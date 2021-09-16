這是一段台日兩國傳承的故事。夏智賢有感的說，這是北投石發現者'岡本要八郎當初將其帶回日本化驗的其中一顆並放在其書桌前….(圖/陳俊廷)

研究礦物的自然科學稱為礦物學。根據維基百科世界上已知的礦物超過5300種。「北投石」（英語：Hokutolite）是具稀有放射性的溫泉礦物，這也是唯一以台灣地名命名的礦物。日治時期台灣總督府礦物課技師岡本要八郎發現的北投石，目前全球僅見於台灣北投溫泉與日本秋田縣玉川溫泉。

被稱台灣岩盤浴之父的湯之花創辦人夏智賢約在2005年9月因緣際會拜訪日本湯之花本社，而後投入北投石研究應用領域，他保有岡本要八郎在日治時期珍貴的北投石。這一顆橫跨台日兩國的北投石是具有傳承的故事，夏智賢有感的說，這是岡本要八郎當初將其帶回日本化驗的其中一顆並放在其書桌前….

北投石為台日兩國的國寶級礦石，中研院前院長李遠哲就讀國立清華大學時的碩士論文〈北投石放射性之研究〉亦以北投石為研究主題。

2005年10月11日，管碧玲國會辦公室邀請岡本要八郎公子、日本貝類學家岡本正豊伉儷來台參訪。除參加「北投石發現100週年－湯泉北投溪，守護北投石」紀念活動外，亦與時任行政院長謝長廷、時任中央研究院院長李遠哲會面，並代其父領取教育部所追贈「一等文化獎章」。[

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E8%A6%81%E5%85%AB%E9%83%8E

夏智賢說，岡本要八郎過世之後，他的兒子岡本正豊將其父生前從台灣帶回日本研究的北投石傳給陳培源博士，陳在1990年又將該石傳給陳嘉林教授，去年2020年則存在台灣湯之花由其本人接受，繼續做傳承工作。他感念這段傳承的故事，這是一顆橫跨台日兩國的北投石，具有重要的傳承，他不僅要持續推廣北投石的研究並將健康的理念分享造福全世界。

日本秋田縣玉川溫泉的北投石研究與溫泉學相關理療應用持續至今長達百年，玉川溫泉為日本有名的溫泉療養地，硫磺溫泉的山區因具低放射性鐳元素，吸引眾多日本人在山麓沿線席地舖上草蓆做起「岩盤浴」。

台灣在李登輝總統「根留台灣」政策時期，因發展本土溫泉國際化政策，推動1999台灣溫泉觀光年，當時官民合力並發起台灣溫泉協會，隨後因爭取加入世界組織並舉辦亞洲與世界溫泉大會在台灣，主導計畫者因而在1999-2003帶領台灣媒體走訪海內外溫泉大國，當時在日本安排下首參訪並報導秋田玉川溫泉，當年TVBS的記者李讚盛與居傳儀的日本報導曾引起廣泛迴響。

※岩盤浴 北投石/湯の花系列影音報導 (下集待續)

北投石傳承/岩盤浴之父夏智賢專訪9/19高雄民生電台fm89.7下午4點至6點播出

※維基百科/北投石

北投石（英語：Hokutolite）是以台灣地名命名的稀有放射性溫泉礦物，全球僅發現於台灣北投溫泉、日本秋田縣玉川溫泉。1952年（昭和27年）3月39日日本文部省指定為「特別天然記念物」；臺灣2000年行政院文資小組指定北投石為「自然文化景觀」，成立「北投溪（北投石）自然保留區」，惟仍遭大肆盜採殆盡；2013年12月北市設立北投石自然保留區保護，這也是全台由地方政府劃設自然保留區以保護礦石的首例。

北投石為斜方晶系的硫酸鹽礦物，為重晶石的亞種，化學成份為硫酸鋇（BaSO4）與硫酸鉛（PbSO4）以四比一的比例混合而成，它的放射性來自其夾雜的放射性鹼土金屬鐳。

1905年（明治38年），台灣總督府礦物課技師岡本要八郎在北投瀧乃湯附近北投溪中發現具有放射線的石頭，然當時岡本氏並未深入研究，直至明治40年（1907年）才發現北投石之礦物結晶，並以底片測試證實其放射性。

明治40年（1907年）時東京帝國大學神保小虎教授發現北投石與櫻井廣三郎於日本秋田縣玉川溫泉採集之標本相同。

大正元年（1912年）神保小虎教授則將北投石標本帶往俄國首都聖彼得堡參加國際礦物會議，並與俄國鐳礦調查委員長Vernardsky教授共同將其命名為Hokutolite（Hokuto是北投的日語地名，lite則是英語岩石與礦物的意思）。政府亦隨即制定北投溪沿岸的禁採令。

1923年（大正12年）4月25日裕仁皇太子於蒞臨北投時曾特別涉溪勘查，後來設立「皇太子殿下御渡涉記念碑」（目前位於瀧乃湯庭院內）紀念此事。[4]

1915年臺灣總督府殖產局出版岡本要八郎《北投石調查報文》，介紹北投石分布地區、礦物學研究資料及其放射性現象。

由於缺乏輻射源，日治時期常會用北投石成分釙（Po）做為原子核實驗時的比對參考物質，使北投石在台灣物理史上具有重大意義。1934年（昭和9年）7月25日晚間，578荒勝團隊成功完成人工撞擊原子核實驗。此為亞洲第一次，世界第二次成功實驗。領先成功的重要因素之一，就是使用北投石內含有的釙來作比對值。

中央研究院前任院長李遠哲就讀國立清華大學時的碩士論文〈北投石放射性之研究〉亦以北投石為研究主題。

※岩盤浴湯の花系列影音報導 (下集待續)

北投石傳承/岩盤浴之父夏智賢專訪9/19高雄民生電台fm89.7下午4點至6點播出