李敖之子李勘日前接受《BBC》專訪，直言他無法說服台灣人支持統一。圖／擷自BBC中文網

李敖之子李戡日前接受《BBC》專訪，直言無法說服台灣人支持統一，更在訪談中透露，自己2019年在英國留學時，親眼看到中國學生上街遊行，與港人組織的反送中遊行較勁，直批中國嘴臉「非常難看」！

根據《BBC》報導，支持兩岸統一的李敖病逝時向其子李戡留下遺願，希望兒子能替自己實現中國統一的夢。對此李戡承認支持統一的美好理想，但「中國統一」四字太過理想化，現實中看不出任何一點支持它的理由，直言無法說服台灣人支持統一，「我做不到、講不出來。因為我自己的案例，我都知道他們不講信用。」

可見理想歸理想，現實歸現實，除非中國也實施民主，容許言論與組黨自由，各級縣市長與民代民選，國家主席也一樣，則中台才有對話的基礎，否則怎麼談?

兩蔣的威權統治令台灣人極為反感，只圖利既得利益集團，屠殺與迫害異議人士，只因自己想當萬年皇帝，然後傳給子孫萬代，像話嗎?

專制獨栽不得人心

兩蔣的家天下固然不值得恭維，中國的黨天下也是一樣不得民心，因為沒有政黨與人民監督，貪污腐敗定層出不窮，毫無正義可言。

如今以英國之民主，美國與以前大英國協成員都不願意與英國統一，連蘇格蘭與愛爾蘭都想獨立，那麼誰願意與專制獨裁的中國統一?

其實國民黨是一面照妖鏡，已經證明中國黨的邪惡本質，讓台灣人認清事實，不再認中國為祖國，台灣就是台灣人的祖國，台灣可以成為自由與民主的瑞士或以色列，為何要被專制獨裁的中國統一?

總之，李敖父子理想歸理想，現實不可能，除非中國效法歐美日或台灣，實施民主，才有統一的可能。