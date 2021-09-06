過去，我一直想定義：寫作這件事！寫作，對我來說，有特別的存在。起先，我是為了撫平內心的煩躁與焦慮而寫。接著，我是為了達成一個心願而寫。後來，寫作變成一件快樂的事情！

在心理上，透過紙筆與文字，將情緒及念頭躍然而出。在字裡行間，恍若撥動的音弦，流瀉而出。此刻，鬱悶的心情，也隨著書寫的過程，暗自消化，而達到昇華！

每當，再次讀起，總能驚蟄於那番「觸動」的文字，在心靈深處，留下巨大的共鳴……我想，寫作就是跟自己對話的最好方式。然而，寫著寫著，不知不覺間，一股流動的氣息，連結了桌前的文字和寫作者本身。眼前阻絕的大牆，也在一筆一劃的勾勒下，逐一崩解，心靈開闊了，並灑進和煦的光芒……

寫作，撫平了我內心的無力、躁動。寫作，讓心情漸漸平靜、安穩。寫作，讓心中想傳遞的話語，逐一放言！我想，寫作不知不覺，成為我的習慣、呼吸，消化與沉澱了我的情緒。

很長的時間以來，我想要找出「寫作」讓我蛻變的關鍵！然而，這個疑惑，一直尋不著「合適」的答案。直到，我翻到了《寫得快樂比寫得好更重要！拯救你的靈感，釋放你的心房，寫就對了！》這本書。霎時，我彷彿跌入文字的遊樂園裡頭，拼了命地點頭如搗蒜，恰似找到生命中的知己……

本書作者茱莉亞．卡麥隆從自己的寫作經驗出發，帶領讀者省思寫作的真諦是什麼？我們不需等到有時間、有靈感、有舒適的房間、合適的題材，才能好好坐下來寫作，這只是逃避寫作的藉口。相反地，寫作可以非常自由！

茱莉亞說道：「晨間隨筆改變了我的人生。我花費每天起床約20分鐘的時間，將內心的奇思異想、窗外景色、日常瑣事，都寫了出來。晨間隨筆的習慣，陪伴我度過離婚後的灰暗期……」對於寫作，作者點出了一條明燈：「你的文字不需經過旁人的指點過目，你就是文字的主人，你的靈感獨一無二！」

事實上，這在我們的社會中，非常少見與難得。傳統的觀念，總認為：「我們必須準備好自己，例如：買一張書桌、一隻好筆、一款好紙，拜一個好老師，我們才能開始慢慢地『寫得好』。」然而，這完全侷限了我們的思維！對於寫作，作者輕巧地點出：「你大可如天真的孩子般，腦海裡有任何奇思妙想，提起筆就寫，想到什麼寫什麼...」

當拋下捆縛住我們的雜念後，我們將可領略：「隨處可寫，而不是有紀律而寫。寫得自然而然，充滿愉悅！」因此，當我們「投入」其中後，寫作反而變得充滿快樂、趣味橫生。如果我們想寫得長長久久，就要能與寫作建立起一個舒服自在的關係。「想要」去寫，變得簡單、容易……

寫作不是為了給誰看；不是為了得到掌聲；不是為了名利雙收；不是為了得到「作家」的頭銜。我們寫作，純粹是享受為寫而寫的喜悅，讓腦中的想法躍然紙上！有人說：「最好的食物是寫作；最好的朋友是寫作；最好的財富是寫作！」我想，接下來我們要做的事，就是將「寫作的力量」，感染與傳遞下去……



《寫得快樂比寫得好更重要！拯救你的靈感，釋放你的心房，寫就對了！》作者茱莉亞．卡麥隆（Julia B. Cameron）：「你的文字不需經過旁人的指點過目，你就是文字的主人，你的靈感獨一無二！」。圖／擷自茱莉亞．卡麥隆網頁