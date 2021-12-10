曾獲選為Uber eats十大午餐熱門餐廳之一的知名健康餐盒業者「樂活食堂」主打以低油低鹽低熱量的原型食物餐盒為主，所有食材皆使用蒸煮烤的料理方式，提供消費者均衡、美味、無負擔且有飽足感的健康餐盒。餐盒內的主食為一份低脂肉類、十穀紫米飯、淡鹽水煮蛋、季節蔬菜包含紅蘿蔔、玉米筍、四季豆、彩椒、花椰菜、高麗菜、小蘆筍、地瓜等豐富配菜，不僅能吃好吃飽，亦能維持營養均衡。

(搭配蔬菜水果維持營養均衡。圖/pixabay)

雞胸屬於低脂肉類，具有高蛋白質、低熱量、低脂肪的特色，相對於其他肉類，雞胸的脂肪含量較低，不僅能夠幫助增加肌肉，亦符合減脂的需求，而且吃完容易有飽足感。每一百公克的雞胸肉約有20公克左右的蛋白質，且脂肪含量也低，非常適合給想要維持體態、不想吃太油膩的人食用。雖然雞胸肉富含蛋白質，但也要注意營養均衡的攝取，專家就建議吃雞胸肉時最好能搭配優質澱粉及蔬菜一同食用，維持營養均衡。

今年五月中台灣本土疫情急遽升溫，餐廳禁止內用，影響眾多餐飲業者。樂活食堂執行長表示：「受到疫情影響，餐廳來客數下降，連帶影響到店內業績成長，消費者不敢出門都宅在家裡面網購，差點也是要撐不下去。看準疫情帶來的宅配流量，讓我心念一轉，既然我都在賣健康便當了，為什麼不推雞胸肉冷凍包呢？」看準疫情帶來的宅配商機，便將現有餐盒內的食材逐一推出宅配隨手冷凍包，像是雞胸肉及冷凍蔬菜，規格包裝皆是符合一般家庭及個人適合食用的份量大小，雞胸肉每包約落在100g左右；冷凍蔬菜約120-200g之間，不用擔心吃不完。

樂活食堂雞胸肉冷凍包共有四款口味，皆是店內最暢銷的口味排行之一，包含：經典原味、清香羅勒、胡椒海鹽、義式花香；冷凍蔬菜則有：鮮凍綠花椰菜、原味毛豆仁、黑胡椒毛豆仁、四季豆、玉米筍、秋葵、栗香地瓜等共七款。顛覆一般消費者對雞胸肉水煮無味的迷思，冷凍包的雞胸肉都有做簡單調味，解凍拆封後就可以直接食用，肉質軟嫩不乾柴，冷凍蔬菜則是稍加用熱水燙過便能食用，對於不想大費周章，或是家裡不開火又想簡單吃的消費者來說相當方便。

(人氣熱銷舒肥雞胸，由左至右分別為：經典原味、胡椒海鹽、義式花香、清香羅勒)。

據樂活食堂執行長透過其行銷團隊的銷售大數據指出，自餐廳成立以來已銷售出近3.5萬份健康餐盒，可見其低脂飲食有著龐大的忠實客戶，執行長為了讓美味不受疫情影響，推出「舒肥雞胸/鮮凍蔬菜冷凍隨手包」，讓疫情期間無法來店享用的消費者也能透過網路購物進行購買。目前已知在鮮好購、東森、遠時、生活市集等電商平台皆能購買到樂活食堂「舒肥雞胸/鮮凍蔬菜冷凍隨手包」，甫推出三個月就為店內帶來近三倍以上的業績成長，為答謝消費者的支持與喜愛，在歲末年終之際特別推出任選優惠活動：每包下殺39元(原價49元/包)，多達11個品項滿額599元即可享免運優惠，活動期間至12/31止，民眾可至電商平台「鮮好購」(https://reurl.cc/95Ng9X)進行購買。或google關鍵字搜尋「樂活食堂」。

(樂活食堂與電商平台鮮好購獨家推出滿額599元免運活動。圖/鮮好購官方網站)