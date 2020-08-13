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每日國際焦點
美國民主黨總統候選人拜登選定具黑人與印度血統的卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）擔任競選副手。卡瑪菈‧哈里斯在民主黨初選時政策搖擺不定，自扯後腿讓聲勢暴降，導致初選尚未投票前就宣布退選。
黎巴嫩大爆炸造成醫療一度崩潰，黎巴嫩可能面臨醫護出走潮。
聯合國人權委員會主席譴責白俄羅斯政府使用暴力，稱過去3日有6000人遭逮捕。歐盟外長們將於14日會議討論是否制裁白俄羅斯。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
印度
班加羅爾因有人張貼facebook仇恨言論觸怒穆斯林而大暴動，造成3穆斯林青年死亡。
模里西斯
日方表示若潮號船上未漏出的剩餘燃油已清除。若潮號漏出1000噸燃油，船上原本還有2000噸。
許多海洋生物因漏油死亡。
漏油事件對已經遭疫情打擊的模里西斯觀光業雪上加霜。
俄羅斯
12日俄國宣稱製造出全球首個COVID-19疫苗，無視安全警告，稱兩周內就可讓醫療人員注射。
白俄羅斯
警方對認為總統大選不公的示威抗爭群眾發射實彈。
聯合國人權委員會主席譴責白俄羅斯政府使用暴力，稱過去3日有6000人遭逮捕。
歐盟外長們將於14日會議討論是否制裁白俄羅斯。
希臘
美國與希臘外長將於14日在維也納會面討論東地中海情勢。
匈牙利
匈牙利12日簽署意向書，向美國軍火工業雷神科技購買防空飛彈，總價10億美元。匈牙利過去軍事投資不足，軍事裝備許多還在共產時代，近來大力改善，從德國購買戰車，並加強空軍。
英國
英國派出皇家空軍協助偵蒐偷渡客。
12日蘇格蘭列車脫軌3死。
美國
民主黨總統候選人拜登選定卡瑪菈‧哈里斯擔任競選副手。卡瑪菈‧哈里斯在民主黨初選時政策搖擺不定，自扯後腿讓聲勢暴降，導致初選尚未投票前就宣布退選。
巴西
巴西總統聲稱亞馬遜雨林火災增加是「謊言」。
黎巴嫩
大爆炸造成醫療一度崩潰，黎巴嫩可能面臨醫護出走潮。
WHO將為黎巴嫩請求7,600萬美元援助款。
黎巴嫩經濟部長表示麵粉庫存可持續4個月。
以色列
以色列12日稱擊退北韓情報單位駭客Lazarus對國防產業的攻擊。
敘利亞
敘利亞總統巴沙爾阿薩德12日演講時因低血壓一度暫停。
奈及利亞
幾內亞灣海盜猖獗，奈及利亞因此訂定反海盜法，12日首度依法判決，國際希望能遏止海盜行為。
馬利
馬利抗爭再起，11日數千人要求總統下台。