作者指出，坊間盛傳幾位主跑軍事新聞的同業被軍火商「收買」，記者對於軍中弊案的揭發，更需發揮當年《大公報》前輩所展現的無私精神。圖／《大公報》位於香港島 灣仔區 軒尼詩道的舊址與創辦人張季鸞。擷自維基百科，公有領域，民報合成

政府為歡迎「東奧」締造佳績凱旋返台的國手，特在總統府前舉辦前所未有的「軍禮」儀式、當然也在府內舉辦盛大的慶功聚會！而這歡欣鼓舞日子正是早在1933年被官方制定為「記者節」的同一天！然而，在朝野聚焦9月1日這天的主軸是體壇之際，絲毫沒人注意到被稱為「無冕王」者之存在、當然也忽視掉有一位空軍少將，傍晚時交付五百萬保釋金後自土城看守所從容步出，他被指控貪瀆監造軍方抗炸工程款而遭檢方求刑十五年徒刑！雖然類似案件早於李登輝執政時，便已爆發過「中將階級等將軍族」捲入抗炸工程弊案而令人記憶猶新！未料涉案單位自空軍基地進階到「極重要」的戰管中心、而貪官軍階則少顆星是少將，可是金額大到讓其東窗事發前竟「焚燒兩千萬現鈔」以煙滅罪證！故被揭瘡疤後顯得格外惹人注目，其中，尤以軍紀崩潰敗壞為然。

回顧近代新聞史，曾有人辦報辦到在國際間與《紐約時報》、或《泰晤士報》等歐美同業爭相媲美程度，那是抗日時期的《大公報》、主事者為張季鸞，他這報人不僅在國內是個中翹楚、還曾獲頒美國密蘇里新聞學院頒發榮譽獎章！畢生奉獻新聞事業長達卅年之久，臨終前猶留下「無時不以善盡記者的天職自勉」做為遺囑……特別是他在該報發行一萬號時，曾撰文強調辦報精神有四：「不黨、不賣、不私、不言」；後來亦再指出「職業報人就是不求權、不求財，並且不求名……一個新聞記者無論寫什麼，應該謹慎，不可人云亦云，但有了重要意見，應該勇於發表。」

不求權、不求財，不求名

張季鸞不但要求對讀者負責，並也對作者呵護有加，他在稿費發放較別家高出兩、三倍，甚且還破天荒創辦鉅額文學獎以提掖後進，影響至為深遠；但其抱持人生觀卻是非常簡單，曾經意簡言賅表示「簡言之，可稱為報恩主義，就是報親恩、報國恩、報一切恩！……一切只有責任問題，無權利問題，心安理得，省多少麻煩……」。這種精神，正是當時「文人不愛財、軍人不怕死」的普遍氛圍，故能在飽受內憂外患後，還在八年抗戰成為戰勝國。

檢視台灣的「國定節日」是多達二十餘個，以9月份為例：終戰之後實施9月3日「軍人節」，因其也適逢「中樞秋祭」遂由國防部依規定對三軍放假，而在「軍人節」前兩天一日「記者節」，雖係更早創立，唯立法院對《新聞記者法》迄今尚未完成，當局從來也不當一回事！兩者是否受「重視」堪稱立竿見影；不過記者畢竟是「無冕王」，故對軍人各種不法的「匪夷所思」行徑，自是口誅筆伐、且絲毫不留情面。

焚燒鈔票也無法燬滅罪證

試以剛爆發弊案的空軍作戰指揮部為例：它位於台北公館蟾蜍山的「福興營區」，內部設置極精密尖端武器與「戰機管制系統」，由於相當重要遂在多年前規劃三十億元來補強抗炸工程；孰料卻有軍備局「工程營產處」少將張大偉被抓到與中華工程公司「官商勾結合作」，影響評委縮減工程面積、還提高建物造價十二萬元藉此以謀取「九億公司」包商行賄兩千六百萬元回扣，結果，去年被搜索後「愚蠢地認為只要錢消失了，檢方就查不到」，故花兩天時間將兩千萬元鈔票放到岳父家的金爐內燒掉，「灰燼則丟進馬桶沖掉」……自以為如此湮滅證據便可「得逞」？行徑極像前政院秘書長林益世的母親，她焚燒美鈔以燬滅罪證！實令國際新聞同業聞訊咸表「難以置信」。

事實上，除軍備局工程營產處少將因空軍弊案被抓！去年的海軍也ㄧ樣有弊案！這也是官商勾結以遠低於每艘快艇底價接近金額得標，廠商在規格上動手腳，將武器載重等依規定應為三千公斤，軍方卻將其下降到千餘公斤！實際驗收報價時再幹一票，護航其過關，致使二十艘「海龍高性能快艇」標案被「海撈」一大筆。

在軍方編制上，空軍與海軍是屬於科技兵種，易動手腳；缺沒想到連「非科技」兵種的陸軍後勤指揮部，早在五年多前辦理「輻射式輪胎採購」，由於多條輪胎採購金額高，致得標的惠爾公司無法出具輪胎的「泰國產地」登錄證書，竟涉及偽造登錄證書，讓負責驗收的「陸軍汽車基地勤務廠」明知偽造竟還放水驗收！堪稱是三軍全有軍官、甚且將領涉案而「中箭落馬」……

上述所提的各軍種「狀況連連」，並非在民進黨「完全執政」才連環爆！早於國民黨在上世紀還由李登輝主政時，彼時正好是「二代艦」全面啟動，結果，竟爆發了九億兩千萬美金的轟動國際之「拉法葉艦弊案」，檢方辦了快三十載都未破！可見真是「有錢能使鬼推磨」？否則怎會「一而再、再而三」得發生，建議政府要趕緊修正罰則以嚇止三軍的官箴……絕不能再對受賄的「將軍族」或高階軍官手下留情；否則，台灣的國防的自衛與還擊堪虞！

此其中，記者對於軍中弊案的揭發，更需發揮當年《大公報》前輩所展現的無私精神，由於坊間盛傳有幾位主跑軍事新聞的同業被軍火商「收買」，繪影繪聲、甚囂塵上！若果要「人不知，除非己莫為」；否則，整個台灣社會淪為「文武」全愛財？殆非國人在「記者節」與「軍人節」所樂見怪現象。

（本文轉載自綠色和平廣播電台）