推薦序

香港人「死亡日常」被公開，15歲少女浮屍藏殘忍真相……

文／少女老王（《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》作者）

如果你是個從不迷信鬼神的人，那可不可以請你在翻開下一頁之前……相信這一次？

至少我在收到這本極度強調是「通靈實錄」的書稿瞬間，就相信了。

基於香港進行了一年半未果的反送中運動、基於被強制通過的港版《國安法》、基於朝夕看著對岸用封鎖搜尋關鍵字逼人民噤聲、基於藝人們為生存瘋了一般的打卡「我支持香港警察，你們可以打我了」、基於網路上各種突破重圍傳出的未打碼「被自殺」屍體影片，我無條件相信，這本透過一個無法搜尋到的筆名、飄洋過海到台灣出版的書裡，寫的，就是香港人一直想說的真相。

還記得嗎？自2019年3月起，香港人的生活因爲《逃犯條例修訂草案》一夕劇變，並且在2020年6月30日，被迫鑲上一個猶如禁箍咒的句點《國安法》，中共只用短短不到一年半的時間，就違背了五十年之約，而且還自以為可以用拙劣的謊言，將「踐踏人權與性命」的武力鎮壓惡行掩蓋，這樣的鋼鐵厚臉皮，也許世界多數國家都「還在適應」，但對只跟紅色政權隔一個海峽的台灣，卻是再熟悉不過的手段，甚至有時我們都在猜，是不是在中國，只要不配合中共政府，下場也將是「被消失」，如同香港自2019年3月起、不斷「被自殺」的年輕生命一樣。

套一句之前最常聽到兩岸組記者前輩說的：「進中國簡單、出中國『不可能』。」

2019年3月起，我有很多香港朋友都陸續從社群網路上消失了，依稀記得他們的帳號裡，原本還充滿點心、迪士尼、聚餐各種歡樂照片，然後、更新速度漸漸慢了，那些上傳的笑著的照片都被套上黑白濾鏡，像是一種留後路給自己解套的最後抵抗，然後、然後，他們的動態陸續地消失了，我的好友名單數字下降了幾個。

我再也無法知道，他們是不是只有在網路世界消失而已。

而香港作家霧島這次突破重圍也要出的書《穹蒼之下，沉冤待雪：香港抗爭事件被自殺冤魂通靈實錄》，讓我們得以用「全新的角度」，看見那些讓台灣人也憤慨的死亡真相。像是明明是游泳健將、卻全裸死在了海上的十五歲少女陳彥霖，多少卑劣的大人們搶著替死去的她開口，除了說她是自殺、還把她說成不良少女，甚至派出一個明顯不是她親媽的人出來阻止輿論。

不論各界如何施壓，對中共來說，讓真相不了了之依舊容易，然而十五歲少女之死、並不是那麼容易被遺忘的。

在霧島筆下，死去的陳彥霖說出了自己臨終前的恐怖真相，我們這才知道，原來在香港，一個有想法的國中少女，是會被警察一路跟蹤、甚至她下榻之處都被警察滅門，最後仍逃不過這些大人的追捕，成為香港抗爭運動下的犧牲者、成為中共用來要脅香港人閉嘴的棋子。

陳彥霖之死震驚世界，然而她再也無法為自己發聲，只能以靈體的方式、對著那些大言不慚做偽證的成年人們，哭吼出最後的悲痛。

然而，在陳彥霖之前與之後，還有許多支持反送中的年輕人，死在了香港警察刻意的「壓頸」之下，並被包裝成失蹤人口、實則已與其他冰冷遺體被亂葬在荒山上，直到透過霧島的陰陽眼，才讓他們得以在活著時還來不及道別的世界，留下最後的念想。

看著中共、香港政府釋出的各種粉飾太平，我們除了不相信、不支持，似乎再無能為力，我一直記得現在已經失聯的一位香港朋友，在反送中初期時跟我說：「我不認同台灣是下一個香港，因為我們要面對的現實，一直都比台灣嚴峻太多，在這個世界上、我們是真的『中國（香港）』，而那些亂貼在你們身上的『中國（台灣）』卻還可以反抗。」

「因為你們可以，所以請一直反抗，連我們的份一起。」這是在聊天室裡、那個已經變成無名帳號的大頭像旁，留下的最後一句話。

《穹蒼之下，沉冤待雪：香港抗爭事件被自殺冤魂通靈實錄》這本書的編排很有趣，前半講的是香港各種「被自殺」的真相、後半突然開始講霧島生活中的一些親身經歷，這種突如其來的轉換，是不是也讓讀者無形中體驗了一次、那些在中共政權高壓下生活的人們，不得不進行的兩面生活？

就是因為有了前半部的鋪陳、導致後半部貼近日常的鬼故事變得更加真實，我卻已來不及安慰自己這些都是假的，因為那些在反送中運動喪命的孩子們就走在前面，我再也無法忽視他們死前面臨的可怖，以及霧島必須隱姓埋名、跨海出書的恐懼。

霧島說，如果是枉死的冤魂，靈體現身時、腳上僅會穿著一只鞋。而他們光著的那隻腳，究竟要到什麼時候、才能再踩上令他們不用再擔驚受怕的安心土地？

看到這裡，你可以質疑這些靈異故事的真偽，但，中共跟香港政府釋出的訊息，你又該怎麼證明他們是真的？

台灣享有的自由、民主與和平，不是只要好好珍惜而已，香港人到現在、都還在用盡各種方法告訴我們：在中共的陰影下，這樣的幸福，是需要團結起來捍衛的。

那些落單的鞋，還在等著被拾起。

你願意翻開書頁、一起尋找嗎？



霧島這次突破重圍也要出的書《穹蒼之下，沉冤待雪：香港抗爭事件被自殺冤魂通靈實錄》，讓我們得以用「全新的角度」，看見那些讓台灣人也憤慨的死亡真相。示意圖／擷自黃之鋒臉書，時報出版，民報合成

作者簡介

霧島 香港通靈人士。只願用上天賜予的能力，還手足一個真相，還香港一寸榮光。