根據聯合國 2021 下半年全球食安營養最新研究報告，南亞與東南亞孩童營養不足瘦弱比例竟高居世界之冠，情況比非洲嚴峻。在疫情底下狀況更加嚴重，相較去年，整個南亞發育不良比例上升近 10%。報告中提及疫情下經濟衝擊更包含教育，即使疫情緩和，此期間一旦孩子無法上學，被迫成為童工，影響的是一輩子的人生發展。

有了營養、不再飢餓，孩子才能取得教育的入場券，由台灣青年發起的國際教育非營利組織「遠山呼喚」正式發起「亞洲營養教育基金」募集計畫，要把台灣的教育能量從尼泊爾帶向全亞洲，這也將是唯一源自台灣，以跨國界教育服務為目標的營養基金，期望募集共 6,000 位孩童營養午餐經費，帶領更多貧童扭轉人生。現在只要每月 300 元，就能讓一位孩子踏上營養滿滿的上學路。邀請大家關注遠山呼喚「亞洲營養教育基金」募集計畫：https://bit.ly/3rIPodA 。

別再以為飢餓只發生於非洲，南亞及東南亞營養不足比例遠高於世界平均，阻斷孩子上學機會

聽到飢餓的發生，大家往往直接聯想到非洲，但根據聯合國今年 7 月發布的全球食安營養最新研究報告，與台灣緊鄰的亞洲其他國家，其實情況比我們想的還嚴重！南亞當地孩童營養不足瘦弱比例高達 14.1%，東南亞則高達 8.2%，比例高於非洲，成為世界之最，成長瘦弱除了可能導致免疫系統低落，甚至可能有較高死亡風險，而在發育遲緩及過矮的分佈，南亞高達 40.2%，東南亞則高達 30.5%，皆超過 3 成且遠高過世界平均 26.2%。在疫情影響之下，南亞孩童發育不良及過矮的比例相較去年上升將近 10% ，情況甚至更加嚴峻。

飢餓不止阻礙孩子生長，更斷了孩子的上學希望，遠山呼喚長期於尼泊爾服務的孩子中，就有一位就讀小學一年級的男孩 Aman，居住的吉里鎮座落於聖母峰山腳下，他的家庭共有五人，但月收入僅有 5,000 元，母親卻長期生病無法全心照顧小孩，Aman 過去每天只吃一餐晚餐，根本無法持續到學校上學，這些難以想像的處境，就是亞洲許多孩子必須面對的日常。

由兩位台灣青年林子鈞、蔡宛庭，創業成立的國際教育非營利組織「遠山呼喚」，在尼泊爾長期陪伴超過 6 年，更從 2018 年開始在尼泊爾落實「營養午餐計畫」，與當地政府、社區、學校緊密合作，提供 3,000 個孩子、至今共 45 萬份營養午餐，當地輟學率也從 42％ 下降到 2％，成功把消除飢餓的行動，結合進教育場域。



「遠山呼喚」是2015年由兩位台灣青年林子鈞、蔡宛庭，創業成立的國際教育非營利組織。圖／擷自遠山呼喚影片

從尼泊爾邁向全亞洲，不讓飢餓擊垮孩子的人生，「亞洲營養教育基金」讓台灣驚艷世界

遠山呼喚過去的成功經驗，證明將營養與教育結合，確實能帶來長遠改變，而就在此刻，與台灣緊鄰的南亞與東南亞，不只尼泊爾，許多貧窮國家總共多達上億名孩子正期盼著吃飽以及更好的教育，因此遠山呼喚延續尼泊爾的成功經驗，成立「亞洲營養教育基金」，在疫情下飢餓風險升溫的此刻，將教育服務拓展至整個亞洲。這也將是第一個源自台灣，以跨國界教育服務為目標的營養基金。

在亞洲貧窮地區，學童往往因為飢餓，被迫失學成為童工及童婚受害者，走上難以挽回的人生，因此未來亞洲營養教育基金將透過「儲備資金」的形式，提早為有需求的孩子預備好營養午餐的供給資金。此外遠山呼喚堅持透過培育當地人才發展跨國服務，每年都持續培訓 12～20 組印尼、菲律賓、柬埔寨、越南等亞洲各國的教育 NGO 團隊，而亞洲營養教育基金將開放這些在地團隊申請，讓營養成為教育的強力後盾，用一座小島的力量，改變亞洲貧窮地區的處境。



遠山呼喚過去的成功經驗，證明將營養與教育結合，確實能帶來長遠改變。圖／擷自遠山呼喚影片

資金卡關發起群眾集資，募集 6,000 位孩童午餐及教育經費，每月 300 元，就能讓一位孩子不再飢餓，重拾受教育的機會

遠山呼喚正式發起群眾集資，第一階段希望募集尼泊爾在地 3,000 位孩童營養午餐經費，擴大服務範圍，第二階段將走向亞洲，提早為 3,000 位亞洲儲備營養基金，帶領更多貧童扭轉人生，長期支持兒童教育的金鐘演員柯淑勤、金鐘主播舒夢蘭、台大電機系教授葉丙成也加入參與宣傳影片拍攝，共同響應。

現在只要每月 300 元，就能讓一位孩子踏上營養充足的上學路，相信台灣一座小島能發揮的力量超乎世界想像，帶給鄰近整個貧窮亞洲長遠的教育改變。