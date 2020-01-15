時代跟大環境變化很快，這次的選舉證明新的世代已經來臨，未來台灣前途的發言權，已經順利交棒轉化，交到年輕世代手上。祝福嶄新世代的接軌，台灣的未來就看你們全力發揮。圖／內政部

1982年的夏天，我開始在印第安納州立博爾大學（Ball State U. ）的劇場，從事我的戲劇生涯，在此之前，我學的是建築設計，因緣際會，我步入劇場創作生涯，我的工作是在後台的布景工廠裡，技術指導教授在工廠內懸掛了一個看板，上面寫著：Miracle Worker奇蹟工作者。

出國以前，我不曾在劇場內工作過，因為是領有全額獎學金的研究生，必須在工廠帶領學生製作布景，憑著看圖、識圖與繪圖能力的優勢，很快的就熟悉工具使用與木材裁切的方法，但是繪景的能力跟經驗就明顯不足。

舞台演出之所以魅力無窮，就在導演、演員以及劇場空間的設計，可以充分發揮整合功能，而且無中生有。演出一齣戲，搭設舞台空間需要從零開始，演出結束，馬上拆的乾乾淨淨，重新再來。在幕啟幕落間，訴說幾回的人間故事。

佈景片是重複使用繪製的，原來畫的是木板牆，下一齣戲可能刷成壁紙或磚牆，步槍刀械要做的逼真，衣服首飾要考究年代，戲劇演出中的一切，都是佈景工廠製造出來的仿真產品，我很快的就悟出這塊標示Miracle Worker奇蹟工作者的道理。

1年後我轉到印第安納大學（Indiana U.），繼續更深入的MFA課程，劇場嚴格又緊密的訓練，特別是在時程、時效、技法、規劃與執行的學習，獲益很多，回台灣教學後，這句奇蹟工作者，就是我的座右銘，後來開始介入藝術行政工作，舞台創作的機會就減少了。

Gate of Miracle worker

在我借調到兩廳院擔任藝術總監的期間，行政中心的辦公室區，並沒有內外的管制，常常有外人隨意進出。後來我利用調整實驗劇場入口空間，順便在進入辦公室的地方設了一道管制的玻璃門，在門上我給它貼上Gate of Miracle worker，意味這扇門後的工作團隊，就是台灣文化藝術的創意之門。

事實上Miracle worker是一部1962年美國的傳記電影《海倫凱勒傳》，海倫·凱勒和她的盲人導師安妮．沙利文之間的奮鬥故事。海倫．凱勒罹患猩紅熱，自嬰兒期起就失明和失聰，她的父母求助帕金斯（Perkins）盲人學校，安妮．沙利文，奉派到凱勒家擔任輔導，安妮以堅持、愛和意志打破了海倫的沉默和黑暗的牆，最後成功教導海倫建立手語和現實世界的聯繫。

這部膾炙人口的勵志《海倫凱勒傳》是依據威廉．吉布森（William Gibson）於1957年播出的電視選集《劇場90》之後，在1959年改編而來的劇本。2000年美國ABC電視頻道『迪士尼奇妙世界』再度依據威廉．吉布森的劇本，播出海倫凱勒的故事。

鋪陳了這麼多，要說的卻是選舉的花絮，這次的選舉，早已沒有傳統選務的手法，有錢的政黨，掌握資源，走的是資訊跟媒體戰，看板一個比一個大，造勢一場拚過一場比人氣，打的都是虛虛實實的煙霧戰，全台灣還在走選舉老步數的，恐怕只有一邊一國行動黨而已。

我們以幕後製作的方式，表面上鴨子划水，事實上，我們的志工跟工作團隊們，3個月前已經在全國各地布置人力，開始宣傳，希望這股沉默的支持力量，可以轉化為另類的奇蹟製造者，為一邊一國創造出一股聲量，然後順利進軍國會。

這個以陳水扁前總統為指標的政黨認同度，多數是來自中老年齡的支持者，所以比較缺乏網路使用觀看者，因此宣傳車、小蜜蜂、挨家挨戶發傳單、插旗、站在街頭舉旗拜票的傳統選舉方式，持續在全國各地發酵，只是在民調選項刻意的忽略下，這股沉默的力量，結果還是無法翻轉出不分區立委。

亡國感磁吸 台派小黨得票受限

大家都說這是大環境的使然，非戰之罪，我們自己做了2次民調，本來還樂觀的以為至少會過基本門檻。果真如此，那麼這股老弱殘病所創造出來的成果，不就是另類的奇蹟製造者?

可惜天不從人願，此次選舉在亡國感的磁吸效應下，一邊一國行動黨只有拿到1%多的政黨票，就算5個台派小黨加總起來也過不了3%，更慘的是其餘4小黨的政黨票，加起來更低於1%，民間呼籲多年的整合第三勢力的期待，在各自盤算下，我們雖然努力搓合，可惜無法協調成功。

結論是：時代跟大環境變化很快，透過這次的選舉證明新的世代已經來臨，未來台灣前途的發言權，已經順利交棒轉化，並且充分掌握年輕世代的手上，讓我們祝福嶄新世代的接軌，台灣的未來就看你們全力發揮。