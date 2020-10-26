●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

法國歷史老師遭砍頭案，伊斯蘭國家群起指責法國，包括摩洛哥、巴基斯坦。科威特與沙國發起抵制法國貨與家樂福。土耳其總統艾爾段抨擊法國總統馬克宏仇視穆斯林腦袋有問題，造成法國召回大使。

美國25日調停阿爾察赫人道停火。但26日停火日起雙方又馬上打破停火。

在美國調停下，蘇丹與以色列關係正常化。

利比亞內戰雙方簽定永久停火協定。

中國

美國譴責維吾爾集中營，表示無可合理化。

印度

美國國務卿蓬佩奧將前往印度強化共同抗中。

柬埔寨

抗爭者至中國大使館附近抗議中國在柬埔寨建立軍事基地。

馬來西亞

國王拒絕總理為了防疫宣布緊急狀態，總理面臨要求下台聲浪，

泰國

反對黨要求總理辭職。

斯里蘭卡

修憲通過總統擴權。

韓國

三星電子會長李健熙病逝。李健熙2014年因心臟病發而長期臥病在床，三星實質領導人為李在鎔。李在鎔2017年捲入前總統朴槿惠「閨蜜門」案，關押近一年後獲釋。

菲律賓

中度颱風莫拉菲造成9000人撤離。

法國

法國歷史老師遭砍頭案，摩洛哥外長譴責法國出版冒犯先知穆罕默德的漫畫。

科威特通路下架法國產品，沙烏地阿拉伯網路抵制家樂福。法國外長要求抵制行動應立刻停止。

土耳其總統艾爾段抨擊法國總統馬克宏仇視穆斯林腦袋有問題，造成法國召回大使。

巴基斯坦總理抨擊馬克宏鼓勵漫畫攻擊伊斯蘭。

亞美尼亞、亞塞拜然

美國25日調停阿爾察赫人道停火。但26日停火日起雙方又馬上打破停火。

土耳其總統艾爾段表示對阿爾察赫問題與俄國有一樣的發言權。

阿爾察赫戰死人數達974人。

波蘭

憲法法庭宣布墮胎違法，引起左派人士示威。

白俄羅斯

盧卡申科拒絕辭職，反對黨準備發動大罷工。

英國

希臘籍油輪安卓美達號25日於英吉利海峽英國南方懷特島海域發出求救訊號，英國海軍特種小艇部隊出動逮捕7名試圖劫船的偷渡客。船員都平安。

美國

財政部制裁俄國政府支持的TsNIIKhM，原因是製作駭客攻擊工具，攻擊中東某國石化設施，俄國抗議。

智利

公投修改獨裁者皮諾契特，人民踴躍投票。

巴拉圭

從塞爾維亞出口，經阿根廷，抵達巴拉圭首都亞松森的肥料貨櫃，發現裡面有七具腐屍，是摩洛哥籍的偷渡客，可能想偷偷摸進貨櫃抵達其他歐洲國家，卻不知是出海，只帶三天糧食飲水。

土耳其

土國延長東地中海探勘至11月4日，希臘抨擊違法。

美國駐土耳其大使館表示接到線報將有恐怖份子針對美國公民攻擊，因此停止所有簽證作業。

總統艾爾段不顧美國反對，聲稱測試了俄製S400防空飛彈。

以色列

內閣通過與巴林關係正常化協定，待議會通過。

蘇丹

在美國調停下，蘇丹與以色列關係正常化。

川普予以蘇兩國領袖通話。

以色列大使將赴蘇丹簽屬關係正常化協定。

蘇丹將與以色列討論貿易與移民協定。

阿聯歡迎蘇丹與以色列關係正常化。

埃及歡迎蘇丹與以色列關係常化。

蘇丹獲得以色列與阿聯首批救援糧食。

國際貨幣基金表示美國將蘇丹移除資助恐怖份子國家名單，讓蘇丹有望得到「高負債窮國」紓困專案援助。

巴勒斯坦抨擊蘇丹「又一個背後捅刀」。

美國聲援蘇丹對衣索比亞藍尼羅河水壩爭議主張。

利比亞

內戰雙方簽定永久停火協定。停火立即生效，所有外籍士兵應立即離開。

阿聯表示歡迎利比亞內戰雙方達成永久停火協議。

阿拉伯聯合大公國

以色列能源部長表示，就算以色列反對，阿聯仍然會買到F35。

以色列表示美國答應強化以色列武裝，因此不再反對阿聯購買F35。

阿富汗

首都喀布爾教育中心24日遭自殺炸彈攻擊造成24死。伊斯蘭國宣稱犯案。

政府安全部隊擊殺蓋達組織資深領袖。

伊拉克

安全部隊與抗爭者爆發武力衝突，軍方有39人受傷。

喀麥隆

25日疑似分離主義者民兵攻擊學校，造成7死12傷。

奈及利亞

警政首長下令動員鎮壓抗爭。

中非共和國

俄羅斯在中非建立代表處，捐贈10台裝甲車。

衣索比亞

美國總統川普稱藍尼羅河水壩煽動戰爭，衣索比亞召見美國大使要求解釋。

幾內亞

總統連任引發抗爭，安全部隊對民眾開槍。

馬利

政府軍奪回遭聖戰主義者包圍的村莊。

坦尚尼亞

300莫三比克民兵攻擊坦尚尼亞村莊。

伊朗

回應美國將伊朗駐伊拉克大使列黑名單，伊朗也將美國駐伊拉克大使列黑名單。