武漢肺炎疫情從歐美反撲回亞洲，亞洲各國開始實施圍堵措施。疫情嚴重的韓國今天宣布對所有入境旅可採取無差別的入境檢疫措施，將從19日零時起入境南韓的所有旅客須接受體溫檢查，並提交特別檢疫申報單。

韓聯社報導， 南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天在例行記者會上表示，為有效應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的擴散，政府決定從19日零時起對所有入境旅客實施入境管制。

金剛立說，最近3-4天內從國外入境的南韓公民中已有6人確診感染新冠病毒，而且歐洲、美國和亞洲的確診病例仍在激增，政府認為有必要對入境南韓的所有旅客實施入境管制。

此項新措施將自19日起入境南韓的旅客須採取特別入境管制，接受個別發燒檢查和咳嗽、痰、咽喉痛等相關症狀檢查，還需向衛生部門提供在韓住址和電話等資訊，下載自我診斷APP。

根據南韓統計，17日當天較前一天新增84例感染確診病例，累計確診8320例。南韓境內新增確診病例連續三天維持在兩位數。

新增的84例中，來自首爾市、京畿道和仁川市等首都圈地區的確診病例為44例，多於來自大邱市和慶尚北道的37例。京畿道地區受城南市一教會集體感染影響，新增確診病例31例，首爾市12例、仁川市1例、大邱市32例、慶尚北道5例、慶尚南道1例，在檢疫過程中也發現2例確診病例。

目前曾以大邱市疫情最慘重，當地累計確診病例為6098例、慶尚北道1169例。首爾市累計確診病例265例、京畿道262例、忠清南道115例、釜山市107例、慶尚南道86例。