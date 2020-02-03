衛武營國家藝術文化中心指出，依據中央流行疫情指揮中心之專家小組會議建議，現階段「不需要停止室內、室外大型活動」，因此除因中央公告防疫政策而確屬禁止入臺範圍內、演出者無法入境或如期進行演出的情形外，所有衛武營主辦節目及活動目前均正常進行。但針對疫情期間所可能發生的退票情形，經與國家兩廳院、臺中國家歌劇院研商後，三場館同意依下列原則受理退票：

一、如因新型冠狀病毒肺炎疫情為由而無法觀賞演出者，可憑醫生證明辦理主辦節目當天退票（原訂退票規定為演出前一天），且免收10%手續費。

二、如因演出當天，場館服務人員於廳院演出前，在驗票處協助觀眾偵測體溫，發現發燒（額溫為攝氏37.5度以上）狀況，將要求觀眾戴口罩就醫，並協助辦理退票，且免收10%手續費。

三、如為其他個人因素無法到場者，則按原退票規定辦理：最遲退票期限為演出前一天，且酌收10%手續費。

至於在外租節目的部份，由於教育部於2日宣布，高中職以下學校延後2週開學之政策，考量近期衛武營亦接獲少數租借申請單位詢問，若有表演者年齡較小是否應取消演出，經三場館共同研議後，除尊重申請單位意願外，現階段亦將依「（外租節目）租借申請單位若在演出前60天（日曆天）內提出取消需求，不予收取違約金，並全額退費。相關措施將依實際發展隨時進行調整」原則處理。此外，外租節目的退票方式，衛武營將依各租借申請單位公布之方式協助執行。藉此降低對表演團隊影響與保障購票民眾權益。

國家表演藝術中心與三場館因應此次疫情，共同配合政府公告之防疫措施並完善防疫作為，三場館如常營運。衛武營主辦節目與活動依中央流行疫情指揮中心建議之原則，目前均照常舉行。惟活動期間，衛武營將加強各空間消毒與防疫措施，並對民眾宣導勤洗手戴口罩等個人防疫，與眾人一同打造安心的場館空間，讓民眾能安心進入場館欣賞表演活動。

衛武營提醒，因應關武漢肺炎疫情，其相關管制措施請參考衛生福利部疾病管制署網站(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打疾管署防疫專線1922，或0800-001922。