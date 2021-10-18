在這個時代中，能夠具有反思生命的文章不多。相反地，工具型的文章與課程和思維倒是不少。要對生活有新的看法和洞見，不再只是善於「分析」，而是要在日復一日的工事中，「考察」出一條能夠奉行的道路！

這條道路，回歸了人類的最初心與最本源來探討。這時，尼采走出了生，看向了死，並且明白了人類的最終點，就是「死亡」！似乎，這注定了人類的「悲劇」角色。也因此，尼采用《悲劇的誕生」，來演繹了生命這齣「戲」的真實樣貌。然而，與其精神導師叔本華不同，尼采並沒有將生命賦予完全的悲劇性，以及戒除慾望的佛家特性。尼采鼓勵用「創造」，來嘶吼生命的火光與意志！

《歡悅的智慧》是尼采中期的作品。格言式的小品集，跟一般總是善以犀利批判言詞的哲學家形象不同，他的文字用諸多譬喻和思想的抽換，來讓「真理」映入眼簾，讀來讓人餘韻低迴，想要一看再看，才足以逐漸參透裏頭的奧秘。例如：「燈光與影子」中描述到，書本和著作對不同的思想家而有差別。一種作者是將所有燈火（從一個點燈的經驗他便能很快地將之偷取回家）的光線都收集在他的書本裡；另一種則只給予人們影子，和灰黑色的複製品——原作在這之前便早已矗立在他的心靈中。

尼采巧妙地運用了燈光與影子來映照出「寫實」和「意象」的一體兩面關係。在寫實背後，就如同光影一般，投射出內心的真實衝擊及糾結之處，這正是反思生命過程的重要果實與結晶。但，人們若只看見明幌幌的光束，並且認為只要照著書上的指引，一步驟一步驟來進行，就能夠達到跟作者一樣的成果，這未免太過自信與錯估了生命的「本質」和「獨特」，就容易忽視影子的存在，掠過了事物的全貌，而讓自己陷入「沮喪」與「挫敗」的漩渦中！

尼采的哲學，穿透了叔本華的悲觀論調，重拾了希臘文化的熱情，在華格納早期的澎湃生命觀中，注入了新生的氣息。在拿掉了基督教尋求「彼岸世界」的精神弱化與佛家消滅意志的萎靡道路中，尼采選擇了「生命的積極建構」！讓悲劇的已知中，存在著「喜劇的暢快」。這就是尼采書寫《歡悅的智慧》背後，真正的意義！事實上，只有在處處留心於生活中的細碎片段，才足以於文字和思想的淬鍊中，留下「燈光與影子」的人。可喜的是，我們每個人都有機會！

因此，若內心焦躁於社會假性進步的脈動之中；醉心於工具型知識的攝取與盲目之中；深感生命沉重而無力的躁鬱之中，那麼尼采早就在一百多年前，就已經提出了解釋與做法，那就是：「去進行生命的反思、去創作自己的作品、將己身投注於文化，在自己考察的路上不斷探索與持續實踐，達到超人之境！」

從《歡悅的智慧》看尼采剖析生命的迷人告白，可以發現：「尼采用了抽離的視角，拆開了世人腦袋的禁錮，在輕快文字的詮釋中，建立一個新的世界！而每次的破壞、重塑與再建立，都代表著人類本身是具有新生的本性與多變的樣態。也只有這樣，人才具有神性，而更加貼近於自己的靈魂，重拾了生命的厚度與重量，也塑造了典範和偉大精神的示範意義……」