中國人權律師盧思位較早前到深圳鹽田看守所要求會見12港人案當事人， 他1月4日向傳媒表示，他的律師執照被吊銷，相信是他多年來辦理人權案件累積的結果， 但是12港人案是決定性因素，他無怨無悔。（照片由12港人案家屬律師提供）。圖／擷自美國之音

受香港各界以致國際關注的12港人案，上星期三在深圳鹽田法院判決，兩名受12港人家屬委託的中國人權律師盧思位及任全牛，星期一向傳媒透露，他們的律師執照擬被當局吊銷，將會舉行聽證會。

12港人關注組發聲明譴責中國當局打壓盧思位及任全牛律師，認為吊銷執照的決定在12人港人案審結後即發出，明顯是針對兩位律師敢冒當局不諱、堅持捍衛12港人基本權利，施以懲罰，斷其生計。

協助12港人的支聯會副主席鄒幸彤接受美國之音訪問表示，兩名律師被吊銷執照相信已成定局，他們會關注事態發展並發起聲援行動。

12名去年8月底懷疑搭快艇偷渡到台灣途中，被中國海警截獲的香港青年，在深圳鹽田看守所被關押超過4個月，其中10名18歲以上的成年港人，分別被控涉嫌「組織他人偷越邊境」以及涉嫌「偷越邊境」罪，上星期三（12月30日）在深圳鹽田法院被判入獄7個月至3年，兩名未成年港人不獲起訴，當日移交香港警方。

盧思位 任全牛收到吊照通知

12港人案判決後，兩名受家屬委託的中國人權律師盧思位及任全牛星期一（1月4日）向傳媒透露，他們先後在上星期四（12月31日）及星期一收到當局通知，以處理一宗2018年的案件涉嫌違規，以及在互聯網上發表不當言論為由，擬吊銷他們的律師執照，將會舉行聽證會。

盧思位星期一晚就四川省司法廳擬吊銷他的律師執業證發聲明表示，星期一早上收到四川省司法廳工作人員的通知，要調查他的不當言論，其後律師事務所行政人員電話告知，有四川省司法廳人員送達行政處罰的權利告知書，四川省司法廳以他在互聯網上發表不當言論為由，擬吊銷他的律師執業證。

盧思位將提出聽證要求

盧思位表示，星期一下午他回到家中發現，當局居然在他的房門上面貼有同樣內容的告知書。與此同時，他的微信也在星期一中午被封殺，無法發出任何資訊。

盧思位表示，他震驚之餘，發表嚴正聲明，他將會在法定期限內就此向四川省司法廳提出聽證要求，該廳在沒有立案的情況下，竟然直接作出了擬吊銷律師執業證的決定，相關人員涉嫌濫用職權。

聲明表示，盧思位自從事律師職業以來，恪盡職守，從未有違反律師執業道德和執業紀律的行為，四川省司法廳對他擬進行的處罰是莫名其妙的打壓和迫害，他保留一切控告和投訴的權利。

盧思位呼籲，四川省司法廳立即回到正確的軌道上，構建律師與司法行政部門的和諧關係，否則，必將搬起石頭砸自己的腳。

關注組譴責中國當局打壓

12港人關注組星期一下午發聲明，譴責中國當局打壓盧思位及任全牛律師，認為吊銷執照的決定在12人港人案審結後即發出，明顯是針對兩位律師敢冒當局不諱、堅持捍衛12港人基本權利，施以懲罰，斷其生計。

聲明表示，12港人家屬再次感謝盧思位、任全牛及一眾中國人權律師，面對來自市、省、以至中國國家級的政治壓力，仍義無反顧接受家屬委託，接下12港人此一高度敏感的政治案件。在深圳市及鹽田各部門諸多不合理刁難下，仍鍥而不捨向當局爭取維護12港人權益，秉持專業及操守，曝光案件黑幕。

聲明表示，案件從曝光至今，家屬堅持委託盧思位、任全牛及一眾獨立於中國當局的律師代表，但是深圳市及鹽田當局從未承認家屬委託律師之辯護資格，務求令12港人案件的法律程式，牢牢掌控於中國當局的股掌之中。



任全牛律師。圖／擷自任全牛臉書，資料照

人權律師所為符合法治真義

聲明表示，盧思位、任全牛以及其他人權律師在12港人案件中的各項要求、行動，都合乎家屬意願、亦合乎法律要求；比起政治淩駕一切的中國當局，一眾人權律師的所為，才真正符合法治的真義。

聲明表示，當局欲借盧思位及任全牛律師「殺雞儆猴」，恐嚇其他中國人權律師，不要再參與政治敏感案件，掃清中國當局以中國式司法整治異見者的任何障礙。

協助12港人案、本身是大律師的香港支聯會副主席鄒幸彤接受美國之音訪問表示，她相信盧思位及任全牛兩名律師被當局吊銷執照已成定局，所謂聽證會只是「走過場」，而在12港人案判決後當局隨即有這樣的行動，她認為是要製造寒蟬效應，實質上是政治打壓的行動，他們會關注事態發展並發起聲援行動。

鄒幸彤說：「如果大家看得通這個是『政治的吊銷』，這樣（聽證會）就不會（有用），只是『走過場』而已，但是不等如我們、當然都要繼續去譴責它（中國當局）這種政治打壓的行為，很明顯、擺明同你講就是因為你接了（12港人）這宗案（件），它現在就來報復你，那麼你以後的律師還敢不敢接一些類似這麼敏感的案件呢？」