第一次聽到「家族史」這個名詞，是2019年到台南一間叫小聚的早午餐店，聽了鄭竹梅（鄭南榕的女兒）講述她在父親過世後，因為跟祖父母一起生活，在偶然間興起了探討家族故事的興趣。也在不斷地「追尋」過程中，更加「認識自己」和「腳下的土地」！

2021年3月6日，我又興起了記錄家族史的念頭。恰巧這天與老同學健彰吃飯，提起了過往的點點滴滴。於是決定，想要把記憶中的家族史，好好記錄下來的想法。事實上，每一個人的家族史，都是一塊很重要的「台灣開發史」拼圖，串接起過去、現在和未來…… 或許，在重新「翻找」出這些故事後，我們會更加「珍惜」與「喜愛」現在所有的一切！

記憶中，過去與爸爸聊天時，談到了自身的「家族史」。他提及，追溯台南黃氏家族的祖先，最早一批是跟鄭成功一起到來的。因為屯墾政策，所以有八支黃姓的祖先，在佳里、七股一帶落地生根。詳細查了時間點，1661年~1662年，大約是這些唐山兵來台的時期。他們有些水土不服；有些尋找耕地；有些深入西拉雅族的聚落，過著田園牧歌的生活。這些日子，是個種族融合的過程，唐山公與西拉雅嬤，結為連理，也因此我們都有獨特的血緣與基因！

身為早期來台的移民，甚至連阿嬤那邊的血緣，都與鄭成功的妹妹相關，實在可以說，是台灣開發史的經典紀錄！可惜，這中間我們知道的太少，只能用各種資料與想像盡力拼湊…… 其實，在這已是繁華的街區中，曾經是片汪洋。400年來，這兒土地貧脊、土壤鹽分重，這就像是西部拓荒史一樣，經過多次的整地、墾殖，才變成今日的樣貌。依據爸爸轉述，我們家族是在阿公3歲左右（1928年），由於曾文溪大潰堤，阿祖抱著阿公，舉家往南搬遷，來到今日的溪南寮（南興里）定居。



台南黃氏家族的祖先，最早一批是跟鄭成功一起到來的。圖／作者提供

不過，畢竟開發台江也是個艱難的任務。沒有良田美地，人們生活困苦，與市中心的古都府城和曾是天興縣的佳里相比，這裡什麼都沒有，可以說極其荒涼！人們圍溪造地，掘成魚塭、濕地，種起小番茄、哈密瓜與紅甘蔗…… 想起小時候，總是看著阿嬤剖著長長的甘蔗，大口大口地嚼著，並且吐出纖維樣的渣渣，好不快活！今日，台江流域在還未滿百年的歷史記憶中，已成為海埔新生地的安南區，由眾多的小聚落、小工廠和水岸大樓構成一股全新的氣息。



1928年，由於曾文溪大潰堤，阿祖抱著阿公，舉家往南搬遷。示意圖／擷取自台灣歷史博物館網頁，作者提供

這兒，曾經是台灣開發的起點，在1624年~1662年間，停滿了巨大的戎克船，如此浩大、壯觀的景象，只能留在圖畫中想像（現今的安平古堡還留有這幅畫）。台江的名詞，可以說，介於「重要」和「不重要」之間。畢竟，誰會看著門前的那池大水塘，憑弔多年前的水域和古戰場！也因此，古稱安順庄的安南區，一直到近年來，才被重新又稱為「台江」。而「台江內海」，也隨著2009年「台江國家公園」的成立，再次受到重視與妝點上新的記憶……



王家祥的小說裡頭的「鯨骨之海」即為「台江內海」。今日也隨著2009年「台江國家公園」的成立，再次受到重視。圖／作者翻攝自王家祥的倒風內海

關於過去，我們總是知道的太少；對於未來，人們總是擔憂的太多。假若，在徐徐的涼風之下，再次望向那強壯的木麻黃林；看著一池池的魚塭地；嗅著海水的鹹鹹氣息；走在山海圳綠道的青翠氛圍中，會是多麼「感動」的一件事情呀！我想，在蒐集「家族史」的過程中，我們也是在給自己一股「動力」，去感受「故鄉」的美麗和毫無保留的「愛」！



在徐徐的涼風之下，再次望向那強壯的木麻黃林。圖／作者提供

從鄭竹梅的講座裡頭，重塑了一個新的「可能」。這個「可能」，其實是告訴我們：「你了解自己嗎？了解自己的過去嗎？了解腳下這片土地的故事嗎？如果，你還不清楚。那麼，現在就開始吧！跟你的家人談談；跟你的祖父母談談；跟你的故鄉好好談談。你會有眾多收穫的！」而今日，我更加確信，在建構「家族史」的歷程中，我也更加喜愛了自己……