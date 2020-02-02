哈瑪星巷弄藏著老屋餐廳。高市都發局發行出版《高雄老屋導覽手冊》，介紹市內「老建築補助修繕保存再生」的私密探索景點。科長羅椉元說哈瑪星的「叁食壹」，位於鼓山區麗雄街13號，就是高雄老屋活化，結合青創發展的成功案例。老屋整修活化後，改經營輕食、青年工作室使用，將原本頹廢的老屋再活化，恢復昔日丰采，成為高雄舊城區的特色景點。

「叁食壹」建於二戰之後1946年，當時哈瑪星貨運興盛，一樓原本作為貿易行，二樓為住家，建築外觀簡潔內斂，以水平線條為主，洗石子為材料，是兩層樓加強磚造建築物。隨著哈瑪星逐漸沒落，期間轉賣給現在的屋主，再租給「叁食壹」業者經營。目前一樓對外經營餐廳，二樓則出租作為工作室及研討空間，室內收藏經營者鄭先生保留的舊家具，以及收藏的歷史老物，都是先民的智慧與生活軌跡。

承租老屋經營「叁食壹」的鄭先生說，經營老屋一直是他們團隊想做的事情，期望藉由老屋營造社區的「友善空間」，提供愛好藝文人士，及相關科系作品展覽的交流空間。

鄭先生坦言，由於從事室內設計業的關係，整修「叁食壹」的過程，是他們團隊愛好老建築的執著，希望改造後能給老屋一顆年輕的心。希望能傳承高雄老屋的歷史見證，也期盼吸引更多不同世代族群，來親臨體驗老社區老建築的情境。因此，一樓多採鋼梁結構補強，配合自己設計的桌椅，在老屋空間點綴新生命力，歡迎大家到來。

「叁食壹」Canteen臉書PO上#夯境界出品的【參食壹微電影-老屋好時光】：哈瑪星巷弄藏著老屋餐廳。保存良好的老建築，店內色彩繽紛、環境舒適。餐點美味平價，CP值超高。餐廳內怎麼拍都美！

當前武漢肺炎疫情持續延燒，「叁食壹」在臉書指出，對於公共空間用餐容易造成大家的心理壓力焦慮感，在這非常時期，只希望天災人禍能儘快平安渡過去，台灣加油！我們加油！大家加油！

「叁食壹」也落實防疫大戰，入店內用餐可向櫃檯索取酒精噴霧消毒，每位用餐離開之後，皆會以酒精消毒桌面及椅面 內外場服務人員，皆會戴上口罩，所以造成服務上的落差還請見諒！在這時期 我們更應該展現我們的團結力

謝謝你們！也建議身體若有不適者，不要亂跑，重點要通報，並進行自我隔離。

#防疫從自身做起 #保護自己也保護別人 #勤洗手 #酒精消毒 #口罩不離身

※關於「叁食壹」

在閒置空間再利用的概念之下孕育誕生，以早期和洋混風的建築形式加上顏色繽紛的寬敞空間讓來此用餐的您，除了味蕾上的享受之外更是多了許多視覺上的驚艷，讓身心靈皆達到放鬆狀態。

*[哈瑪星]一個高雄現代化的起點,在閒置空間再利用的概念之下結合輕食餐飲與藝文場城的串聯,藉此保持老屋以居住維護其完整性.

*一樓為飲食空間 所提供的餐點特色 則為每天菜販直送現煮不隔夜 再利用簡單川燙簡單調味 保留最原始的風味 我們訴求只給最健康 視覺上豐富 自由且多方選擇 讓人滿足口腹之慾 也給宵夜者最無負擔的饗食天堂

*二樓為藝文展覽空間 提供藝文工作者一個硬體平台,透過觀光客以[視]與[食]為媒介,讓在地文化得以發光.

定期舉辦藝文活動 手創市集 成為藝文人士聚會研討新亮點.

提供在地藝文人士及相關科系之學生 協助作品展覽空間與各方藝文者交流心得

公共運輸：

捷運末站西子灣1號出口後左轉步行約2分鐘