●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國民主黨總統候選人拜登選定具黑人與印度血統的卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）擔任競選副手。卡瑪菈‧哈里斯在民主黨初選時政策搖擺不定，自扯後腿讓聲勢暴降，導致初選尚未投票前就宣布退選。

黎巴嫩大爆炸造成醫療一度崩潰，黎巴嫩可能面臨醫護出走潮。

聯合國人權委員會主席譴責白俄羅斯政府使用暴力，稱過去3日有6000人遭逮捕。歐盟外長們將於14日會議討論是否制裁白俄羅斯。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印度

班加羅爾因有人張貼facebook仇恨言論觸怒穆斯林而 大暴動 ，造成3穆斯林青年死亡。

模里西斯

日方表示若潮號船上未漏出的 剩餘燃油已清除 。若潮號漏出1000噸燃油，船上原本還有2000噸。

許多 海洋生物因漏油死亡 。

漏油事件對已經遭疫情打擊的模里西斯觀光業 雪上加霜 。

俄羅斯

12日俄國宣稱製造出全球首個COVID-19疫苗，無視安全警告，稱 兩周內就可讓醫療人員注射 。

白俄羅斯

警方對認為總統大選不公的示威抗爭群眾 發射實彈 。

聯合國人權委員會主席 譴責白俄羅斯政府使用暴力 ，稱過去3日有6000人遭逮捕。

歐盟外長們將於14日會議討論 是否制裁白俄羅斯 。

希臘

美國與希臘外長將於14日在維也納會面 討論東地中海情勢 。

匈牙利

匈牙利12日簽署意向書，向美國軍火工業雷神科技 購買防空飛彈 ，總價10億美元。匈牙利過去軍事投資不足，軍事裝備許多還在共產時代，近來大力改善，從德國購買戰車，並加強空軍。

英國

英國 派出皇家空軍 協助偵蒐偷渡客。

12日蘇格蘭 列車脫軌 3死。

美國

民主黨總統候選人拜登選定卡瑪菈‧哈里斯擔任競選副手。卡瑪菈‧哈里斯在民主黨初選時政策搖擺不定，自扯後腿讓聲勢暴降，導致初選尚未投票前就宣布退選。

巴西

巴西總統 聲稱 亞馬遜雨林火災增加是「謊言」。

黎巴嫩

大爆炸造成 醫療一度崩潰 ，黎巴嫩可能面臨醫護出走潮。

WHO將為黎巴嫩請求7,600萬美元 援助款 。

黎巴嫩經濟部長表示 麵粉庫存可持續4個月 。

以色列

以色列12日稱擊退北韓情報單位 駭客Lazarus 對國防產業的攻擊。

敘利亞

敘利亞總統巴沙爾阿薩德12日演講時因低血壓 一度暫停 。

奈及利亞

幾內亞灣海盜猖獗，奈及利亞因此訂定反海盜法，12日 首度依法判決 ，國際希望能遏止海盜行為。

馬利