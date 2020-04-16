美國終於發現，原來全球化，就是中國化，這是來自瘟疫的警告，於是，世界正在展開一場脫離中國的運動。

「武漢瘟疫」未撲滅情況下，習近平雖然冒著「死一堆中國人」的危險，企圖趕緊讓企業復工，但是，中國在瘟疫之後，失去世界工廠的名號，已經是事實，更何況，目前中國境內疫情隨時再起，東北的哈爾濱已經看到數千人排隊看診的人龍，隨著世界各國的災情慘重，反全球化聲浪逐漸升高，世界脫離中國呼籲，將變成實際行動，川普以美中貿易戰爭，企圖完成美中貿易脫鉤藍圖，一直無法順利完成，沒料到一場武漢瘟疫，臨門一腳，協助川普完成了。

美中貿易戰爭的起源，當然也和「世貿組織」被紅色滲透有關，美國飽受貿易不公平之苦，但是，官司打到世貿組織，總是無疾而終，幾百個中美貿易爭端案子，文件永遠擺在世貿桌上，仲裁遲遲未決，川普只能靠自己的牛脾氣討公道。

所有問題都是中國自作自受，想要一手控制國際，一手掌握世界發言權，因此，把全球化運動搞成中國化運動，也是來自「中共國」野心，好端端的WHO被中共紅色魔掌糟蹋，從陳馮富珍到左派人民陣線的譚德塞，不到十年，WHO終於變成CHO ，也難怪川普在15日宣布停止支援WHO，搞到聯合國秘書長跳出來緩頰說，「現在不是時候」，全球化三十幾年，發點小財的習近平，以為「中共國」已經是大尾流氓，不惜違背小鄧不爭霸，樂當老二的幫規，悶聲發大財，還嫌不夠，竟然想要名利雙收，小蛇吞大象，當上世界老大，搞大外宣，孔子學院，一帶一路，習近平想完成漢唐大國霸業雄圖，現在終於踢到鐵板，美國人被瘟疫嚇醒，現在，美國政府要先處理WHO，凍結資金，接下來要調查WHO如何協助中國隱匿疫情，重傷全世界，美國專家模擬瘟疫傳染速度，如果中共依照WHO規定，去年12月瘟疫一開始，就通報世衛組織，向國際示警，至少可以減少95%的死亡，這筆帳真的很難善了，清算WHO之後，接下來，中共國在聯合國旗下組織的紅色擴張，也勢必一一被阻止，另一種可能就是砍不了聯合國紅色山頭，西方民主國家可能會脫離聯合國，自己組成意識形態一致民主聯盟，中國只好和非洲幾個獨裁國家自己玩，世界將走向二元治理模式。

世界將走向二元治理模式

被中共控制的國際組織，當然不只是WHO，IMF也當紅，15日，IMF發布各國今年經濟成長率，刻意壓低台灣經濟今年表現在亞洲最好，把台灣經濟成長評估為負0.4%，完全背離事實，可見IMF的經濟學家也放棄專業，替中共打壓台灣。

但是，使西方國家一夕驚醒，發現自己組織的國際組織中，自己是冤大頭，其實就是口罩，因為這個無太大科技含量的物品，完全被中共掌握，還派出紅色戰狼全球搜刮，背後指使WHO呼籲全世界無須戴口罩，根本就是要致人於死的另類謀殺，如此以小見大，倘若其他藥品原料，抗生素，全部被中共控制，危險可以預料，重要科技產業鏈更不用說了，如果中共國不安好心，就像掐死3M一般，拒絕醫療用品外銷，那麼把醫療生產放在中國的美國，肯定災難臨頭，其他國家和美國雷同，把戰略重要零組件放在中國的國家，恐怕也會死得更難看。

南韓現代汽車集團零件在武漢生產，武漢封城後，供應鏈中斷，至今無法恢復，損失巨大，不只現代集團，日本同樣因為產業鏈斷鍊問題，深受其害，上週，日本政府通過一兆美金振興產業預算，其中22億美金，要用來協助產業離開中國，美國政府則呼籲美商回家，所有搬家費用，由國家負擔，德國也已經加入離開中國的行動。

但是台商呢？不是台商動作慢半拍，而是台商苦惱更多，從美中貿易戰爭開打，台商就夾在兩強中間，左右無法逢源，被中國糾纏，要走也不是，留也不是，加上內心隱隱約約的中國情結，甚至很多人在中國已經有了家庭，說實在，台商變成中國產業鏈的一環，絕非一朝一夕，既是商人也是肉票，所以，不可能說走就走，除非你打算拋棄所有事業基礎，這種情況和其他西方國家不同，西方國家在全球化之下，花上幾年才把上中下游產業鏈集中到中國，日本鈴木汽車還曾經霸氣的說，「整場送給你」，一打包，說走就走，未來，或許也需要幾年時間，西方產業才能離開，「去中國化」已經成定局，但是，台商就很難了，這裏面還有一個中國的陰魂糾纏，從台商離開中國的矛盾，以及內心糾結，也反映出，台灣內部「去中國化」的困境。

幾天以來，因為捐給西方國家或友邦國家口罩，竟然用CHINA航空，引發國際錯亂，社會吵翻天，中華職棒開打，也被美國媒體誤以為中國職棒開打，正名呼籲一下又起。

但是，台灣必須正名，已經喊了幾十年，台灣內部的中國人和台灣人持續為此爭吵，從航空器到郵局，國營產業，應該要正名的機構太多了，可惜仍然一事無成，我們這些獨派人士，從年輕時代喊到白髮蒼蒼，藍營政客還偷偷恥笑，「你沒膽子改」，可見死掉的中國陰魂，依舊壟罩台灣，依舊有人樂與殭屍共舞，夫復何言？

現在，既然國人有高度共識，讓華航先改變，組織新的「台灣航空」，以商業併購方式吃下華航，也是一途，也不影響原有航權，但是，ICAO「國際民航組織」的老大就是中共黨員柳芳，中共肯定以政治理由阻擋，如果阻礙太大，我認為就在飛機外觀上寫上斗大的FREE，其他塗裝保留，這是最便宜的方法，不花大錢，至少老外會看懂這個自由的意思，FREE的CHINA和紅色CHINA不一樣，至於護照上，把TAIWAN放大，ROC縮小，必然可以降低老外的誤會，至於中文就算了，反正老外也看不懂，諸君以為如何？利用疫情停飛空檔，趕快做，當然，實踐台灣國家正名，獨立，正常化，仍是我們至死不變的目標。