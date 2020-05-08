甫卸下台灣美容外科醫學會理事長的曹賜斌醫師，深耕高雄，「他」本人外型一如其外牆上的肖像總是擁有凍齡不變的外觀，常讓認識曹醫生長達一、二十年的老朋友大為折服並詢問其如何凍齡抗衰老又活的健康！。(圖/陳俊廷)

「他」是整形外科的名醫、美容醫學界的名人，也是醫療觀光的倡議先行者與領導人。甫卸下台灣美容外科醫學會理事長的曹賜斌醫師，深耕高雄，有美醫南霸天的美譽。其早在十多年前就率先發起成立高雄市醫學美療觀光推展協會。他指高雄市發展美容醫療觀光有絕對優勢，因為「台灣診所密度最高的是在高雄市，不是台北，不是台中」！

惟「醫療觀光」主要做美容性的觀光，不是重症的國際醫療。曹賜斌指韓國瑜市長高舉「醫療觀光」為其施政的「重中之重」，卻搞錯方向。韓號召各大醫院與其配合並在市府宣示要推動「醫療觀光」，結果錯把「醫療觀光誤解為國際醫療」。他有感的說：高雄市發展美容醫療觀光有絕對優勢，惟當政者有大頭病，結果從去年3月至今一事無成。

「診所是專科醫師診所，小醫院有大醫師，很多大醫院的主治醫師出來開專科診療院所」，曹賜斌說：「不要小看基層醫師，診所有大人才，世界各國都是這樣….」

位在高雄市建國路的「曹賜斌整形外科診所」的外牆上，高掛著曹賜斌院長的肖像，「他」本人外型一如其外牆上的肖像總是擁有凍齡不變的外觀，常讓認識曹醫生長達一、二十年的老朋友大為折服並詢問其如何凍齡抗衰老又活的健康！台灣面臨「老齡化」的當前社會，如何抗衰老，讓自己能慢老又活得更健康，確實是一堂人生必要面對的學習課題。

此外，日前媒體大幅報導「男護理師扮密醫 用水貨替254人微整形」。該名男護理師化名「劉醫師」，和4名女子合夥借牌開醫美診所，3年來替254名顧客動刀進行微整形，且為了搶客，還以6折低價吸引消費者，而施打進人體的都是未經台灣核可的玻尿酸、肉毒桿菌等俗稱水貨的藥品，大賺黑心錢。

(YOUTUBE/TVBS)

(YOUTUBE/民視)

愛美是天性，但如何選擇並有正確美容醫學觀，可是一門大學問。民報之聲影音邀美醫南霸天曹賜斌醫師與談，曹醫師說：「醫美」應正名為「美醫」微整形應改為注射整形…..

完整內容5月10日(日)詳見高雄民生電台FM89.7午12點〜