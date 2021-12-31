「池上穀倉藝術館」由六十餘年的老穀倉活化翻轉，期待成為藝術文化的糧倉，與更多的人分享。

「傳奇—席德進作品私藏展」於12月24日聖誕佳節前夕在此藝術館接力登場，集結7位名家大師——張照堂、阮義忠、謝春德、郭英聲、林柏樑、李賢文、李乾朗及14位私藏家慨然出借珍藏，包括席德進的畫作、書法、攝影作品和他們鏡頭下的席德進。我們有幸隨著陳前總統於第二天餐館展覽。

席德進1981年8月3日逝世，2021年8月3日， 2021年是畫家席德進逝世40周年，由策展人谷浩宇策畫兩檔向畫家致敬的「席德進特展」，在9月10日於台東池上穀倉藝術館開展。分兩檔展出；第一檔「歷史就是我們自己──席德進」特展，原訂6月開幕， 因為疫情，一延再延，9月正式推出，時間：2021/09/10〜12/12。展出內容包括國美館收藏席德進之各時期代表作，涵蓋油畫、水彩、水墨、粉彩及書法共23件，與史博館珍藏之水彩和素描作品共 9 件；包含從1948年橫跨至1980年之間的水彩、水墨、油畫（國美館藏），以及席德進早期速寫與歐遊時的風景人物寫生（史博館藏）。這一檔展出以呼應池上鄉村自然景觀之畫作，可以看到席德進畫從上乘社會、到市井小民，還有畫台灣風景使用各國畫材的開創性作畫。

第二檔「傳奇席德進─私藏展」，時間：2021/12/24〜04/03。展出內容為向民間私人收藏家邀展，供大眾一覽席德進多元的創作。這次的展覽除了展出席德進青春洋溢的自畫像（1951）以外，還有多幅精彩的人像畫作品，是多年來極其少見的畫作。展覽豐富多元，席德進引人入勝的風景畫也不少。不只如此，策展人精心規劃一個小角落的年代記事，可以一探席德進的內心世界及人生經歷。



「池上穀倉藝術館」現正展出「傳奇—席德進作品私藏展」。圖／陳順勝攝

席德進（1923年5月15日〜1981年8月3日），生於四川省，是台灣現代重要畫家，對台灣畫壇影響力極大。其父席丙文曾任鄉長，兼營鹽井燒鹽業，家境富裕。席德進5歲入私塾，讀古書兼習繪畫，先讀「天府中學」，後就讀甫澄中學時，曾獲校內美術比賽第一名。中學畢業後，進入成都技藝專科學校，受留法畫家龐薰琴的啟發，接觸到馬蒂斯、畢卡索等畫家作品。後轉學至沙坪壩國立藝專，受教於林風眠，並與趙無極、朱德群、李仲生諸畫家多所往來。抗戰勝利後，國立藝專遷回杭州西湖，席德進隨林風眠前往。



席德進年表1938〜1954。圖／陳順勝攝

1948年隨國民政府來到台灣，在嘉義高中短暫任教。據說是為了逃避家裡的媒妁之言，不要和指定的女性結婚，才在1948年來到台灣。1951年北上成為專業畫家，移居台北。這期間繼續在國內外開或參加畫展，包括巴西聖保羅國際雙年展、華盛頓亨利畫廊、巴黎渥得巴費畫廊、日本第五屆國際青年藝術家聯展等等，並出版畫集或畫冊著作，譬如1962年8月出版《席德進的世界》畫集。1971年，時值48歲奔走於田野間寫生，致力於探索台灣古建築。步入中晚年的他，不再像年輕時追求大膽的用色、狂放揮灑的筆觸，開始淬煉獨有的智慧與風采，向自我的內在進行探索。自畫像更是席德進少見以粉彩所創作的作品。後應美國國務院之邀赴美考察。1978年先後在台北美國新聞處、高雄美國新聞處舉行個展，但與南台灣特別高雄並無身後之淵源，他則在1955年第一次來到台東。

席德進先生在遊歷歐洲長達四年之內，走訪十多個國家、幾十個城市。當時的他深信唯有看得越多，才能看見自己。歸國後的席德進於國立歷史博物館舉辦個展，並出版畫冊「席德進素描集」，當中除了有席德進歐遊時期的作品，也收錄他在台灣的鉛筆及炭筆素描，並一手包辦整本畫冊的設計及內容。



「傳奇—席德進作品私藏展」一隅。圖／陳順勝攝

席德進走進台灣各地鄉村小鎮畫畫、攝影，熱愛台灣，對台灣的土地有深厚的情感，他的作品裡可以看到豐富的台灣意識。1980年8月24日因胰臟癌入榮總開刀。主辦「現代國畫試探展」於春之藝廊。1981年5月27日病情加重入台大醫院，動第二次手術。8月3日病情惡化，於凌晨15分病逝，享年58歲。生前與蔣勳、林懷民、張大千等知名藝術家交好，還曾受張愛玲激賞。他是一個不願接受父母安排的婚姻，從四川來台灣，完全為藝術而活，一生都在勇敢做自己的人。

2020年春天，台灣好基金會柯文昌董事長提議2021年池上穀倉藝術館的展覽，策畫席德進特展，希望「重溫席德進留給台灣的文化啟迪和他對台灣土地的情感。」池上穀倉藝術館邀請谷公館負責人谷浩宇擔任策展人，展開一年的研究，訪談文資專家、美術雜誌發行人、多位攝影家、以及十多位私人藏家，從更寬闊的時代跨距與領域呈現席德進。

這次展覽非常成功，我最喜歡美術館以年代記事記事來展現畫家生平的成長與轉型，從20年前在阿姆斯特丹停留，流連於梵谷美術館與林布蘭的四百多件畫作都做這種展覽安排，感謝策劃與主辦單位的安排！



「傳奇—席德進作品私藏展」展出會場。圖／陳順勝攝



席德進，珍妮特肖像，1961油彩畫布，99.5*72.5cm。圖／陳順勝攝