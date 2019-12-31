備受朝野注目的「反滲透法」，在第9屆立院閉幕之日，「趕搭」末班車搶在2019年的最後一天進行攻防，儘管院長蘇嘉全兩度召集過朝野協商；但國民黨團臨時撤回修正動議！導致朝野協商呈現出雞同鴨講、毫無共識的困境，所有條文逕送院會處理！迫使執政黨必須祭之以「強渡關山」；否則會有胎死腹中之虞。

回顧在立院政黨協商中，朝野黨團未克達成共識，最後之收尾是將有關爭議條文悉數交到院會表決，其結果必然是民進黨憑藉69席的絕對優勢「闖關」；儘管國、親兩黨立委聯袂砲轟，甚且在總統候選人辯論中也已唇槍舌劍過，韓國瑜事後還在接受媒體聯訪時再痛批「反滲透法」，指民進黨製造「亡國感」騙選票；揚言該法將會使得兩岸互動者「通通可能被起訴」，場景像全體台灣人「脖子上都綁著炸彈」。至於誰能引爆？他則是危言聳聽指稱「引爆器就在民進黨手上」！講得好像煞有介事般。

其實，這根本就是在「顧左右而言它」障眼法，因為「反滲透法」之緣起是中共的五星旗，老早就已在凱道、西門町、101大樓……等顯著地點「觸目驚心」四處飄揚！另外，檢方在前年曾特地召開記者會，針對調查局取締新黨的「青年軍」王炳忠等人與「陸生」周泓旭涉嫌觸犯「國安法」，其中特別指出共諜所執行之「星火T計劃」、以及「燎原新聞網」，這些取名為「燎原」、「星火」等用詞……竟都是出自於中共領導人毛澤東書信，其來源是1930年時，毛澤東寫信回覆林彪覆函中，明白指出全國都佈滿「乾柴」，以「星星之火、可以燎原」來激勵同志「建立赤色政權的深刻觀念」，此信後來被付梓出版更名為《星星之火、可以燎原》，而中共對外統戰的雜誌也配合取名為《燎原》！於此即不難管窺其嚴重性。

潛伏在台共諜約5,000人

事實上，姑不論國親新、或統促黨等等藍營政治人物，動輒以貌似「光明磊落」模樣來杯葛「反滲透法」、或像韓國瑜與王炳忠等高知名度者「危言聳聽」、「明目張膽」在為虎作倀，嚴格檢視，是無法改變「滲透」這兩字正是中共顛覆「不二法寶」的既成事實。因早在1938年抗戰期間，周恩來以中共代表身分派駐重慶時，便已秘密負責對國民黨「滲透」與情報蒐集！他特別鼓勵手下特工要「打進敵人內部」、滲透進政府各類組織建立內線，其手段是「拉出來」和「打進去」！卒使國軍因此兵敗如山倒、蔣介石被迫流亡來台，兩岸雖然隔海分治，但在鄧小平於1979年復出後，他也馬上「重整」統戰部，賦其之職責誠如加拿大所出版的《間諜之巢》一書所證實，是在華人群體中「招募情報人員與長期的隱蔽間諜活動」等，本質就是無孔不入「搞滲透」！

除此以外，根據中共在2017年公佈的《國家情報法》中，其執法者可任意「對入陸的台灣人民進行約詢、搜查或祭以15日以下之拘留！授予情報機關得於境內外開展情報工作，對台展開滲透……」，據我國本國安局在立院答覆質詢時，當時便已證實潛伏在台的共諜約有5,000人，滲透至為嚴重；但因軍中設有保防系統，所以15年來破獲的共諜案，幾乎全集中在軍事機構，一般行政機構僅只有6件；但政府「被滲透」的情況其實並不比軍方少！尤其是馬英九政府自2009年開放「大三通」前的8年期間，居然只偵辦18件，在開放近7年間則偵辦42件，比開放前多出2.3倍，而此狀況僅是冰山一角，國安官員透露「還有其它尚未公布案件」，實際潛伏共諜人數應更多。

從上述落網人數，台灣「防諜網」在馬英九執政時便出現漏洞，不但共諜案倍數成長、其行徑也日益猖狂！直到美、澳等國驚覺台灣危機已迫在眉睫，以霹靂手段揭發「王力強事件」，做球讓台灣知所警惕並順勢策馬加鞭通過「反滲透法」，此乃國際大環境氛圍所致，對於強烈杯葛反對且大動作者，相信國人會「日久見人心」，對方遲早會露出馬腳，屆時請檢方記得「加倍奉還」杯葛「反滲透法」的親共立委與無恥政客。