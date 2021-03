針對新疆維吾爾穆斯林被「集中營」式的迫害,歐美有些國家將這種政府行為稱為「種族絕滅」(genocide/Völkermord)。如今在歐洲,該案被定性為典型的成批、成規模的侵犯人權案。

歐盟象徵性制裁遭遇中共反擊

3月22日,歐盟27國的外長會議通過了對中國進行制裁。這是自1989年六四大屠殺以來,第一次採取的集體外交行動,其象徵意義遠大於實際意義。四名被制裁的官員是:原新疆政法委員會黨委書記、現任新疆人大常委會副書記朱海倫;新疆公安局局長陳明國;新疆生產建設兵團黨委書記、維吾爾自治區黨委副書記王俊正;維吾爾自治區黨委常委、新疆維吾爾自治區政法委書記王明山。列入制裁的實體是新疆生產建設兵團(XPCC,又稱兵團),這是一家國有準軍事組織,負責營地和「強迫勞動轉移計劃」的運營。說實在的,這些名不見經傳的奴才黨官,提他們的名字,算是抬舉了他們。中共最善於對歐洲國家分化瓦解,各個擊破,拉攏窮極跳牆的希臘,和有專制傾向的匈牙利,向他們撒錢投資,收買人心,以往歐盟一有對中國不利的提案,往往就被這樣的國家一票否決。這次歐盟27個國家能緊密團結,對北京發出譴責和懲處警告,這是稀奇事兒,可見21世紀新疆「集中營」是多麼絕滅人性,多麼令人痛恨不齒。

然而歐洲外長的決定一曝光,中方立即反應,先是譴責歐盟國家嚴重損害中方主權和利益、聽憑惡意的虛假信息,並傳播謊言,因此拋出了加倍的反制:制裁10名政治家和4個組織,包括:德國綠黨、歐洲議會議員萊因哈德·比蒂科弗(Reinhard Bütikofer)、歐洲議會友台小組主席蓋勒(Michael Gahler)、歐洲議會人權小組委員會副主席拉斐爾·格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)、伊爾汗•庫楚克(Ilhan Kyuchyuk)、米里安·萊克斯曼(Miriam Lexmann),荷蘭議會議員舍爾茨瑪(Sjoerd Sjoerdsma),比利時議會議員塞繆爾·科戈拉蒂(Samuel Cogolati),立陶宛議會議員多維爾·薩卡林恩(Dovile Sakaliene),德國學者鄭國恩(Adrian Zenz),瑞典學者葉必揚(Björn Jerdén),歐盟理事會政治與安全委員會(Political and Security Committee of the Council of the EU),歐洲議會人權分委會(Subcommittee on Human Rights of the EU Parliament),德國墨卡托中國研究中心(the Mercator Institute for China Studies),丹麥民主聯盟基金會(The Alliance of Democracies Foundation in Denmark)。相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門特別行政區,他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國交往。

須知這八名歐盟和各國的政治家都是具有聲望和地位的人士,兩位學者鄭國恩和葉必揚也是學界的佼佼者。而這四個機構是舉足輕重的政治組織和民間智庫。墨卡托中國研究中心位在柏林,是一個有很高學術地位的智庫,他們對中國的研究理性而嚴肅、觀點也十分客觀平實。中共這一炮打過來,自以為是打痛了歐盟,殊不知這是搬起石頭砸自己的腳,愚蠢之極,讓一些中立客觀的人士和組織,更加認清中共的狹隘、專橫、和不可預測。

中共的過度反應,足以說明北京的神經繃得很緊,心中有鬼,稍有風吹草動,它就以舉國之力,排山倒海,發動「全黨」、「全國人民」跟你拼命。這也說明,前幾日,中美高層在阿拉斯加會談,中方暴露的「戰狼」嘴臉,都是同樣的心理和行為模式。

中共「戰狼」外交升級

3月17〜18日,中美在阿拉斯加安克雷奇(Anchorage)舉行高層面對面會談,中共中央政治局委員、中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅,再度全程展示「戰狼」外交的勁爆烽火,引發全球的震驚愕然。

近年來,中國戰狼外交凸顯,執行與推行強硬的外交政策,通常反映在中國外交窗口的幾位發言人身上,比如:華春瑩、耿爽、趙立堅等,均善於使用具有挑釁性、攻擊性的外交語言。

在安克雷奇的中美會談中,就連楊潔篪、王毅這樣高層外交官,也同樣頻頻口出戰狼式語言,比如:「中國人不吃這一套」,「美國你要改改自己的老毛病」,「我現在講一句,美國沒有資格在中國的面前說,你們從實力的地位出發同中國談話」等等,完全打破了國際外交辭令的慣例模式:豐富、靈活、委婉、含蓄、模糊等,就是民間市井之人都熟知的「打人別打臉,罵人不揭短」。

中共外交鼻祖周恩來有「外交無小事」的原則,意即:「外交不能亂搞,不能衝動」,「要求每一個外交人員一切從學習出發,不要驕傲,不要急躁,不要氣餒」,「應該加倍謹慎」等。



3月17〜18日,中美在阿拉斯加安克雷奇(Anchorage)舉行高層面對面會談。圖/擷自公視新聞影片

當官為奴,厚黑之極

現如今的中國外交,狂妄囂張、飛揚跋扈,不按牌理出牌,布林肯國務卿、蘇利文安全助理發話的內容立場清晰明確,語言簡潔,點到為止,並且態度斯斯文文。

布林肯國務卿說:「我們對中國行動的深切關切,包括在新疆、香港和台灣的行動,中國對美國的網絡攻擊,以及對美國盟友的經濟脅迫。這些行動都威脅到維持全球穩定的齟齬規則的秩序。這些問題不只是內政問題。」就這樣的話語和立場就觸動了中共的那根神經。

楊潔篪2007年接任外長位子至2013年,雖然比前任的紅衛兵外長李肇星斯文一些,但是出生於1950年的他,是受過文革洗禮的一代,如今在「戰狼外交」上,張牙舞爪盡顯本事,他大大地為中共的抗疫、脫貧取得的「偉大勝利」吹噓,說:「中國人民密集團結在中國共產黨的周圍。」更令人驚詫的是,他居然說:「我們的價值觀與人類的共同價值觀相同。它們是:和平、發展、公平、正義、自由和民主。」中共向來把自由和民主視為洪水猛獸,避之不及,並且把自由民主價值觀視為「一小部分國家所鼓吹的以規則為基礎的國際秩序」,虧他說這些都不臉紅。楊還說:「我們不主張通過武力侵略,不主張通過各種手段推翻別國政權,也不主張屠殺別國人民。」請問你的主子習近平明明說了「不放棄以武力解決台灣問題」呢。你竟然敢唱反調,烏紗帽還要不要?不屠殺別國人民很好,那「六四大屠殺」殺自己的老百姓就沒問題了,是吧?老共專門幹這種「關起門來打狗」的勾當,還往自己臉上貼金說:「中國領導人得到了中國人民的廣泛支持。」怎麼知道的呢?中國有選舉制度嗎?習近平是民選的嗎?習近平皇袍加身,終其一生當皇帝,問過老百姓的意見了沒?這些中共的官員滿嘴謊言,還理直氣壯,「美國要改變自己的形象,停止在世界其他地方推進自己的民主。」真是狗嘴裡吐不出象牙來,厚黑之極。



美國國務卿布林肯。圖/擷自美國國務院flickr

新疆、香港和臺灣問題違反了《人權宣言》

戰狼繼續他的套話:「新疆、西藏、台灣都是中國領土不可分割的一部份。中國堅決反對美國干涉中國內政。」這些不是簡單的「內政問題」,中共把自由民主價值觀視為「一小部分國家所鼓吹的以規則為基礎的國際秩序」。

根據《世界人權宣言》第二條,人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由,不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。並且不得因一人所屬的國家或領土的政治的、行政的或者國際的地位之不同而有所區別,無論該領土是獨立領土、托管領土、非自治領土或者處於其他任何主權受限制的情況之下。

《世界人權宣言》,是人權史上具有裏程碑意義的文件。它由來自世界各個地區不同法律和文化背景的代表起草,於1948年12月10日在巴黎召開的會議上以第217A(III)號決議通過。很清楚:新疆、香港和臺灣問題,是違反了聯合國《世界人權宣言》精神。

這種「中國內政」的話,人們聽得耳朵都起繭子了,毫無新意。針對新疆、香港、西藏等問題,國際社會一直在聲援與維護那裏的人民自由人權民主,這是他們的權利。台灣的問題更是不容置疑,1949年的國共戰爭,形成海峽兩岸各自為政的獨立主權政體,台灣政府自治70餘年,政治、行政、外交、經濟、軍事、貨幣等均自主獨立,而且國家的政體經過民主轉型,已納入西方民主國家陣營。關於台灣問題,不僅要維護其自由人權民主,還要保護其主權獨立與民主制度。這個道理楊潔篪和王毅都懂,但是在中共政權當官為奴,是不能說人話,不能講道理的,特別在國際上,「面子工程」最為重要。君莫見,大陸網民一片歡呼,好似打了雞血般興奮,覺得中美這場直面口水戰,戰狼佔了上風,阿Q的精神勝利法,經常能製造歡欣鼓舞的假象,令憤青們如癡如醉。

民主聯盟團結戰勝專制

通過中美安克雷奇會談,拜登政府應該認識與認清了中共的戰狼外交,民主力量不去戰勝邪惡的專制勢力,專制政權不會自行退出歷史舞台。歐盟國家,今日跟中國的硬碰硬,也應該徹底警醒了。但願歐美和亞洲的民主國家要看清中共「色厲內荏」的真實面目,因為內荏, 所以才色厲,中共在新疆、香港、西藏的做作所為,是違反人性、觸犯法治的行為,對台灣的打壓威脅更是違反國際法和現代文明的野蠻行為,在自由世界的國家裡,歐盟是個大團體、大力量,它必須與美國站在一起,只有真正的團結一致,民主才能戰勝專制,戰勝中共!