日前在立法院群賢樓大門口，有民眾與法稅改革聯盟志工到立法院陳情，要求不再編列財政部「稅務獎勵金」及法務部稅務執行獎金之預算。示意圖／陳逸南提供，民報合成

春節前夕，1月24日、25日、26日在立法院群賢樓大門口，有民眾與法稅改革聯盟志工們，來向立法委員陳情，要求不再編列財政部「稅務獎勵金」及法務部稅務執行獎金之預算，因為前者預算的編列，自102年度起一直存在爭議，且由於稅務獎勵金制度的存在，促成稅災戶的滋長，不斷產生冤稅人權侵害事件。我們希望立委們盡到「為人民看守荷包」的責任。

依1月23日自由時報A1版報導，台北市「經國七海文化園區」昨正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時啟用；總統蔡英文昨出席致詞表示，蔣經國主政時代是台灣戰後發展的關鍵年代，當時威權體制受挑戰，台灣許多層面的社會轉型也逐漸展開，這段台灣發展的經驗，都應被記錄下來，透過蔣經國總統圖書館所提供的資料，讓台灣社會能更深入的瞭解，也能更公正的評價，將有助於化解台灣社會的分歧。

我們發現台灣從威權走向民主，對蔣經國的歷史定位有許多討論，這些史實不能被掩蔽，甚至扭曲，一定要有真相，才能化解人民對威權統治者的無奈，產生自由、民主、和平與愛的社會。

回顧台灣民主化的過程，台灣歷經二二八與白色恐怖，如何面對獨裁威權和政治壓迫，黨外從黨外政論雜誌、突破黨禁、要求解嚴、黑名單抗爭、新國家運動、國會全面改選、爭取100%言論自由到廢除刑法一百條運動。目前政治「白色恐怖」可說消失了，而稅捐「白色恐怖」仍然存在，發生在1996年底的「太極門案」即為一例。

查1950年代戒嚴時期，厲行「戡亂時期檢肅匪諜條例」（1950年6月~1991年5月1日），檢舉匪諜告密者可以獲得高額的檢舉獎金，其係來自沒收犯罪者的財政者，後來發現被檢舉的受害者有不少冤、錯、假案，告密者相當沒有人性。

去年11月30日增訂稅捐稽徵法第49條之1，有關稅務「檢舉獎金」之規定，係源自1954年4月23日制定公布「財務罰緩處理暫行條例」，充滿了白色恐怖的威權制度色彩。查緝獎金（查稅獎金）2004年進入歷史，而1989年起另產生了「稅務獎勵金」，迄今已30多年。

太極門案的主要發動者侯寬仁檢察官，被監察院調查已有八大違法，沒有受到懲處，被認為是「官官相護」。1月23日報載「名檢侯寬仁接法醫研究所所長」，有人認為或許也是一個合宜的轉進，如此法務部高官的異動，對於25年冤案受害人來說，相當殘忍也不公道。