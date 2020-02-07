中國去年底率先揭發武漢新型冠狀病毒疫情的醫師李文亮，隨後自己也感染，在六日傳出病逝的消息。每個時代當疫情蔓延時，都會有可歌可泣的故事，2003年三月SARS疫情擴散，犧牲的醫界先烈是卡羅•歐巴尼醫生，當他因 SARS 在異鄉泰國去世時，醫界人士同聲哀悼，至今仍然有許多人懷念這位身先士卒的醫生。

卡羅•歐巴尼（Dr.Carlo Urbani）醫師，是第一個向全世界警告 SARS 嚴重性的傳染病學診斷專家，不料他本人也因此病而犧牲。同樣的事情，發生在武漢肺炎疫情「吹哨人」李文亮的身上。

據悉，李文亮是武漢市中心醫院一名眼科醫生，他最早於去年12月30日，在他醫學院畢業生的微信群組上，發出了武漢當地海鮮市場診斷出類似SARS疫情的消息，並要他的同學們注意安全，但沒想到這樣一則私人訊息，在被截圖上傳後，瞬間在網路上瘋傳，他被稱為疫情「吹哨人」。

李文亮因為揭露疫情，發生很大的麻煩，他被叫去當地警局，並被訓誡犯下「散佈網路謠言」以及「嚴重違反社會秩序」。他在警局被要求簽下一份聲明，要他承諾不再犯下進一步「違法情事」。

據CNN報導，李文亮在上月10日看診時接觸到感染武漢肺炎的患者，隔天便出現咳嗽和發燒的症狀。他在12日送醫後，身體狀況便在幾天後急遽惡化，甚至被送進加護病房，還得靠呼吸器供氧。最後他在2月1日，診斷出新型冠狀病毒陽性反應：而在2月6日21時30分病逝，死時才34歲。有媒體指，李的妻子肚子裡還有未出生的寶寶。

消息傳出後，中國網友討論熱烈，有人說，「李醫生一路走好！也祝你未出生的寶寶健康成長！」、「天堂裡沒有謊言」、「武漢政府欠你一個道歉」。

SARS 的疫情，在2002年十一月中旬，從廣東佛山爆發，然後傳到中國的其他地區。歐巴尼醫師是ＷＨＯ在西太平洋地區的感染病主任，當他在越南的法國醫院，看到護士一個一個地因為神秘的肺炎而倒下去時，他立刻喊出了第一個警訊，希望全世界都能聽到他的警告，然後他自己也犧牲了寶貴的生命。如果沒有他直覺地意識到此病的嚴重性，並透過ＷＨＯ向全世界發出警訊，SARS 可能會傳得更快更遠，使更多的人犧牲。

歐巴尼醫師曾擔任過無國界醫療團的主任，當無國界醫療團在1999年獲諾貝爾和平奬，他代表去領獎時，他說：「醫師的任務就是要儘量去接近病人。」他的死亡，是他生命哲學的實踐，捨身取義的精神，是他令人動容的地方。

從歐巴尼到李文亮，都是為了引起大眾對疫情的覺醒，付出生命的代價，這是人性的光輝，他們的犧牲，令人終身懷念，世人會永遠記住他們的名字。