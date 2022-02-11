虎年開啟前，中國民主黨全國委員會舉行了網絡視頻與實地現場結合的第三次特別代表大會。中國古人有「臘祭」的傳統，在新舊交接的歲末舉行祭祀，一元復始、萬象更新，抑或這也象徵著民主黨的「臘祭」儀式、重新起步的莊嚴宣誓？民主耕耘也如「田家占氣候，共說此年豐」的吉言：希冀憲政民主的成功。

筆者應邀出席了這次會議，對我來說，參加會議就是一次感受、學習與取經的機會。借此也談談筆者的感悟與體會，與天下民運朋友分享。

只爭朝夕 重新出發

在海外，以民主黨為名的組織有好幾撥，一度民運圈還有不少閑言碎語，而從另類視角看，正是覺醒時代，遍地煙火。了解台灣民主轉型歷史便知曉，這樣的組織與團隊共存與林立狀況，應該也是不足為奇的。關鍵不在隊伍、組織的名目繁多，也不在群龍的起舞與翻騰，而在於這些蛟龍是否在起舞？如何起舞？如何翻江倒海？這才是洞見癥結、秉軸持均所在。

我眼裡的王軍濤，屬於民主運動的行動派。記得軍濤1994年保外就醫赴美國，不久來到了德國訪問，彼時我負責德國中部的接待工作，為軍濤開車，記得陪著他拜訪了法蘭克福國際大赦組織，並在美因茨大學出席了歡迎軍濤的座談會等，最後負責將軍濤送到科隆的廖天琪家裡。

前些年，一直耳聞軍濤帶領民主黨在紐約時代廣場搞街頭政治，而且曠日持久、頗具聲勢與規模，成為紐約時代廣場的一道中國民運的風景線。德國民運也一直堅持街頭政治，主要是在特定時間，比如：六四、十一、國際人權日等。我認同軍濤領導的頗具聲勢的街頭政治。我認為民運組織就是一支行動隊伍，就得找中共麻煩，揭中共黑幕傷疤，給中共政府添堵，簡而言之，就是使中共獨裁統治永無寧日，動靜越大越喧嘩越有成效。試想一下，民運朋友只是相聚開個會，在自己建立的郵件群中散發信息與交流，猶如一頭鉆入沙中的「鴕鳥遊戲」，自娛自樂罷了。街頭政治，是海外民運工作不可或缺的重要任務。

大約2010年後，軍濤特意來德國訪問與溝通，商議民運界跨洲跨洋的聯合行動事宜，還特意解說了街頭政治的重要性，以達到社會宣傳、傳播真理和激發士氣的作用。軍濤言傳身教，邊說邊演示，演繹了如何在街頭演講的言行舉止，及規範動作的過程等。

前一陣，我與軍濤通電話，他談及：「高潮時低調做事，低潮時堅持做事」，我感覺軍濤就是民運圈內「低調做事、堅持做事」的領軍人物，值得我們大家學習。

軍濤在代表大會上的開幕詞，鏗鏘有力、振聾發聵，他談及「中國民主黨第三屆代表大會醞釀了四年之久」，我深切地感悟到一種日月逝矣，歲不我與的急迫心情，我理解中國民主黨已是吹響了集結號，只爭朝夕、重新出發。



2021年7月1日，華盛頓中國大使館門前的示威抗議活動，左3起：李恒青、王瑞琴、王軍濤、王丹、夏業良等。圖／民報資料照，光傳媒，田牧提供

動蕩歲月 變局時代

對中國民運來說，這條艱難與坎坷之途，成了幾代人的百年一夢，至今卻仍處在中共獨裁專制的黑暗統治下。習近平執政以來，重新又回到了毛澤東時代，甚至於回到封建皇朝的君臨天下時代，整個國家一人獨裁，一片噤聲，人民在政治高壓下成為失去自由人權的奴隸，因言治罪，以文入獄等案例，比比皆是，中國的民主人士、維權人士、宗教人士等，被強壓在社會的底層。改革開放一度改變了一部人的命運，但這些積攢了一些資本的富戶，眼下也是朝不保夕，紛紛外逃，似乎躲避災難成了唯一的選擇與路途。

人民有權選擇！人民要發聲！嚴家其老師發言中提到：「21世紀的現在，進入太平洋爭霸時代。專制獨裁崛起的中國，將引發中美之間的衝突，中國只有成為一個民主自由的國家。才能成為太平洋世紀真正的強大國家，與太平洋東岸的美國，共建21世紀和平的太平洋世紀。」

時下拜登總統的執政特色是，「民主國家聯盟和供應鏈聯盟」，也稱「雙輪驅動」。「民主國家聯盟」圍繞著「民主與專制」的博弈與對決，「供應鏈聯盟」技術競爭，加強對科學和教育的投入，尤其是對理工科教育的投入，與經濟理念相似的民主國家，共同保衛關鍵的供應鏈和技術鏈的基礎設施，特別強調了保衛供應鏈的安全。中國民運自然站在「民主國家聯盟」一邊，成為國際民主集團的延伸和拓展，成為「民主與專制」博弈與對決過程中的有生力量，或者說是一支生力軍。

期待與目標相距有多遠？再來一個三十年？抑或是百年之遙？只有行動，行動，再行動，才能縮短，縮短，再縮短我們達到民主彼岸的路途。

軍濤在政治報告中儼然是在宣誓：「值此國家興亡之際，中國民主黨決定再出發，與各界共同努力，扭轉災難趨勢，化解危機，開創通向長治久安的政治。」並規劃出了民主轉型，或者說是民主革命路線圖與時間表，「建立憲政民主體制」是基礎，「習近平的獨裁制度為制度轉型提供了機遇」，「制度轉型需要全體人民共同參與和努力」，「中國需要一支強大的憲政民主政黨，才能領導與實踐艱巨的歷史使命，民主黨願意站出來肩負光榮與艱難重任。」

將民主黨的名字寫在江山上

秋瑾道：「事機一失應難再，時乎時乎不我待。」

從民主黨會議嚴謹莊嚴的程序與過程、從民主黨各級領導人精神狀態的群像圖看，我也理解軍濤領導的民主黨，不是躺在「從理論中來到理論中去」書卷裡尋找真理的政黨，而是高擎建立中國憲政民主的大旗，建設一支現代化新生與健康的政黨力量，擔當起領導全國人民與中共獨裁統治作最後的博弈和鬥爭。

會議宣布了未來發展方向，將開啟向大陸進軍，發展國內的新生力量，讓民主烽火在廣袤的中國大地燃燒。在重大的變局中，自然是相應的改變策略和調整組織結構等，正如會議不斷重申與強調的「打造一支現代政黨，建設強有力的領導團隊」，為承擔與迎接中國的民主轉型，民主黨從思想、政策、政黨條令、行動規範、組織結構、領導團隊等都重新進行了全面布局。我深信王軍濤、陳立群領導下的中國民主黨全國委員會已經準備好了。

變，無所不在、無所不包；變，蘊含著動蕩與變局。當下的國際政情局勢，也有利於中國民運，一邊是國際民主國家聯盟陣營，一邊是中俄極權專制陣營，兩大陣營形成針尖對麥芒的態勢，是兩種價值觀的碰撞，是兩種體制的對決，也是「民主與專制」的最後博弈，中國民主運動就是這場國際決戰的組成部分，或者說是兩股政治力量對峙的延伸，一言以蔽之，這一次中國民主的轉型一役，應該是終戰與聖戰。

軍濤在會議上表示：將民主黨的名字寫在江山上，我們期待這一目標與宏願一定能實現。



中國民主運動海外聯席會議主席魏京生。圖／田牧提供

進軍國內必要的策略與細則

中國民主運動海外聯席會議主席魏京生的發言，給予中國民主黨全力的支持與鼓勵，因為民主黨未來工作要進入國內，他也提出了一些建議與策略。這裡我簡要記錄整理了幾點，供大家推敲與深思。

1、關於街頭政治的肯定。

大意是：軍濤的民主黨是打出來、拼出來的，這些年來，他們在世界各地，在美國、在紐約舉辦了很多次街頭政治活動，其社會積極意義有四：一是直接挑戰了中共獨裁的權威，給中共的統治平添了威脅與壓力；二是向國際社會、民主國家展示中國民主運動屹立不倒，中國人不屈從中共專制獨裁政權，中國人嚮往自由民主的初衷永不改變；三是向國內百姓傳遞了重要信息，給他們帶去了希望，中國民主運動在海外依然存在，中國的民運之火不會熄滅，增強了國內民間力量與中共鬥爭的勇氣和信心；四是向國際社會傳達真實的信息，並不是如一些媒體傳播的假消息、假新聞那樣：「中國人百分之九十支持共產黨，認可習近平了，不要民主了。」這是嚴重歪曲了中國的民意民情民聲。

2、進軍國內的策略與紀律。

大意是：一是國內活動，組織活動秘密進行，不要公開，以免被共產黨一網打盡。與國內朋友聯絡最好以個人身份，不要以組織名義，避免給他們帶去安全麻煩，受到牽連。在策略上、組織運作上，需要十分的講究，千萬不要牽連無辜的人。二是不忘統戰工作，雖然說統戰工作是中共革命的成功經驗，但他們的經驗我們還是可以借鑒的，在體制轉型過程可為我們發揮作用，大部分共產黨人，也是端著共產黨的碗，吃著共產黨的飯，不敢公開的舉辦民主活動，但其實大部分人也是心向自由民主的。民主制度不但對人民有保障，對官員同樣有保障，誰不希望有保障的正常生活呢？

3、借鑒台灣的民主轉型模式。

現今國內外形勢都在變，中國民運確實需要做起準備，倘若中國發生各種政局變化，我們都要有應對措施與策略，且都要能及時接手變故，處理應變，掌控大局。

台灣的民主轉型可以借鑒，要從共產黨內部做工作促使變化、變局，無論是改革的變化，還是政變推翻最高領導人，對中國的民主化前途，都具備正面作用和積極意義。我們最希望從共產黨內產生變化，需要國內的人民支持，也需要共產黨內部自己發動起來，高舉義旗，軍隊嘩變等，我們都會歡迎和支持的。

哈薩克斯坦事件的警示

當代的民主革命，通常採用「以和平的非暴力方式進行的政權更叠運動」，俗稱「顏色革命」。而哈薩克斯坦事件有兩個變化，必須引起我們的警覺與重視。

一是哈薩克斯坦政府濫用「反恐」概念。

今年1月的哈薩克斯坦事件，因液化天然氣價格飆漲，據報導價格漲了一倍，結果引發全國多個城市爆發抗議示威現象。新近德國供暖使用柴油也已漲了一倍價格，汽車使用的各類油價，幾乎漲了百分之七十左右，是否也離民眾上街示威抗議不遠了？俄羅斯、中國、哈薩克斯坦都在使用「反恐」概念，將此次哈薩克斯坦事件直接指責為「恐怖主義」。

民眾自發上街抗議，通常是無組織無紀律的，難以協調與控制，倘若有其它因素干擾，或者警察的強制執法等，一定會引發碰撞與不和，從而爆發衝突與騷亂，但這與「恐怖主義」無關。

反恐戰爭（War on Terror）是美國與同盟國進行一場以「消滅國際恐怖主義」為目標的全球性戰爭，目的是阻止國際恐怖團體（比如：基地組織、塔利班等伊斯蘭極端軍事組織）對民主國家發動恐怖襲擊，及終結支持恐怖主義流氓國家的現有政權。

現在的問題是，美國等民主國家使用「反恐」，專制獨裁政府將民主運動、顏色革命均歸納到「恐怖主義」範疇，這是極權國家的邪惡之舉，需要引起我們的重視。



2022年1月初，哈薩克斯坦因液化天然氣價格飆漲，結果引發全國多個城市爆發抗議示威現象，被該國總統（左上）定調為恐怖攻擊，這是極權國家的邪惡之舉，需要引起我們的重視。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

二是毫無底線的開槍鎮壓。

向人民民眾開槍，突破了人權底線，突破了道德底線，突破了現代政治文明的公理。人民有示威抗議的權利被徹底剝奪了，聯合國《公民及政治權利國際公約》第二十一條第一句規定：「和平集會這項基本人權讓個人得以集體表達自身並參與塑造其社會。」這種集會可有多種形式，包括示威、抗議、會議、遊行、集會、靜坐、燭光等。

顯然，這次哈薩克斯坦事件開創了「濫用反恐」、「向市民開槍鎮壓」的先河，難道聯合國的這一憲章只是一張廢紙，對世界政治毫無約束力嗎？動輒以「恐怖分子」為由，公然屠殺市民，而且竟然有了國際市場，俄羅斯出兵相助，中共公開宣誓支持，時刻準備出手相助，土耳其也發聲支持，且有「集體安全條約組織」和「上海合作組織」兩大集團參與和相助，這是非常嚴重的國際事件。可悲的是，除了美國布林肯國務卿竭力譴責以外，整個世界幾乎陷入緘默狀態。

現代文明社會不能接受任何國家軍隊向人民開槍，這是深入人心的社會政治公理。向人民開槍的政府，決沒有好下場！匈牙利的「納吉事件」；韓國的「光州事件」；台灣的「二二八事件」；中國的六四「天安門事件」等，都是歷史的經驗與教訓。我們不禁擔憂，倘若今後在香港、大陸再次爆發類似的民眾示威抗議活動，是否中共政府也會採用哈薩克斯坦事件模式，直接採用以鎮壓「恐怖分子」這樣卑劣、非法的手段？

哈薩克斯坦事件必須引起中國民運組織的重視和警惕，針對運動可能發生的危難和禍害，必須事先準備安全措施和備案。



哈薩克示威暴動，俄羅斯維和部隊開入哈薩克鎮壓。示意圖／擷自公視新聞影片

新班子新陣勢新姿態

會議結束後，中國民主黨全國委員會公布了第三屆領導班子名單：

主席：王軍濤

副主席：高光俊、陳立群（兼秘書長）

監察委員：李進進（監察長）、侯文卓、劉連軍、李國濤、葉寧、車宏年、高沛其、程維民

執行委員：陳闖創（兼執行長）、余厚強、趙昕、劉燕林、相林、陳維健

顧問團主席：王丹

顧問：於大海、盛雪、劉念春、易改、朱學淵、高健、鐘錦江、陶君行、鄭存柱、劉俊國

人的本質，首先是社會人，不是遊離的孤獨者。人必須維護自己生存，及維護人民大眾的生存。人都會追求幸福生活，追求和平、理性、公平、自由的生活，每個人都有這樣的理想和追求，這也是民運人需要肩負的責任與承擔的義務。

古人云：有善莫名，有惡莫辭，忍辱含垢，常若畏懼，是謂卑弱下人也。做善事不張揚，有不足也不辯解，忍辱負重，容忍不足，常懷有謙卑畏懼之心，對待地位低下人也是如此。這應該是一支有生力量的基本品質與風範。我深信這個班子，這支團隊，應該不辱使命，成為民主轉型的優秀領路人。

一位台灣的智者提醒中國民運：成功距堅持者僅一步之遙，堅持初心，不屈不饒，我們就成功了一半！