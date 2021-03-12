三一一震災，十周年紀念，媒體報導日本高松康雄為尋妻努力學習潛水3年，3年之後到現在的7年期間，至今已下海潛水470次。圖／擷自公視新聞影片

三一一 下晡時 慈那密 大淹水 無處避

像末日 參愛人 拆分離 目一晲 變災民



要返去 不容易 剩相片 帶身邊 祙將你

放忘記 藏水味 去找你 有一日 會相見



核設施 佇海邊 祙勘得 二號機 冷卻水

紡祙利 心熔毀 續爆開 過十年 歹處理



美俄日 世界一 尚自信 這科技 出代誌

咱人類 逆天意 照阿呢 起核四 是找死

註：

1、今年是日本東北三一一強震、海嘯、核災十週年。死亡近1.6萬人，尚有約2500人未尋獲。

2、第二段，是因為看到以下這個故事：

高松康雄潛水尋妻的故事有多家媒體報導，讓無數人落淚。現年64歲的高松康雄原先是公車司機，大地震發生時，他收到妻子佑子傳給他8個字的簡訊「你沒事吧？我想回家」，隨後音訊全無，高松康雄努力學習潛水3年，3年之後到現在的7年期間，高松康雄下海潛水470次直到現在。

3、日本福島核災十年後的今天，歷歷在目的人類浩劫，台灣竟然還有人在推動重啟核四的公投。美國的三哩島、蘇聯車諾比、日本福島核反應爐相繼出事，這三個國家都是科技強國，卻無法防止核災事故。

4、向三字集致敬：

「無產者，散鄉人。勞動者，日做工。做不休，負債重。住破厝，壞門窗。

四面壁，全是穴。無電燈，番油點。三頓飯，蕃薯簽。每頓菜，豆晡鹽。......」



不要再有下一個福島。圖／作者提供