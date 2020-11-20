拜登距離美國總統寶座還差一步，但是，永遠離不開外交戰場的季辛吉回來了。

老季出馬推銷和平

大家還記得這一位猶太人，發明「聯中制俄」，把個人成功建立在出賣台灣和歌頌毛澤東身上，台灣應該擔心的不是總統，而是民主黨內信奉老季的外交菁英有多少。

季辛吉已經97歲，卻好像永不服老，這位老兄被中共高層視為中國的恩人，因為沒有他出力謀策，中共無法進入聯合國，進一步掌控這些國際組織的發言權，他一生進入中國70次，其中50次是公差，他從中共手上拿到好處多多，明著幫美國做事，其實是替老共開路，充當軍師。

在拜登尚未確定當選之前，老季急著站出來再度放話，建議拜登好好和中共坐下來談，剛好國務院發表「中國挑戰的因素」背道而馳，川普重新走回圍堵共產老路，顯示川普不吃季辛吉這一套，季辛吉還是留著50年前腦袋，美中必須避免戰爭爆發，大談和平之道，殊不知中共要的是稱霸，不是和平，這些和平廢話並不陌生，其實，和平是中共對全世界發動無聲戰爭最好的環境，就如同川普當選時候，季辛吉拜訪川普，在華府高談同樣的「綏靖主義」，不久就跑到中國向習近平報告，自以為是全權大使，沒想到川普根本不理他，現在，看好拜登時代來臨，又弄出這一招。過去，季辛吉巴結毛澤東，還特別告訴尼克森說，「當你和老毛會談，不要讓老毛感覺美國在背叛台灣」，完全是弱國對強國乞憐，從1971年以來，季辛吉領導的所謂外交建制派菁英，就是這副德性，被老共吃死死，建制派菁英這些廢話養大了中共，使中共變成全世界最嚴重的災難，如果要抓戰犯，季辛吉就是頭號戰犯，有人稱他是典型美奸。

「聯中制俄」坐大中共

1971年，尼克森接受季辛吉「聯中制俄」的政策，讓中共逮到機會，終於闖入聯合國，逼走中華民國，闖賊老毛終於可以在國際上正名，五十年來，世界變成多事之秋，假設當年沒有季辛吉替毛澤東作嫁，今天的中國依然鎖國，只能和同性質的獨裁專制國家來往，無法拿到西方國家的科技挹注，更不用說可以變成諾大經濟體了，季辛吉的策略，使美國戰後的圍堵共產擴張，功虧一簣，杜魯門如果還在，肯定很火大。

1938年，季辛吉躲避希特勒獨裁者壓迫，逃到美國，但是，他卻忘了毛澤東也是獨裁者，學界評論季辛吉的外交是現實主義，但是，也因為太現實，所以拋棄道德底線，他在越戰時推動「巴黎協定」，使南北越停戰，因此拿到諾貝爾和平獎，和平不到一年，北越殺進南越，半島短暫和平破滅，這一個諾貝爾獎，根本是白給。

季辛吉的醜聞還不只一件，2002年，英國記者克里斯多佛希金斯寫了一本書，《季辛吉的犯罪紀錄》，這本書的內容後來拍成紀錄片，書中描述，季辛吉任職華府的70年代，外交上充滿屠殺和血腥策略——1969年，轟炸高棉，造成10萬人死亡；1970年暗殺智利強人徐奈德；1975年，支援印尼蘇哈托，鎮壓東帝汶的民主運動，老季雙手血腥還拿到諾貝爾和平獎，這是一項羞辱。

老季企圖離間中共和蘇聯，現在檢驗起來，根本沒有成功，只是把中共變成世界第二強權，蘇聯解體後，俄羅斯淪為第三強權，現在老二和老三依然結盟，成為美國隱患。

季辛吉和毛澤東會談，最經典的就是季辛吉告訴老毛，「閉關鎖國無法富強，強國之道在於控制美金、控制石油，只要做到這兩件事，中國就成為第一強國」，如今，中共領導人把季辛吉這番話，奉為座右銘，並且努力推動。控制美金，等於控制美國，還可以用美金控制全世界，控制石油，確保能源來源，也是中共最在意的政策，但是這兩項策略一來危及美國，二來危及南海諸國通路，如今，中共正陷入與世界為敵的困境，只能說，成也季辛吉，敗也季辛吉。

現在，老季積極獻策，97歲不服老，老拜登會走向老季的道路嗎？大家就等著看吧。



2015.9.22季辛吉於習近平訪美歡迎晚宴中演說。圖／擷自National Committee on United States–China Relations flickr（資料照）