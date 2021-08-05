民主國家官僚體系和專制國家最大差別，前者官章很多，公務員蓋章速度很慢，因此引人詬病，但是，後者的政府官僚人數也很多，官章也很多，問題在於沒有一個章有用，最後只能等一個人拍板，如果要我選擇政府，我寧願選擇前面一個。

中國河南水災，是中共惡劣官僚體制現形劇，打著為人民服務招牌的中共政權，就像亞里斯多德對希臘城邦治理的批評：「法律的終點就是暴政的開始」，打著口號為人民服務的掌權者，最後都變成獨裁政治，稱為「僭主政治」，僭主政治的特徵就是統治者表面上和人民站在一起，其實真實面目只是另一種貴族集團，用各種理由剝奪人民權利，緊縮言論自由，最終集權在個人手上，這一次鄭州水災，突顯老共個人集權的結果。

發生在7月20日的大水，經過七天，中共拒絕頭七的鮮花悼念，壓迫企圖報導真實的海內外媒體，經過人民抗爭，才把五號地鐵口掩蓋鮮花的圍籬拆除，一場水災之後，罹難者數字調整了十天，從最初12人起跳，慢慢增加，才弄出三百多人罹難，本來應該出面處理的國務院李克強，也不敢到災難現場，原來他的印章早已失效。

禍首和死亡數字經過一週後，真實情況慢慢浮現。

威權體制聽命一人

先從災難原因說起：大雨前一天，當地氣象局連續發出五次致災性豪雨警告，鄭州黨委書記不敢做出停班停課，以及停止公共運輸的定案拍板，向上請示河南黨委書記樓陽生，這位書記是習近平派到河南的看門狗，樓書記再度請示中央，到20日當天，大雨繼續下，但是中央遲遲不拍板，命令沒下來，所以該上班的上班，公共運輸照常營運，畢竟鄭州是科技工業供應鏈重點城市，停工一天損失很大，這就是災難原因，地方大官不敢做為，中國韮菜終究還是韮菜，運氣不好就死了。

中共是歷史上最大的僭主政治，為人民服務是假的，持續掌握權力才是真的，在權力底下，死亡一人是悲劇，死亡很多人，就只是數字而已。

河南到7月底，周圍縣市衛輝、浚縣、新鄉、安陽、開封仍然泡在水中，腐爛屍體飄在水上與死豬為伍，沒有解放軍救援，只有自救，歷史上，俗稱中原的河南，一直是災難兵災不斷的地方，黃河為害千年，來到中共治理下，依然如此，這是命運還是巧合？

8月1日，大災時躲在西藏的習近平回來了，只淡淡說一句：大災後必有大疫，一副先知樣子，鄭州京廣，隴海隧道清空，拖出四十萬輛泡水車，其中十萬輛沒人認領，這也是河南人不相信死亡三百多人原因，難道十萬輛車本來就無主人，或者主人來自外地？來自海外的消息說：死亡超過兩萬人，因為美國德州華商協會接到救災募款信件，信上說死亡兩萬六千人，這數字比較接近真實，但是沒人說得準，就像武漢病毒事件，罹難數字在中國永遠成謎。



俗稱中原的河南，一直是災難兵災不斷的地方，黃河為害千年，來到中共治理下，依然如此，這是命運還是巧合？圖／2021.7.20中國河南鄭州水患。擷自公視新聞影片

8月1日，民間有關調查究責呼籲，越來越大聲，因為北戴河會議要開始了，河南大災又成為僭主政治鬥爭中心。

河南黨官屬於習近平的家奴，又稱為習家軍，所以大災後，黨國無人吭聲，黨媒一片靜默，想報導真實的外國媒體被驅離，現在只能等一個人拍板，這就是獨裁政體下的官場現狀。

一個人治理十幾億人，習近平連清朝皇帝所設的軍機處也免了，紅色官僚只能等一個人拍板，以前至少還有一個國務院蓋章，現在弄出河南水災命案，仍然等一個人蓋章，中共國務院早就可以關門了。