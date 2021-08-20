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每日國際焦點

美國密西根州參議員Gary Peters、 Debbie Stabenow、俄亥俄州參議員Sherrod Brown致信台灣駐美大使蕭美琴，稱讚其解決晶片供應問題的努力，但要求繼續增加晶片供應以解決美國產業的晶片短缺問題。

阿富汗喀布爾機場周邊有12人喪命，或遭槍殺或因踩踏而死，塔利班呼籲若沒有合法撤離身分者勿湧入機場。塔利班呼籲阿富汗伊瑪目們敦促團結。全國在塔利班掌權後多處抗爭包括首都喀布爾。

美國國防部表示派遣戰機巡邏喀布爾上空確保撤離安全，並表示塔利班無任何敵對行動。美國國安顧問蘇利文表示美國密切注意塔利班的死敵如伊斯蘭國呼羅珊分部可能發動恐怖攻擊。

以色列同意恢復卡達援助加薩走廊。

阿富汗

喀布爾機場周邊有12人喪命，或遭槍殺或因踩踏而死，塔利班呼籲若沒有合法撤離身分者勿湧入機場。

塔利班呼籲阿富汗伊瑪目們敦促團結。全國在塔利班掌權後多處抗爭包括首都喀布爾。

美國國防部表示派遣戰機巡邏喀布爾上空確保撤離安全，並表示塔利班無任何敵對行動。

美國國安顧問蘇利文表示美國密切注意塔利班的死敵如伊斯蘭國呼羅珊分部可能發動恐怖攻擊。

西聯匯款停止於阿富汗服務。

挪威情報組織表示塔利班已開始追捕黑名單人物。

俄羅斯表示準備提供民航機載運阿富汗人到外國。

與副總統在潘傑希爾繼續抗戰的已故北方聯盟領袖馬蘇德之子Ahmad Massoud表示需要西方支援物資抗戰。

日本

新加坡SC資本計畫籌資5.5億美元投資日本，低價收購受疫情嚴重打擊而出售的旅館。

豐田因晶片短缺大砍9月預定產出40%，不過仍維持全年產出目標。

南韓

日本警告南韓若要沒收三菱重工資產作為二戰賠償，將有嚴重後果。

中國

央行和中國銀行保險監督管理委員會約談恆大要求需化解債務風險。

印度

與阿富汗之間貿易停擺，但預期可很快恢復。

澳洲

低利率與缺乏房地產物件使澳洲房價持續飆升，2021年預期上漲17%。

紐西蘭

低利率造成房地產持續飆漲，2021年預計漲幅達20%。

印尼

推動與泰國之間使用手機與QR code進行即時跨國小額支付。

菲律賓

農業部表示2019年以來的非洲豬瘟疫情已經降至僅1%，本土豬肉生產可望於2023年回復。

馬來西亞

前副首相Ismail Sabri Yaakob可望接掌閣揆。

越南

美國副總統賀錦麗22日將訪問新加坡，24日訪問越南成為首位訪問越南的美國副總統。

巴基斯坦

與阿富汗邊界的Spin Boldak/Chaman關卡貿易交通恢復。

柬埔寨

衛生部長蒙文興捐贈資金與醫療物資援助緬甸。

歐盟

計畫從南非進口嬌生疫苗，面臨輿論反彈，表示只是暫時性措施。

英國

Morrisons超市同意美國私人基金Clayton, Dubilier & Rice所提70億英鎊收購案。先前堡壘投資集團收購提議破局。

法國

海外領地瓜蒂洛普、馬丁尼克疫情嚴重，支援醫療人員及氧氣瓶等物資。

德國

疫情影響，2021年春季幾乎半數大眾運輸使用者都改為自行駕車。

俄羅斯

總統普丁與義大利德拉吉、法國馬克宏，討論阿富汗情勢。

義大利

推動特別G20高峰會討論阿富汗事宜。

西班牙

加那利群島外海偷渡船翻覆30偷渡客恐死。

瑞士

懸缺1年後，選出首都伯恩州警察首長Stefan Blaettler為新任檢察總長。

烏克蘭

俄羅斯以阿富汗為例，質疑美國對烏克蘭的承諾。

波蘭

小波蘭省地方議會投票決定，儘管受歐盟威脅，仍堅持維持「不受多元性別侵害區」。

希臘

因應阿富汗危機，邊防部隊全面警戒預防重蹈2015年偷渡潮覆轍。

美國

密西根州參議員Gary Peters、 Debbie Stabenow、俄亥俄州參議員Sherrod Brown致信台灣駐美大使蕭美琴，稱讚其解決晶片供應問題的努力，但要求繼續增加晶片供應以解決美國產業的晶片短缺問題。

國會大廈旁有男子自稱在貨卡車上有炸彈，已遭警方逮捕。

華盛頓州首度發現殺人蜂。

墨西哥

政治記者Jacinto Romero在自家門外遭兇手射殺。2000年以來墨國已有141記者遭殺。

巴西

與阿根廷交涉建設預算10億美元的輸氣管線通往阿根廷Vaca Muerta頁岩氣地層，以減低巴西天然氣價格。

哥倫比亞

首度引渡民族解放軍成員到美國接受走私毒品審判。

古巴

美國財政部以鎮壓抗爭制裁3古巴官員。

海地

地震死者達2200人，18日發生餘震。

以色列

同意恢復卡達援助加薩走廊。

迪莫納市300百萬瓦太陽能發電計畫獲美國、挪威、西班牙、法國等11家公司投標，3個月內將結標。該計畫預定於2024年底完工。

阿拉伯聯合大公國

與義大利警方合作逮捕義大利毒販Raffaele Imperiale，據信與2002年梵谷名畫在阿姆斯特丹遭竊案有關。兩幅遭竊名畫於2016年被警方於那不勒斯發現。

土耳其

總統艾爾段針對阿富汗情勢可能帶來的偷渡客朝，表示土國不會擔任歐洲的偷渡客儲存處。

黎巴嫩

真主黨安排伊朗支援黎巴嫩燃料。

總統表示美國決定協助黎巴嫩供電。

南非

開放18~35歲施打疫苗。

馬利

軍方車隊遭汽車炸彈與伏擊，15士兵陣亡。

布吉納法索

18日民兵攻擊車隊市見死者增至80人，含59平民。

象牙海岸

發生H5N1禽流感疫情。

喀麥隆

牧民與漁民衝突造成32死，19村莊燒毀。

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