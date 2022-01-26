由於酒駕肇事不斷，立法院又再修正刑法的酒駕罪，以藉由刑罰加重，來達成酒駕零容忍。只是如此的加重，能否真正達成嚇阻酒駕的效果，卻有商榷之餘地。示意圖／擷自公視新聞影片

由於酒駕肇事不斷，立法院又再修正刑法的酒駕罪，以藉由刑罰加重，來達成酒駕零容忍。只是如此的加重，能否真正達成嚇阻酒駕的效果，卻有商榷之餘地。

法定刑提高的嚇阻效果有限

針對單純酒駕，即酒測值超過千分之零二五者，依據現行刑法第185條之3第1項，僅能處兩年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金，一般總認為刑罰太輕。故在此次修法，就將法定刑提升至三年以下有期徒刑，並得併科三十萬元以下罰金。惟這樣的刑罰提升，卻仍在緩起訴、緩刑與得易科罰金的範疇，故未來對單純酒駕而未肇事之行為，恐大多仍是以緩起訴、緩刑或易科罰金為了結，如此提高刑罰的嚇阻效果，實相當有限。

尤其此次修法，仍未根據酒駕次數多寡，而為法定刑輕重不同的規定，就使初次酒駕與一再酒駕者，皆適用同一法條，實有違比例性。而在不可能對所有酒駕者皆起訴的情況下，到底要幾次酒駕，才會被起訴、定罪或入監服刑，就繫於社會氣氛、監獄是否擁擠與司法者的內在意志，致趨於浮動。凡此因素，也未必能使僥倖心理，因此降低。

至於對酒駕致死、致重傷者，即刑法第185條之3第2項，法定刑仍維持三到十年、一到七年有期徒刑，但新增得併科三百萬元以下、二百萬元以下罰金。比較值得注意者，是在2019年所新增的第3項，即曾酒駕者於五年內，再因酒駕致人於死或重傷者，法定刑就升高到五年以上有期徒刑或無期徒刑、三到十年有期徒刑。而於此次修法，將五年延長至十年，以強化對一再酒駕肇事者的重刑政策。

十年內再酒駕肇事的重刑規定有缺陷

惟對於十年期間，法條規定並非是以酒駕遭取締，而是經緩起訴或有罪判決確定時起算。故若有因酒測超標而遭警察移送檢察官者，在單純酒駕罪因屬輕罪，向法院聲押的可能性不高。再加以目前刑事訴訟法，並無暫時剝奪駕駛權的強制處分，也不可能立即為緩起訴或起訴下，最多就是交保了事。而若隔日再次酒駕上路，因此致人於死或重傷，卻因尚未有緩起訴或有罪判決確定，即便惡性重大，卻也無法適用刑法第185條之3第3項的重刑規定。故就算將期間由五年延長至十年，也無助於此問題的解決，致形成法條適用的一大漏洞。

成立不確定故意殺人罪的可能性

而在此次修法，雖也有立委提案，針對酒駕致死罪增加死刑，雖未通過修法，但於未來，就此行為能否以不確定故意殺人罪起訴與定罪，卻更值得思考。

在刑法領域，有關不確定故意與有認識過失的區分，一向存在著模糊地帶。因兩者對於犯罪事實與結果，都有預見可能性，差別僅在於有無違背本意，即若不違背本意，就是不確定故意，若是確信不會發生，則是有認識過失。但關於有無違背本意，因屬內在意志，司法者到底如何藉由客觀事證來判斷有無違背本意，這本身就是司法的一大黑洞。

故有主張，只要對犯罪結果的發生，採取一種消極、漠不關心的態度，就應是不確定故意。如一再酒駕者，若又酒駕撞死人，即可以其對他人生命的漠然態度，就應對死亡結果，負起不確定故意殺人的罪責。只是如此的判定，除忽略意欲要素外，到底要如何判斷漠視、輕忽的態度，實也屬模糊，致碰觸到明確性原則的紅線。

故對結果發生是否違背本意，還是得以客觀的證據為基礎。而在2019年，立法院修正刑法第185條之3的酒駕致死罪時，法務部曾提出酒精濃度超過一定數值，即以不確定故意殺人罪來論處的修法意見，似乎是一個可以遵循的方向。

只是到底要以何等酒測值為標準，如是千分之0.55，還是0.75，勢必就會有爭執，亦嚴重侵蝕司法者於個案差異而須為不同對待的判斷餘地。尤其每個人的身體狀況不同，且警察實施酒測屬隨機，硬性規定酒測值，並擬制為不確定的殺人故意，先不論酒駕者會否想方設法拖延酒測時間，恐連警察、檢察官，甚至是法官，都會用盡辦法來為其脫離這個酒測值。凡此疑難，也注定法務部的修法建議，就只能是紙上談兵，致無法獲得立法者的認同。

所以，對於一再酒駕者，又再酒駕撞死人，或可證明其對生命的漠視，致從有認識過失逐漸提升至不確定故意的程度，但除非刑法去除不確定故意與有認識過失的區分，否則，也無法驟然以不確定故意殺人罪來論處，致陷入兩難的困境。

徒重刑不足以自行

關於酒駕罪，可以說是這幾年刑法修正最頻繁的法條。只是每次修法，往往想的，只是不斷加重刑罰，既乏整體的刑事政策思考，亦欠缺相關的配套，更出現法條適用的缺漏，能否有效防制酒駕肇事，肯定得打個大問號。故所謂酒駕零容忍的修法，實也僅是應付民意怒吼的急就章。