者：莎拉．艾佛茲 (Sarah Everts)
譯者：楊心怡
出版社：天下生活出版
出版日期：2021-12-29
官方網址：

出汗可能是我們最奇怪的生物功能，但同時也是最重要和最不為人所知的功能；在本書中，莎拉·艾佛茲深入探討了汗水在人體中的作用——以及在人類歷史中的作用。

為何汗水是鹹的？為何壓力大時會出汗？為何有的人會出五顏六色的汗？除了單純臭味或所謂的費洛蒙，是否應該擔心「老大哥」會追蹤從汗水中滲出的數百種分子；還有那些揭示健康和惡習祕密的分子？

艾佛茲的有趣調查將讀者帶到了世界各地——從她參加約會活動的莫斯科，人們在那裡嗅汗以尋找愛情，到紐澤西州，公司聘請訓練有素的腋窩嗅探師來評估其防汗產品的功效。

在此過程中，艾佛茲追溯了人類控制汗水的長期追求，最終形成了價值數十億美元的除臭劑和止汗劑產業。她表明，雖然出汗可能令人討厭，但我們體內複雜的「溫度控制策略」是人類最強大的生物學特徵。

艾佛茲以極大的熱情深入研究和寫作，本書是對人類生活中平凡通俗但引人入勝的事實之全新詮釋。

我們得承認、並感恩，在人類歷史進程裡，排汗協助我們適應地球上許多新的環境；人們幾乎可以在所有環境生存，只要不讓地球暖化到不再適合生存的地步。本書將告訴你：

1.什麼才是正確的「流汗養生」；真實了解「出汗機制」，不刻意「止汗」傷害到身體的健康。

2.了解我們如何在演化史上勝出；現代智人如何使用「流汗」這項利器，取得凌駕於所有物種之上的適應能力。

3.從心理、生理，乃至於歷史、文化層面了解流汗並不可恥；與汗水隨之而來的體味，更是與微生物菌群同生共榮、生而為人的證明。

4.從更宏觀角度觀看上天賜予我們的自然生理機制；即便是小如流汗也對個體或群體的生存有重大意義；以及該如何因應未來劇烈的氣候變化。

5.認知到你我身上除了汗水獨一無二，每個人也都自成生態系，是一座小宇宙。

6.讓人輕鬆吸收到當代科普的精髓；雖然講的是「流汗」，但作者旁徵博引地涵蓋了歷史、經濟、心理、醫學、生物等各學科，自然詼諧的筆觸，讓所有人都可以毫無壓力地一口氣讀完，充分啟發對於大眾科學的理解。

本書目次

各界評論
序曲
部一∣汗水的科學
第1章 人類獨有的排汗
第2章 汗如雨下
第3章 你聞起來好香
部二∣汗水的社會
第4章 愛的異味
第5章 熱石頭
第6章 汗水的印記
第7章 偽汗水
部三∣汗水的戰爭
第8章 不變的本質
第9章 腋下攻防戰
第10章 極端出汗
第11章 汗漬
誌謝
參考資料


莎拉•艾佛茲（ Sarah Everts ）及著作《汗水的奧祕》。圖／擷自AMAZON、天下生活，民報合成

作者簡介

莎拉•艾佛茲 Sarah Everts   她是一名擁有化學碩士學位的自然科學記者，十多年前，為了實踐記者夢而放棄了生化領域職涯；曾為《科學美國人》、《史密森尼月刊》、《新科學人》和《經濟學人》撰稿，並被全國公共廣播電台採訪、兩度擔任學術機構的訪問學者；現住在加拿大渥太華市，在卡爾頓大學教授新聞學。

譯者簡介

楊心怡   政大英語系、政大新聞所畢業。曾任《康健雜誌》資深記者。著有《輕甜食——零罪惡感的手作點心》、採訪撰文《肌戒毒——14天不洗臉的真正醫學美容》、《聽力完全寶典》等書；譯有《醫生為什麼會犯錯？》、《6週重建齒質飲食法》。

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