緬甸執政黨全國民主聯盟（National League for democracy），於2020年11月8日，在全國大選中獲勝，贏得了議會476席次中的396席。新國會原訂於2021年2月1日就任開議，但當天清晨緬甸國防軍發動軍事政變，逮捕民盟主席緬甸國務資政（實權總理）翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）和民盟領導人韓達敏。數小時後軍方宣佈，國家進入為期一年的緊急狀態國，權力由緬甸政府軍（Tatmadaw）總司令敏昂徠（Min Aung Hlaing）掌控。

國防軍出師的理由是，主觀認為去年11月份選舉存在大規模舞弊、有欺詐行為，讓執政的民盟因而獲勝，這根本就是欲加之罪何患無辭。其實軍方的代理黨與發展黨，只獲得33個席位，佔總席次的百分之七，根本就不成氣候。無奈緬甸於2015年所通過的憲法中，有一條文如果國家出現叛亂、暴力等，危害到民主團結以及主權完整的緊急狀態時，國防總司令有權根據憲法的規定接管，並行使國家權力。這等於給軍方一把尚方寶劍，隨時可以揮砍不滿意的執政者，推翻政府恢復軍事統治。

緬甸自1948年脫離英國60多年的殖民統治後，國家長期由軍人政府執政。翁山蘇姬1945年出生於仰光，其父親翁山將軍於1947年為緬甸獨立與英國談判，就在同一年被政敵暗殺。她幼年隨母出使印度，後來到英留學、結婚生子。她於1988年回到仰光，組建全國民主聯盟並出任主席和總書記。1989年遭軍政府、以煽動騷亂罪名將她軟禁，1991年獲得諾貝爾和平獎，1995年獲釋、但不准離開仰光，其夫於1999年病逝於英國牛津，無法見最後一面。2000年二度遭受軟禁、2002年獲釋。2003年三度遭受關押軟禁，2010年11月13日重獲自由。她所領導的民盟雖然於2015年11月8日大選中獲勝，取得國會664席過半席次390席，成為執政黨掌握緬甸聯邦議會兩院的控制權，但仍然不擁有軍權，所以必須與軍方組成恐怖平衡的政府。軍方在憲法中明文規定，強調翁山蘇姬不得出任緬甸總統，因為她的兩個兒子都是英國公民，但她卻是緬甸人民心目中的實質領袖。

軍文併存民主腳步失衡

軍事威權與文人政府併存，開啟了緬甸一個非常混亂的民主化過程，雙方都在算計著如何實質掌權，他們之間是充滿矛盾的零和競爭，而不是肝膽相照的和平共存。翁山蘇姬在掌權期間，並沒有真正扶持緬甸的政黨政治，來讓不同政黨參與民主成長，反而是設法將他們排除在外。她甚至架空自己的政黨，選用忠誠信徒來取代經驗豐富的老手；排除潛在的競爭對手、加強對媒體記者的限制、將緬甸少數民族邊緣化、以增強她所屬緬人的支持；積極鞏固領導中心統治、就連其黨內的一些成員，都將她描述為專制統治的開端者。

羅興雅人是居住在緬甸若開邦阿拉干地區北部的一個回教徒（穆斯林）族群，緬甸稱其為「孟加拉人」。根據緬甸現行國籍法，他們無法獲得公民身份。緬甸人主要信奉佛教，與羅興雅人信奉的回教格格不入，再加上語言的隔閡衝突在所難免。2017年8月25日，150名羅興雅救世軍叛亂份子，向若開邦的24個警察哨所及第552輕步兵營地發動襲擊，遭到緬甸軍反制並展開殺戮，發生所謂圖拉托里大屠殺，造成超過73萬羅興雅人逃離緬甸，並進入孟加拉或被逐出若開邦。緬甸軍的屠殺，引起國際社會震驚和譴責。翁山蘇跡面對這場殺戮保持沉默，不但沒有究責，而且還於2019年12月11日，出席海牙國際法院，替被指控種族滅絕的緬甸政府辯護，完全漠視羅興雅人的悲慘困境。默不作聲，使昔日被視為擁有人權代表光環的翁山蘇姬令人側目改觀，從此其人格破產遭到世人唾棄。

正當歐美社會對翁山蘇姬質疑，她是否有心維護人權時，習近平於2020年1月17日到緬甸進行國事訪問。習的到訪，無疑是對身處困境的她，雪中送炭給予正面肯定。民調顯示有61.5%的緬甸人說，如果要與一個全球大國結盟，他們會選擇站在中國一邊，而不是美國。其實翁於2016年，在當上緬甸領導人後，她選擇訪問的第一個東盟以外國家便是中國。

那針對這場軍事政變，中國究竟是支持翁山蘇姬還是緬甸軍方？中國國務委員兼外長王毅於今年1月11日到緬甸訪問，推動中緬「胞波」情誼，深化中緬全面戰略合作夥伴關係。他除了與緬甸總統溫敏，及緬甸國務資政兼外長翁山蘇姬舉行會談外，當然也與緬甸軍方有所溝通。他們到底談了些什麼，我們不得而知，但對於剛剛才落幕的大選必然有所諮詢，也相信他們之間必然達成某種程度的默契。截至目前中國由外交部發言人汪文斌發言的官方表態不痛不癢僅說「注意到緬甸發生的事情，正在進一步了解情況。中國是緬甸的友好鄰邦，我們希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定」。

美國白宮發言人珍帕薩基（Jen Pasaki）發布聲明稱：「緬甸軍方採取的行動破壞該國的民主過渡，包括對國務資政翁山蘇姬和緬甸其他文職人員的逮捕，令美國感到震驚。我們繼續重申對緬甸民主體制的大力支援，並與我們的區域夥伴協調，敦促緬甸軍方和其他各方遵守民主規範和法治，並釋放被拘留的人。」同時聲也提出明警告：「美國反對任何企圖改變近期選舉結果或阻礙緬甸民主過渡的企圖。如果這些步驟不能逆轉，美國將對那些負有責任者採取行動。」2月2日，美國政府認定緬甸發生軍事政變，並將暫停部分對緬甸的援助，以及制裁緬甸軍事將領。

中國角色尷尬

比較中美的官方聲明，中國說的顯然是蜻蜓點水無人在乎，好像可以接受整起軍事政變發展、肯定軍方揭發選舉舞弊，進而逮捕涉案當事人。這似乎在向美國傳達一個微妙信息，如果民主選舉有欺詐行為，中國是會伸張正義、支持逮捕、扼阻欺詐舞弊並將繩之以法。而美國的聲明是在，維護業已獲得勝選的民主選舉，警告絕不允許軍人干政、破壞現行既有的民主制度，敦促立即釋放被拘留的無辜行政人員。這真是滑天下之大稽，一個毫無民主素養的共產國家，居然聲言要替天行道，維護民主、伸張正義，說得比唱的好，滿口胡說八道、鬼才會相信。倒是美方聲明肺腑之言，說出了新任政府的心裡話，絕不允許美國軍人介入2020的總統大選紛爭。自說自話、各懷鬼胎，世人也只好睜大眼睛，來看看這場緬甸軍變，到底是習威震拜，還是白懼川軍班師回朝、啟動反叛亂法王者歸來呢？

緬甸國防軍總司令敏昂萊，如果沒有獲得中國外長王毅，於1月12日會面時的首肯，就是吃熊心豹膽也不敢發動軍事政變。中國利用緬甸，與美國幾乎同時舉行總統大選、至今仍然餘波盪漾的時局，給予一個全新的詮釋註解。習大大似乎在告訴全天下，翁山蘇姬想翻身就必須聽命於北京，而不是華府。在白宮的拜登，如想坐穩橢圓形辦公室，也必須全力配合中南海的指導方針，否則隨時可以亮出大選爭議的底牌。至於緬甸軍方，那就更不用說了，唯有緊抱中國大腿，才能繼續掌握大權控制局面。美國這次總統大選過程曲折，選票算計撲朔迷離，拜登如果想坐穩白宮，當然必須樹立其統領國際的權威，絕不能讓習大大拿「多迷你」來威脅，更不能讓川普有機會，號令太空軍來翻盤。每個人都在打有利自己的如意算盤，但有用嗎？

2020年世人在疫情煎熬中渡過，2021一開年大家就忙著接種疫苗；武漢大流行，於拜登入主白宮後，有關美國疫情的報導即刻退燒，加州州長紐森更是迫不及待地宣佈居家解禁。然而時間已清清楚楚地告知世人，政治的虛假與真偽。緬甸軍事政變，其實是美國總統大選延長賽的連續劇；操盤者要世人給軍人干政先入為主的觀念，縱使師出有名取締選舉詐欺亦屬非法。中國想利用這場政變掌控世局，不但要民盟和軍方聽命於它，還想藉機牽制威脅白宮；其劇情曲折迷離、扣人心弦。敬請世人密切關注，這場精彩絕倫、局中設局、計中有計、戲中有戲的緬甸軍變、中美搏弈。



2021年1月12日，中國國務委員兼外長王毅在內比都會見緬甸國防軍總司令敏昂萊。圖／擷自新華社