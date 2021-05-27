作者指出，民族認同是由咱對社會環境內底，有特性的符號、象徵、儀式、歷史經驗、大眾文化等的認同累積構成。示意圖／Pixabay、維基百科，台積公司，民報合成

一禮拜前5月20，楊維哲教授突然交代一件功課，叫我準備發表：《美日大選後台灣文化的發展預測》。本文在此呣是要預測台灣的文化發展完成講稿，是就紀念台灣民族英雄陳智雄烈士和泰源起義五烈士的時期，簡單提出台灣文化應該發展的方向。

坦白講，我除了三不五時譴責電視媒體，請命理仙評論政治新聞事件，散布迷信愚弄聽眾，嘛會適時讚聲，支持莊萬壽教授和李筱峰教授反對台灣人放炮仔、燒銀紙。其他，我幾乎真罕得論說台灣社會文化方面的議題。祙過得，楊教授在簡訊尾仔加一句：談文化比罵蔡英文困難濟哩！

其實，我自2019年9月確定蔡英文無可能有正當取得博士學位了後，著相當注意觀察台灣社會對「論文門」爭執的反應，我清楚看出：台灣社會並無尊重普世價值的「誠信文化」，「誠信」在台灣社會是以個人利益來做價值判斷，所以，一體的兩面，「詐騙文化」興旺，「詐騙」自然衍生做謀求私利的工具。這種對人類社會基本價值的錯亂，嚴重污染咱台灣人的公民意識和社會文化。

提升「科學理性」 鼓舞「獨立自尊」

革命理論可以歸納出一條法則：提升被壓迫民族的現代公民意識，會激發較強的追求民族解放意識，著會較有可能達成民族解放的目標。所以，我在台灣民族主義的內涵有強調：提升台灣人「科學理性」思考，鼓舞個人培養「獨立自尊」素養。著是要藉著提倡台灣民族主義，同時進行二項革命工程：一項是推翻外來赤藍權貴非法建構的假「支那民國」民族壓迫體制；另外一項是提升台灣人的現代公民素養。成功推動這兩項革命工程，咱才可能建設台灣成做一個新閣獨立的現代優質國家。

台灣在美日大選後的國際情勢下，繼續所謂「維持現狀」著是等被支那共產黨綁匪併吞。咱必須獨立自強，才可能予支共綁匪放棄無把握的侵略，美國才會看出這種優勢機會繼續支持咱。要邁向台灣獨立必須加強推動「台灣化」，著是在社會文化注入並發揚台灣主體性和展現台灣民族精神。通過社會文化「台灣化」來強化台灣人的民族認同。

民族認同是由咱對社會環境內底，有特性的符號、象徵、儀式、歷史經驗、大眾文化等的認同累積構成，比如玉山、滷肉飯、台灣旗、台灣翠青、望春風、二二八民族屠殺、泰源起義、台積電等等，攏是會凝聚民族認同的台灣意象。

就台灣民族獨立運動來講，咱尤其需要在台灣社會，透過紀念儀式、媒體傳播建立咱對「民族英雄」的記憶和尊敬，因為怹為著實現台灣獨立，勇敢採取行動，致到壯烈來犧牲性命。怹的奮鬥精神，是咱民族運動的動力，怹的偉大形象，是咱民族運動的燈塔。

台灣民族同盟自2013年開始，每年5月底攏會招友好社團，做伙紀念陳智雄烈士和泰源起義五烈士。陳智雄烈士在1963年5月28以及泰源五烈士在1970年5月30，分別在新店安坑刑場被支那黨槍決。怹是鞏固咱民族認同的英雄符號。

今年原定在5月29舉辦紀念會，因為武漢病毒疫情緣故來取消。本來，除了邀請林健次教授主講「台灣獨立的經濟基礎和台灣認同」，會中嘛要放特別創作的本土舞蹈演出「靈蹤」，描述陳雅芳女士走尋老爸陳智雄的苦心，另外，還有現場月琴伴奏，追思烈士的吟詩〈靈晦揣智雄 蹤顯聞雅芳〉，吟講烈士故事。這種安排攏是注入「台灣化」的文化藝術表現，用來活化民族認同。



陳智雄於1963年5月28日在新店安坑刑場被支那黨槍決。圖／作者提供