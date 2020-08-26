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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧風塵僕僕前往中東與非洲推動與以色列關係正常化，到蘇丹碰了軟釘子，但仍有進展，緊接著到巴林繼續推動。阿聯則與以色列正常化腳步進展快速。但遜尼派陣營內部也出現矛盾，沙烏地阿拉伯在葉門率領聯軍對抗伊朗支持的北葉門胡塞叛軍，阿聯支持的南葉門獨立勢力南方過渡委員會原本回歸與沙烏地阿拉伯陣營的同盟，但25日南方過渡委員會卻又宣布7點理由退出。

土耳其在中東賽局中站定反以色列的一方，接待哈瑪斯領袖引起美國不滿也在所不惜；在歐俄賽局中挑起與希臘東地中海衝突，德國天真的認為土耳其與希臘兩國可以對話解決紛爭，但兩國不顧德國調停，均計畫在東地中海舉行軍事演習互別苗頭。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印度

施特拉邦馬哈德住宅大樓24日 倒塌 造成13死18住院6失蹤。印度雨季經常發生大樓倒塌事件。

俄羅斯

美國國務卿蓬佩奧25日 表達 嚴重關切俄國反對派人士Alexei Navalny疑似遭下毒案，支持歐盟調查。

義大利

義大利外長 不顧美國反對 ，與王毅會談後，稱歐盟與中國強化關係相當重要。王毅此次訪歐還會前往荷蘭、挪威、法國、德國。

美國

美國 制裁 中國商人張濤濤及其任總裁的香港公司聯升科技集團有限公司，指其走私進口類鴉片止痛劑芬太尼毒害美國人。

加拿大

加拿大外長與中國外長王毅25日於 羅馬會面 。兩人前次會面是2019年11月。兩國關係自2018年12月加國逮捕孟晚舟後快速惡化，中國故意逮捕多位加國公民處死，並妨礙農產進口。

土耳其

美國 強烈反對 土耳其總統接待哈瑪斯領袖，哈瑪斯控制加薩走廊，經常挑起與以色列的紛爭。土耳其反擊美國應該採平等策略解決以巴衝突問題，不能老是只為以色列的利益著想。

德國外長 表示 土耳其與希臘準備好對話解決東地中海爭議。

儘管德國調停，土耳其與希臘雙方還是 計畫 在東地中海舉行軍事演習互別苗頭。

葉門

阿聯支持的 南葉門 獨立勢力南方過渡委員會原本回歸與沙烏地阿拉伯陣營的同盟，沙國試圖重申利雅德協議，但25日南方過渡委員會宣布7點理由退出。

以色列

以色列代表團連同美國總統川普高級幕僚將於31日前往阿聯 洽談 以色列阿聯關係正常化。

阿聯與以色列國防部官員25日首度公開通電話 討論 國防合作。

阿聯實質領袖與美國國務卿蓬佩奧25日電話 討論 以色列與阿聯關係正常化。

美國國務卿蓬佩抵達蘇丹， 推動 與以色列關係正常化，蘇丹總理表示沒有權限進行，也希望此事不要與將蘇丹從恐怖份子國家名單中除去相連結。雙方也討論蘇丹與衣索比亞間的藍尼羅河水壩問題。

美國國務卿蓬佩奧在蘇丹之後抵達巴林， 敦促巴林打鐵趁熱 ，加入美國安排的以色列與阿聯關係正常化。

衣索比亞

蘇丹外長與衣索比亞總統25日 表示致力解決 藍尼羅河水壩爭議問題。

伊朗

伊朗 表示 與聯合國國際原子能總署會談有進展。

阿富汗

巴基斯坦外長與塔利班 會談 ，表達極度希望塔利班與阿富汗政府開始對話。

非洲