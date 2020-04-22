我們可以使用兩種版本的外交護照，一種在中文國名「中華民國」之下的英文名稱為Republic of China，另一版本則在中文國名之下的英文名稱為Taiwan，每個台灣人出國都可選擇持用自己喜歡的版本，以避免被誤認為中國人而遭到歧視打罵。圖/取自台灣國護照貼紙臉書

最近有不少先進提出涉及台灣正名問題的討論。醫界前輩吳樹民主張我國應堅定立場，向全世界訴求「以台灣名義成為WHO的正式會員」。然而，目前「台灣」並非我們的國名，再怎麼堅定訴求，皆屬徒勞無功。

不只參與WHO遇到這種問題，國際上任何以國家為代表單位的機構，台灣都會被「一個中國」魔咒封殺，絕大多數國家懾於中國強大的政經惡勢力，都不敢對國名為「Republic of China」的台灣伸出援手，何況中國早就運用金錢攻勢，實質控制了聯合國所屬的許多機構，在掙脫「一中」枷鎖之前，台灣所做的任何努力，效果幾乎註定「歸零」；多少年來，大批熱心人士出錢出力，前往紐約宣達「入聯」訴求，前往日內瓦宣達參加世衛的願望，都像狗吠火車一樣，甚至還遭吳儀、沙祖康之流的白眼侮辱，一句惡狠狠的「誰理你們啊！」，傷了多少台灣人的心，又何必如此辛苦白費力氣？

打蛇要打「七寸」。同理，要成為國際上受人尊重的一份子，就起碼要有個無懈可擊的國名。在台灣借殼上市的「中華民國」，是國共糾纏不休以及二戰後盟軍沒有解決台灣歸屬問題下的產物，不能怪中共不放手，要怪我們自己沒有積極開闢一條生路。

Taiwan國際能見度空前高漲

這回中共處理武肺瘟疫的荒腔走板，引發了舉世公憤，紛紛準備對它提告究責；同時，台灣防疫抗疫的亮眼表現，又受到國際上的普遍讚揚，多國元首和各界名流言必稱「向台灣學習」，並且認為這樣的「國家」竟被拒於世衛門外，實乃不可思議；富比士、CNN、《時代雜誌》等重量級國際媒體，皆先後以顯著篇幅，報導蔡總統領導下的台灣如何成為抗疫典範，「Taiwan」的國際能見度空前高漲，此刻幾乎無人提及所謂的「Republic of China」。川普總統的兒子和他舊日的重要智囊班農、波頓等人，皆公開主張美國應在外交上承認Taiwan。

打鐵必須趁熱。目前正在肆虐全球的、人類歷史上一次十分嚴重的瘟疫，必然會改變世局，也給了普受肯定的台灣千載難逢來打開生路的機會。既然「中華民國」被中共掐住了咽喉，則四月十七日王克雄在「自由廣場」提出的主張，「修憲：中華民國亦稱台灣」，真是面面俱到的好點子；這樣做沒改本名，不動所謂的「中華民國憲法」本文，美國和中國都沒話講，而這部憲法也沒有禁止使用另一個國際上約定俗成的國名稱呼，則只要多數人同意另外加個名稱，既不違憲，又像蔣中正也叫蔣介石，孫中山也叫孫逸仙那樣自然，藍綠也沒什麼理由好吵了。

我們的近鄰日本，有三個英文國名：Japan，Nippon，Nihon；一般指稱的荷蘭（Holland），其實有兩個比較正式的國名：the Netherlands 和Dutch，而荷蘭只是該國內部一個經濟最為發達的區域名稱，卻也是國際通用的該國國名。其他具備數個不同國名的國家，還有不少，都能到處通行無阻，則只要大多數台灣人民公投同意Republic of China之外加個Taiwan為第二國名，便水到渠成了。我們可以使用兩種版本的外交護照，一種在中文國名「中華民國」之下的英文名稱為Republic of China，另一版本則在中文國名之下的英文名稱為Taiwan，每個台灣人出國都可選擇持用自己喜歡的版本，以避免被誤認為中國人而遭到歧視打罵，豈不皆大歡喜？