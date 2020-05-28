「宜蘭磚窯」（原名津梅窯） 宜蘭河北岸因為土質黏性佳，被選用為燒磚的上等原料。土壤挖出來時是「黑色」，乾燥以後變成「灰色」，但經磚窯燒成磚塊後又呈現「紅色」（土埌含有鐵質，鐵的氧化、還原作用會變色），真是十分有趣。圖／李界木提供

宜蘭濁水溪治水工事紀念碑

日昭和11年創建。蘭陽溪古稱濁水溪，是宜蘭境內最大的一條河流，在日治之前，常因溪水暴漲而威脅到沿岸居民生命財產。在日昭和4年（西元1929年）開始了蘭陽溪整治工事，歷時7年多，終於在日昭和11年（西元1936年）完工。完工後，最直接的受益是水患的減除，保障流域內近萬甲的土地免於流失，沿岸數萬住戶也不必再受淹水之苦，同時則又增加2000餘甲的新生浮現地。

此外，因水患的減除，使道路、橋樑通行無阻，穩定了區域產業的發展，土地價值也因此提高。為了紀念這個成功的工程，特於蘭陽大橋下的堤防上，設立『宜蘭濁水溪治水工事紀念碑』。2004年10月7日公告為縣定古蹟。

該碑可分為基座與碑體兩大部分，基座由砂岩組砌，基座正面原刻有碑文，但碑文已脫落。碑體則為由上而下漸粗之四角柱體，表面舖貼大理石，上刻「宜蘭濁水溪治水工事竣功紀念碑」。



圖為宜蘭濁水溪治水工事紀念碑。圖／李界木提供

南進以外的建設：

宜蘭驛（日治時代的宜蘭車站）

宜蘭線鐵路於1917分從南北兩端並進，南段由蘇澳北上至宜蘭，在翌年三月率先通車，繼續往北的旅客需在宜蘭站轉搭輕便台車赴大里，然後越過淡蘭古道赴瑞芳或暖暖。宜蘭線是一段一段通車的，直到1924草嶺隧道後，始宣告全線完工。

據說大約在1918前後落成的第一代宜蘭驛，其造形與同時期落成的萬華驛和彰化驛，風格極為相近，所不同者是宜蘭驛，唐式屋簷玄關上方，僅有一口橢圓天窗，萬華和彰化各有三口。

唐式屋簷弧形的樓門，早已融入日本建築的社殿專用造形，係武家文化極端推崇的豪華美。從京都二條城到日光東照宮，都有此種款式的樓門，氣派非凡。

宜蘭驛是宜蘭郡官廳所在地，當屬宜蘭線鐵路最考究的車站。這幢和、洋混合風格的木造驛站，代表宜蘭平原「玄關」（玄關，前瞻賦予了進門後，給人的第一印象，因此玄關可說是整體居家的門面與氣勢）之地位。自清朝以來，宜蘭即躍為噶瑪蘭文化重鎮，隨鐵道開通的車站建築，往往會考慮當地的民風、信仰、經濟地位、文教風氣等等，宜蘭驛的設計與雕琢功夫，證明這裡是當年宜蘭線上首屈一指的城鎮。



始建於1919年的宜蘭驛。是宜蘭人鄉愁的起點，漂泊的終點。它是和、洋混合風格的「宜蘭驛」，為半木式構造，主入口有唐式屋簷之捲棚頂。（縣史館）圖／李界木提供



現今宜蘭火車站（前站）。圖／李界木提供



後站：是方方正正的水泥建築，與前站不一樣。圖／李界木提供



保存良好的宜蘭火車站加水塔。圖／李界木提供

台鐵宜蘭車站舊倉庫群

倉庫群創建於日治時期，為因應宜蘭鐵路開通，做為倉儲運輸功能而設立，見證了殖民經濟產業發展之證物，且是宜蘭縣少有保存完整之鐵路倉庫群，其建築樣式更有不同時期之特色。

大正8年（1919）宜蘭線宜蘭蘇澳局部通車，開闢現在的光復路接通舊城區，倉儲業隨即進駐。大正13年（1924）全線通車後，又陸續設立倉庫。主要的業者為日資的國際運通和大一運通，本地的資本家陳本，也設立陳本運輸及宜蘭運輸兩家公司。農民用牛車或里仔卡（人力車）將稻米拖運至到米穀檢查所檢查核可後，再運至今宜興路北段交給的運送業者，銷售至北台灣或日本。倉庫日治時期為國際運通和大一運通所有，戰後因為日產，遭國府接收，合併為台鐵承攬運送公司宜蘭營業所倉庫。

倉庫群之建築樣式，牆體為磚造，四披瓦屋頂，屋瓦為日式傳統燻瓦，屋架以洋式木構架為主。由於使用多年經修護，其屋頂多改為鋪水泥瓦，結構有部分損壞。

宜興路火車站段附近現為主要聯外交通動線，鐵路沿線北段為台鐵倉庫群，已少使用，目前這些舊倉庫做為「宜蘭行口」產業交流中心，以發揚宜蘭地方產業文化；南段則為台鐵宿舍區，現改為幾米公園（另文介紹） 。車站南側的「宜蘭縣旅遊服務中心」，也是一棟歷史建築，原為台鐵宜蘭運務段的舊辦公室，建造於1959年， 已歷經半個世紀，屋架也是西洋式木構架，外牆洗石子，內牆磨石子，為戰後現代主義的建築風格。

出車站向右走：宜蘭行口

台鐵宜蘭車站周邊長期閒置，為使車站周邊產業再發展，以光復路、宜興路為主軸，向北延伸到車站倉庫區，規劃建設「宜蘭產業交流中心」，作為宜蘭旅遊、文化與農特產業結合再發展的基地。原車站倉庫成為農林漁牧特產和商品展售之「創意產業形象館」（宜蘭行口），設有農特產品館、工藝館、社區館、戶外廣場。



宜蘭行口由原來貨運倉庫群和側線月台改造而成。圖／李界木提供



在工藝館的門外迴廊還有下午茶跟餐點。圖／李界木提供

出車站向左走：宜蘭縣旅遊服務中心

將原運務段規劃為「宜蘭旅遊諮詢服務中心」，紅磚屋將成為宜蘭舊城文化體驗平台之「文化藝術生活館」。它位於宜蘭火車站左方約20公尺的宜興路上，原為台灣鐵路局運務段辦公室，建於1959年，負責宜蘭線、平溪支線等貨物、旅客之營運， 2005年整修。辦公室後方有一防空洞，為戰爭時的遺物。



面對大馬路的一面也有入口，一體三面都有出入口好像代表了歡迎參觀的意像。圖／李界木提供



進入辦公室還有無線上網區，遊客可在這裡使用自己的手提電腦上網。圖／李界木提供

宜蘭米穀檢查所

紅磚屋迎賓客廳於九十年登錄為歷史建築物，建於日治時期大正年間，此時正處於紅磚建築盛行時期，其以簡潔素平之磚砌牆身及日式寄棟頂，表現出和、洋混合之風格，稱之為紅磚屋。紅磚屋原為「宜蘭米穀檢查所」，負責用來檢驗、評定本地所產稻米品級，然後分別銷售，當時人車往來十分熱鬧，戰後後曾被台灣省糧食局及鐵路局使用。現為文學作家黃春明大師的「百果樹紅磚屋」。由法定歷史建築搖身一變成為文藝氣息濃厚的咖啡屋，說它是新的文化景點，真是再適當不過。



紅磚屋簡介。圖／李界木提供

宜蘭醫院

創設於1895年，前後經歷台灣總督府、台灣省政府及行政院衛生署的領導，現為陽明大學之附設機構。

1895年，日本政府為了台灣東北部的統治殖民力的需要，在台北縣宜蘭支廳設置西式診療所，名為宜蘭醫院，直屬台灣總督府，為該院的前身。1945年，國民政府接收宜蘭醫院，改制成台灣省立宜蘭醫院，直屬於台灣省行政長官公署民政處衛生局。2000年，經臺灣省政府功能業務與組織調整後，改制行政院衛生署宜蘭醫院。2008年，宜蘭醫院改制為國立陽明大學附設醫院。



原噶瑪蘭廳衙改變成宜蘭醫院。（縣史館）圖／李界木提供



現今宜蘭醫院。圖／李界木提供



老樹群位址是清代噶瑪蘭廳署、日治初期宜蘭廳舍。自1908（明治41）年以來，老樹群同時見證了原宜蘭醫院與宜蘭舊城在近代之發展與變遷歷程，具紀念性、代表性之歷史、文化與科學價值。圖／李界木提供

宜蘭無線電信局：無線電腳

今宜蘭市東港路上的中華電信宜蘭營運處的前身，為昭和3年（1928）1月16日開局的宜蘭無線電信局，現址原為電信工務站及貯料場。東港路變電所和電信局以前是墓仔埔，日治時期把墓仔埔遷走，建變電所和無線電台，人稱這一帶為「無線電腳」，即現在的延平社區，當年的壯圍庄役場就在電信局對面。電信局現址，1988年遷來新大樓辦公，當時附近住戶不多，商店也少，四處可見稻田、菜園，新穎的電信大樓為社區帶來朝氣與發展。

幾十年來，電信服務從傳統市內電話到行動電話，傳輸技術由類比進化到數位，網路更從撥接進步到ADSL、光世代，近年更是開發「好看、好玩的MOD」多媒體業務，大大提供了快速、便捷、無遠弗屆的通訊及滿足家庭娛樂套餐服務。



中華電信宜蘭營運處。圖／李界木提供

宜蘭測候所（宜蘭氣象站）

日本政府基於軍事作戰對於氣象情報之需要下，於昭和10年（1935年）12月6日台灣總督府第185號令設立測候所，於次年1月1日假宜蘭無線電局（今宜蘭市東港路電信局機房）開始臨時地面觀測工作。 昭和11年（1936年）3 月12日現用辦公廳舍、風力塔、觀測坪興建完成，乃遷此正式設立宜蘭站。昭和11年，實施高空風向風速的探空觀測；測震業務展開，舉行成立典禮。

昭和14年（1939年），源於日益繁忙之民用航空業務，為了提供成立於昭和11年位於金六結之宜蘭飛行民用機場（即俗稱北機場）所須航空氣象資料，故於機場旁、西鄉堤防內，建造測候所出張所廳舍及觀測露場，成立「宜蘭測候所宜蘭飛行場出張所」。昭和20年（1945年），因宜蘭軍用機場關閉，高空風向風速觀測中斷。

1945年，宜蘭測候所戰後為國民政府接收，隸屬於台灣省氣象局，名稱為台灣省氣象局宜蘭第一測候所，編列為乙等站。1977年，更名為中央氣象局宜蘭氣象測站。1983年，更名為中央氣象局宜蘭氣象站。



氣象站的鐵塔最高的地方有風向計和風速計。圖／李界木提供



氣象站的地面設施。圖／李界木提供



宜蘭測候所宜蘭飛行場出張所（金六結）。圖／李界木提供

宜蘭磚窯（原津梅磚窯）

磚窯，是製造磚塊的工廠，稱「磚仔窯」。從清代起，北津一帶就已設置土窯製造磚塊。 日治時代，日本人古川氏發現此地的土質極佳，在此設立磚仔窯。 北津里現存的這座目仔窯磚窯廠，據傳最初即為古川氏所建造，最初磚窯建於坡地，每一座燒磚窯為一目，一目接一目，隨地形而逐目上升，如階梯狀，所以稱「登窯」或「階梯窯」。 後因推車搬運磚塊不便，而改成目前所見的平底窯。 全盛時期，宜蘭共有20餘座磚窯廠，而津梅地區就有9座，是宜蘭磚仔窯最密集的地區。

1980年代因鋼筋混凝土的大量使用，再加上環保意識的抬頭，磚窯廠取土造成的水土保持問題，及燒磚形成的空氣汙染，終於使傳統的磚窯廠全面的停工。 位於北津里的這座磚仔窯，共有十三目相連，以磚塊砌造，古樸典雅，為宜蘭縣內僅存的目仔窯古式磚窯。

依結構與燒磚時，火勢的運用方式，傳統磚窯可分為目窯與八卦窯；本磚窯屬目窯，共十三個孔目，每目一次可燒一萬磚，所有孔目同時燃燒的話，經廿五至廿八天，即可生產十三萬塊紅磚，這是戰後前後宜蘭地區建築的主要材料，縣內老厝至今仍可瞧見這些質地良好、仍「紅光滿面」的磚塊，磚窯不可拆的道理在此。 這座磚窯已具百年歷史，不但是宜蘭縣內唯一倖存的，且可能是全台保存最完整的一座，國有財產局及縣府原預定拆掉興建國宅，大家認為十分可惜，聯名陳情希望保留磚窯。



拱頂上還有鐵製的鳥頭裝飾，像不像展翅高飛的鳥兒呢？其實這是排水孔。窯內的水份由鳥嘴流出。流氣由煙囪排出。圖／李界木提供



37公尺高的磚窯煙囪，也是北津里最醒目的地標。津梅磚窯最大的特色，莫過於那支巨大的煙囪，高三十七公尺、底座直徑二點五公尺、頂端直徑一公尺，全部是以紅磚塊所砌成的結構，歷經多次不可抗力的地震、風災，迄今仍屹立不搖地站在原地，可說是眾古蹟中生命力最强的。圖／李界木提供



磚窯因狀似目字型，一整排共十三連棟，故又稱「十三目窯」。圖／李界木提供

宜蘭酒廠（甲子蘭酒文物館） 和台灣紅麴館

宜蘭的水造就二個大酒廠，一是傳統的，一是現代的；一是平民化，一是貴族化；一是本地化，一是西洋化；不論是東方的、西洋的，全靠甘甜醇厚的水質，加上宜蘭特有風味的作物，使宜蘭產製的酒，享譽國際。這二個酒廠是宜蘭市的宜蘭酒廠和員山鄉的金車威士忌酒廠。

宜蘭酒廠，位於宜蘭市的舊城西路上，原名為宜蘭製酒公司，於1909年所創立，至今已經歷百多年的歷史，在台灣戰後歷經多次變更，1957年定名為台灣省菸酒公賣局宜蘭酒廠。 也因為宜蘭酒廠的啟動營運，提供了許多宜蘭在地民眾們工作就業的機會，進而改善與提升宜蘭當地的生活品質。



全台灣最古老的酒廠：宜蘭酒廠。圖／李界木提供



這裡是酒廠的辦公室，從正面看，看起來是西洋式的建築。光是正面的西洋古典建築風格搭配延伸出的門廊，整體簡潔的造型讓人對它印象深刻。圖／李界木提供



甲子蘭酒文物館。圖／李界木提供

紅露酒的原鄉

宜蘭地區的米和高品質的水，造就了宜蘭縣酒：紅露酒。 歷經一百多年，仍是口啤良好，深受人們喜愛。 加上有著得天獨厚的自然美景與清徹無污染的水資源，絕佳的地理環境，也進而吸引許多外地旅客們到此參訪。 尤其是宜蘭那宛若甘泉般的水質，藉由宜蘭酒廠所釀造出的酒製品，更是，令喝過的民眾及遊客們各各讚不絕口、回味無窮。

「紅露酒」是由紅麴與煮熟的糯米為原料，糖化發酵，再摻合原料酒，進行二次發酵，以壓榨方式蒸餾，陳年兩年以上而成，在傳統的白麴中，分離出兩種糖化發酵能力特別強的菌種，並且在密閉槽中大量繁殖這兩種菌種。 透過這樣的釀法，可以減少原料，縮短釀製的時間，也讓紅露酒更有風味，此款酒並獲得世界評鑑銀牌獎。

宜蘭酒廠，早期是由一座鋼骨架構、古舊的放米材料倉庫所改建而成。而釀酒所需要的酒泉，早期是取自宜蘭附近阿蘭城外的蘭陽天下第一井，近年改以自來水廠一般水源釀酒，雖失色不少，但是在酒廠的老師父手中，一樣釀製出香氣撲鼻的佳釀。



紅露酒古稱老紅酒，固有製法通稱「在來法」，只要將糯米、糙米蒸熟，添加紅麴醱酵，再摻和米酒即可。圖／李界木提供

台灣紅麴館：揭開釀酒的神秘面紗

「台灣紅麴館」，於2007年啟用，館內除了介紹紅麴歷史、生態、製作過程外，還提供各種紅麴相關資訊。紅麴來台落腳於宜蘭當地，已有百年的歷史，宜蘭潮溼多雨的氣候適合紅麴生長，因而在此落地生根。 紅麴是真菌（黴菌）的一種，它存於空氣、水、土壤等各類生物的體表或體內，而人類在紅麴菌的應用早有千年的歷史，紅麴館首創以顯微鏡下的造形利用各種孢子、菌絲模型及圖文，帶領讓遊客探訪顯微鏡下的紅麴菌世界。



宜蘭酒廠巨資打造號稱全台首座的「台灣紅麴館」，古老神秘漢方的紅麴從中國大陸來台，最早的落腳處就是在宜蘭。圖／李界木提供



宜蘭酒廠是以主打紅麴產業，提升紅露酒品質，重塑紅露酒新形象為主題，期盼紅露酒再現風華。圖／李界木提供



紅麴是酵母的一種，紅麴的功效能降血壓及降膽固醇。這古老的東西現在可是紅的很，現代生物科技的加持下，紅麴的相關商品可是愈來愈多，這可是未來的明星商品呢。圖／李界木提供

西鄉廳憲德政碑

首任宜蘭廳長西鄉菊次郎於明治33年（19004）耗費鉅資興建「西鄉堤」，使宜蘭河之氾濫減少。故大正12年（1923），士紳鄉人遂倡議於宜蘭西門外堤防上，建立西鄉之頌德碑。戰後，堤防設碑處為眷村違建占滿，1990年縣府將違建拆除時，原碑才得以重見天日，並被遷移至中山橋東側堤防上。

此碑為日本時代1905（明治38）年，宜蘭紳民為感念首任宜蘭廳長西鄉菊次郎之功績，特立於西鄉堤防。西鄉菊次郎在1897（明治30）年至1902（明治35）年間擔任宜蘭廳長，為免除宜蘭河水患，保障市民身家財產，建造西鄉堤防，當地地方人士為感念它的建設功績，特在宜蘭河畔建造「西鄉廳憲德政碑」，以玆紀念。就歷史意義及創建年代有其保存之價值。2001/05/18公告「西鄉廳憲德政碑」登錄為宜蘭縣歷史建築。



西鄉廳憲德政碑。圖／李界木提供