安得烈慈善協會第六屆學藝競賽頒獎典禮暨公益畫展開幕式於12月4日在國立國父紀念館2樓文華軒舉行，來自台灣各地的得獎學生與家長齊聚一堂，國安會前秘書長高華柱先生、國立國父紀念館楊同慧 副館長也特別出席參與，除了一起分享喜悅和榮耀，更是給予每位得獎孩子莫大的肯定。

安得烈慈善協會舉辦學藝競賽活動已邁入第六年，不僅規模不斷擴大，社會關注度也大幅提升。本屆比賽的投稿作品雖面臨新冠肺炎疫情衝擊，但學生們對比賽重視仍未受影響，質與量皆更多元豐富，精采表現令評審相當驚豔。國父紀念館副館長楊同慧表示，國父紀念館很高興可以展出同學們優秀的作品，同時也能為公益盡一份心力，也期待社會大眾能走進國父紀念館來欣賞孩子們的創作。

前國安會秘書長高華柱先生伉儷也出席頒獎，高華柱表示，他已經連續第三年來參加學藝競賽活動，每次參與活動前，總會期待看到展出的精彩作品，孩子們的創作每次都讓他非常驚艷和感動。



國立國父紀念館楊同慧 副館長也特別出席參與勉勵同學持續創作。圖／安得烈慈善協會

今年公益畫展的主題為「點亮未來」，不只是希望透過學藝競賽掘出有才華和潛力的孩子，鼓勵他們持續創作，不要因為環境的困難而讓自己的才能被掩蓋。同時，受到疫情的嚴重衝擊，藉由公益畫展所展出的108件優秀作品，向社會大眾傳遞孩子們創作裡的純真善良、豐沛的生命力和創造力，在困境中不放棄希望，一起點亮未來!

安得烈慈善協會理事長張德明先生除了代表協會祝賀每位得獎者之外，更鼓勵每位同學保持心中的那份良善和單純，帶著善意看著周遭的人事物，儘管經歷挑戰和困難，都要堅持不放棄。



安得烈慈善協會理事長張德明致詞鼓勵每位同學保持心中的那份良善和單純。圖／安得烈慈善協會

本次繪畫組獲得優選的陳同學，因為哥哥從小臥病在床，使得他們一家常常受到親人的疏離及言語的傷害，心思敏銳的他，從小就一直缺乏自信，讓媽媽心疼不已，最後決定帶著兩個孩子離開家族。由於媽媽平時要照顧哥哥無法工作，生活過得相當辛苦，而這位同學也透過繪畫成為生活的樂趣和抒發的管道，也因此讓母親與老師發現他的繪畫天分，因此幫他投稿參與比賽。透過獎項的肯定，不僅鼓勵他願意持續創作，甚至考進了美術班繼續學習，期盼自己未來能在藝術界闖出一番成就，並且有餘力可以回饋社會！



國安會前秘書長高華柱先生暨夫人參觀畫作。圖／安德烈慈善協會

三度獲獎的鍾同學，是協會長期關懷陪伴的孩子，因為爸爸長期生病臥床的關係，體弱的母親辛苦地支撐家計，生活雖然過得辛苦，但是點點滴滴都成為了她創作的養分。她非常感謝安得烈長期幫助她們家，不管是食物箱的援助，還是獎助學金的資助，讓她們姊妹可以安心求學，而學藝競賽的肯定更是鼓勵她堅持在藝術創作的道路上走下去，她自己也期許著未來能夠投入繪畫教育，開設畫室幫助更多孩子學習創作。



三度獲獎的鍾同學，感謝安得烈長期幫助她們家，她自己也期許著未來能夠投入繪畫教育，開設畫室幫助更多孩子學習創作。圖／安德烈慈善協會

安得烈慈善協會「點亮未來」公益畫展，自即日起至2021年12月22日於國父紀念館2樓文華軒進行展出，歡迎民眾踴躍前往觀賞，並且給予孩子們鼓勵。

相關展出資訊請上安得烈官方網站 https://www.chaca.org.tw 或撥打服務專線02-22902248。



五、六年級組獲獎學生合照。圖／安德烈慈善協會



七至九年級組獲獎學生合照。圖／安德烈慈善協會



十至十二年級組獲獎學生合照。圖／安德烈慈善協會