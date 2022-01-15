出汗可能是我們最奇怪的生物功能，但同時也是最重要和最不為人所知的功能；在本書中，莎拉·艾佛茲深入探討了汗水在人體中的作用——以及在人類歷史中的作用。

為何汗水是鹹的？為何壓力大時會出汗？為何有的人會出五顏六色的汗？除了單純臭味或所謂的費洛蒙，是否應該擔心「老大哥」會追蹤從汗水中滲出的數百種分子；還有那些揭示健康和惡習祕密的分子？

艾佛茲的有趣調查將讀者帶到了世界各地——從她參加約會活動的莫斯科，人們在那裡嗅汗以尋找愛情，到紐澤西州，公司聘請訓練有素的腋窩嗅探師來評估其防汗產品的功效。

在此過程中，艾佛茲追溯了人類控制汗水的長期追求，最終形成了價值數十億美元的除臭劑和止汗劑產業。她表明，雖然出汗可能令人討厭，但我們體內複雜的「溫度控制策略」是人類最強大的生物學特徵。

艾佛茲以極大的熱情深入研究和寫作，本書是對人類生活中平凡通俗但引人入勝的事實之全新詮釋。