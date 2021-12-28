在中字號的媒體讀到一篇分析中台經濟比較，內容千篇一律「誇中貶台」，所謂：中國將成為最大經濟體，廣東經濟成長已超越台灣，台灣依賴中國經貿42%，沒有ECFA，台灣無法加入區域經濟協議，台灣經濟就完蛋等等，就差台灣趕快投降四字，沒寫出來，這種針對台灣人民的認知作戰，每隔幾天就會在這類報紙出現，台灣到底多少人被洗腦，就不得而知。

普丁最近也在捧殺中共，用很酸的口氣說：「再給中國十年，中國肯定成為世界第一經濟強國」，這句話剛好跟最近被逮捕的中共空軍上將劉亞洲的話相反，劉亞洲說：十年之內，中共就會滅亡，因為這句話觸犯天顏，造成劉亞洲被捕，劉亞洲是鄧小平女婿，擔任過空軍政治部主任，最典型的紅二代，現在卻因言惹禍，中共的民主當場現形，你看，普丁的預言會比劉亞洲正確嗎？

聯合國估計中國人均是美元一萬一，中國專家說：中國人目前生活就是1913年水平，這個概念是清朝末年，到底誰比較正確？

美麗的經濟成長數字，到底灌水多少？只有老共明白，中共以經逼政，拼命壓制台灣與國際社會連接，用經貿逼迫台灣，也無法使台灣就範，更不會使中國人日子更好過，也不會因此就壯大中國，看看中國國家統計局不敢公開的數字就知道。

這是武漢病毒肆虐之前2019年的統計，如果是現行狀況，疫情肆虐，到處搞封城，企業停產，下崗工人到處躺平，恐怕數字會更慘，到底中國人生活真相如何，從每人每月收入就可以了解。

中國所謂有消費能力基礎，頭等收入每月五千人民幣以上，這些人僅佔人口的5%，以十四億人口計算就是九千萬人；二等收入每月2000元到5000元人民幣，佔了人口的26%；三等收入，每月1000元到2000元，佔了人口的26%；另外每月收入一千元以下就有43%，所以，李克強說：底層人口六億人，根本是有一餐沒一餐，共穿一條外出褲，這種現象還普遍存在。

並非每月5000人民幣收入就可以消費，沒有一萬以上，根本無法消費，這樣子算起來，真正消費者只有七千萬人，這也從消費力下降可以看出來，一國經濟發展好壞，必須取決於人民對未來的想像，當躺平運動在全中國傳播以來，中國人超過九成看壞中國經濟，一個失去信心的國度，卻要由不知情的人，到處吹噓中國經濟好棒棒，你說，有多少台灣人會相信？

過去，台灣和中國經濟成長的基本條件是互補，但是，因為高科技的競爭日越激烈，中台的經貿關係，已經從互補走進競爭時代，中共想盡辦法要取代台灣在中國的產業供應鏈，從立訊增資，企圖取代鴻海，可以看出未來趨勢，尤其是美中經濟脫鉤正在加快速度，未來的世界，是民主陣營與獨裁政體的競爭，台灣選擇要擁抱的對象，也與台灣人命運息息相關。

美中貿易戰爭開打後，全世界的經濟學家，多數不看好中國經濟，上週人民日報報導：三十萬北漂青年離開北京，證明北京已非可以謀生之地，中國人對生活惡化的感受，剛好與普丁歌頌中國相反，普丁向習近平示好，只是為了與中共抱團取暖，才歌頌中共，中國在老共治下，並非透明國家，利用假數據欺騙世人，屬於常態，這些半真半假的經濟數字，掩蓋不了人民對美好未來的失望和絕望，台灣人還要靠過去，準備被當作韭菜宰割嗎？



作者指出，美中貿易戰爭開打後，全世界的經濟學家，多數不看好中國經濟。示意圖／擷自CCTV新聞影片