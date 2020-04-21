敦睦艦隊確診個案中有9例為高雄籍，但高雄市長韓國瑜表示，有92名官兵拒絕配合疫調，指揮官陳時中今（21）日表示，高市府用電話做疫調，恐會衍生洩漏個資等問題。（圖為敦睦艦隊）／總統府（資料照）

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）群聚感染，昨天公布的24例確診中有9例在高雄市，但高雄市長韓國瑜今（21）日表示，有92人拒絕配合疫調；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高雄市政府用電話做疫調，恐會衍生洩漏個資等問題，應由具有公權力的公務人員親自執行。

韓國瑜今天公布高雄個案29處活動地點，自主健康管理者2,262人 ，但電訪疫調過程中發現部分資料錯誤、未接電話以及90多位官兵表示未獲上級指示，拒絕配合疫調，呼籲指揮中心協調國防部等單位，全力配合市府衛生局進行疫調。

對此，陳時中今天在記者會上表示，疫調是執行公務的行為，應由具有公權力的公務人員執行，高雄市府疫調時，遇到軍中弟兄不願配合的情況，原本要依《傳染病防治法》第43條開罰6萬至30萬元，但他已跟高雄市府溝通，因市府用電話進行疫調，恐怕會衍生其他問題，應由疫調相關公務人員執行，指揮中心也會協調集中檢疫所人員配合。

他說，之前有對集中檢疫所下達命令，在沒有確定身分前，不要在電話中回答相關問題，以避免洩漏個資或被拿去不當應用；疫情調查屬於地方政府法定職權，高雄市府為了對疫情有更多了解進行調查，指揮中心並不反對，但希望地方政府能夠表明身分親自去，他也會請檢疫所配合。