世界應該感謝瘟疫，讓我們看清中共踐踏人命，打壓言論自由，綁架台灣人肉票，用金錢控制國際組織，逼人民復工，要錢不要命，侮辱全世界智商的紅色嘴臉。

美國驅逐五家紅色中國媒體在美國的60名代理人之後，眾議院以零票反對，通過「台北法案」，等於給抗疫表現優良的台灣打了強心針，中美兩國媒體戰爭，也進入短兵相接。

一篇新華網「世界要感謝中國」的社論，再度掀波，中共文宣部隊一邊對美國宣戰，一邊針對台灣罵街，利用武漢滯留台商當人質武器，破壞台灣政府和台商感情，惡劣意圖相當明顯，我在專欄多次警告，中台關係如果不回歸國與國之間的交流正軌，這種兩難局面，未來還會發生。

中國欠世界一個道歉

「中國欠世界一個道歉」，理由不在瘟疫，而在隱瞞，但是，中國不想道歉，也不承認隱瞞疫情，造成全球災難，期待這種封閉專政管理的國家，可以透明化，根本緣木求魚，因為一但透明了，真相出現了，中共草菅人命嘴臉就暴露了，中共就無法統治中國了，所以，隱瞞不只是在瘟疫事件之前，到現在，瘟疫的重災戶武漢人，依舊看不到真相，等不到救援，中共對外界公布的確診，和死亡數字也是假的，所以，「世衛組織」說詞多次反覆，因為WHO手上的資料也是假的，流行病學專家都知道，「假數據無法正確判斷瘟疫的發展狀況，造成預防上困難」，所以，才會出現義大利，伊朗這種奇怪的落地傳染狀況。

3月5日，中共抗疫指揮官孫春蘭，到武漢視察武漢情況，一群黨國高官在街上走，被封鎖在大樓的住戶開窗戶，直接向孫春蘭嗆聲：「這一切都是假的」，武漢人身處瘟疫風暴核心，當然更清楚自己家鄉的死亡情形，所以，更了解黨媒報導的內容，全部虛假，在中共號令下，媒體只能出現一片大好的好消息，維穩重於一切，所以，中共不會在乎武漢死掉多少人，對獨裁政權來說，死一堆人，也只是數字而已，只要瘟疫走了，局勢一片大好，中共仍然可以持續執政。

2月27日，從第三地轉到紐約的中國民運人士張林，一下機，第一句話說，「在中國搞民主根本不可能」，張林感嘆有其原因，張林在六四民運後被捕，前後關關放放，一共五次，坐穿黑牢，1998年，張林在「聯合國人權公約」下，再度被海外人權團體營救後，得到釋放，但是，張林以為中共要改革開放了，執意進入中國宣揚民主，下場就是被捕，又關押20年，張林爭民主一輩子，現在老了，黯然離開中國，他的感慨就是中國現況一片死寂，在洗腦之下的中國，多數人已經變成「中共人」，失去反抗的勇氣，自願為奴。

中共不倒 世界災難不會結束

西方國家以美國為首，幾十年期待中共會帶領中國走向民主自由人權，現在完全破滅，還被中共釋放的瘟疫倒打一把，南韓，義大利更是情況慘烈。

1908年，德國頂尖的病毒學家艾爾利西，以抗體研究獲得諾貝爾醫學獎，1909年，艾爾利西經過606次實驗，發明可以治療梅毒的特效藥，所以，藥品就稱為「606」，當時，所謂梅毒疾病，被稱為上帝給人類的懲罰，基本上無法治療，但是，艾爾利西卻是第一位帶領人類離開天譴的人，同樣的，中世紀黑死病大流行，當時，沒有人知道病毒來自老鼠，以至於造成歐洲三分之一人口死亡，兩百年後，啟蒙運動興起，人類才發現，黑死病的病源來自老鼠，很可惜，在中世紀宗教法庭愚昧之下，老鼠的天敵貓，被視為魔鬼異端，因為穆斯林的領袖莫罕默德喜歡貓，所以，貓蛻變成魔鬼的代理人，在歐洲各地遭遇大屠殺，只要是基督聖徒紀念日，就會出現虐貓的活動，當貓完全從歐洲絕跡了，老鼠就沒有敵人了，第二個使黑死病擴散加速的原因，就是基督信仰的聚眾禱告，經歷黑死病瘟疫之後，歷史帶著人類啟蒙，大步邁向通往理性的道路，但是，中共卻是反理性主義的政黨，和宗教黑暗時代的教廷沒兩樣，經過這次武漢瘟疫事件，讓我們更清楚看到，中共掩蓋真理，對人民灌輸愚昧，用暴力箝制人民知的權利，這個政權是中世紀黑暗宗教法庭的複製，只要中共不倒，世界的災難就不會結束。