台灣要正名有幾個關卡，這幾個關卡歸納起來有文化認同、血緣認同（傳統父系社會認同）、傳承認同、扈從認同、歷史認同。這些關卡構成台灣內部「統獨論爭」無法有效解決的因素，並且導致世界各國不敢貿然承認台灣是一個獨立國家。不過這些關卡因美中貿易戰和武漢病毒的深遠影響，關卡逐一倒塌，已經為台灣正名帶來曙光。

台灣是移民國家，人口結構大致分原住民、早期閩南和客家人移民、晚近中國各省人氏和軍人隨蔣介石移入、以及還在進行中的來自世界各國新住民。台灣的住民結構和統獨連到線的又可分三部分，第一部分是台灣早期移民因血緣、文化與歷史而產生對中國的認同，以致擺脫不了對中國宗族的羈絆：第二部分是晚近蔣介石帶來的軍隊和各省人民對「中國的認同和在台灣不安全感的抗拒」；第三部分是權力的誘惑和扈從利益的結合，誤解了「傳承的意義」，而扭曲對台灣的認同。

第一部分連結到統獨問題是最早移民，因受制於荷蘭、西班牙、鄭氏王朝和有清等外來政權的剝削和分化，新的痛苦，只能依賴原鄉的宗教和文化支撐，做為自我消解心中的苦悶和壓力，這也是移民者受殖民統治的痛苦後，不得不退縮在自我原鄉宗教、文化，以獲得慰藉，取得溫暖。

這部分在日治時代因台灣文化協會的「啟蒙教育」，以及日本明治維新民主化對台灣的影響，使得在地化成為被殖民者最有可能的選項，最終誕生了「台灣人相對於日本人」的概念，繼而《台灣文化》、《台灣文學》、《台灣語言文字》在1920年代至二戰結束前的顯學，逼得日本殖民政府不得不以《皇民化》戰爭文學壓制蓬勃發展的「地方化」。不過，早期移民的原鄉文化的羈絆，已經因「在地化」受到分解，「台灣人」、「台灣文化」逐漸萌芽、生根，「台灣人」成為早期台灣早期閩南、客家移民的「族群」新名詞。

在地化與民主化發展

不過，「在地化」的發展，被蔣介石六十萬大軍「類殖民」的奴化教育和扈從政策攔腰斬斷，台灣人的「在地意識」，因語言的統一，以及扈從利益誘惑而逐漸喪失剛剛萌芽的「台灣人」記憶。好在民主不死，在「威權統治」中，台灣的「在地化」和新興的「民主化」發展，透過一次又一次的流血抗爭運動，終於在90年代的再次「民主化」而恢復生機。

可是，雖然有了「民主化」後甦醒了「在地化」的活力，但是蔣介石當年帶來的所謂「祖國意識」做為其「反攻大陸」的精神依託，並沒有因再次民主化而自然消滅。因其統治時間的「竹籬笆政策」和「扈從文化」的奴化影響，依然殘存在年紀逐漸老化者的記憶，並且演化變種，成為「既得利益者」不想喪失「權力和地位」的「神主牌」，導致假象的「統獨問題」，藉著「意識形態」以掩蓋「貪婪」的本質而爭論不休。甚至進化到寧可投奔昔日死敵的中國共產黨，引進統戰勢力到台灣，也要張揚「祖國統一」在共產政權的正確性。

這樣的邪惡趨勢，由於台灣人民喪失「在地化」的記憶和認同，沒有了「台灣文化和台灣歷史」的記憶當依託，導致台灣再次的民主化，幾乎被統派聯合中共勢力所瓦解。好在2014年「太陽花學運」又催生「在地化」的靈魂，否則「中共結合統派」利用2018年逆流，而在2020年總統大選的殲滅戰，台灣民主與台灣「在地化」恐怕煙飛灰滅，如何能等待並迎接到世界民主陣線對抗共產陣營的價值之爭到來。

美中貿易戰的最核心意義，就是世界民主陣營對抗中共共產陣營的「價值與制度」的比較和戰爭。中國共產黨以其經過修正後的馬列思想「中國特色的社會主義」經驗和成就，在世界上以「孔子學院」推銷中共思想，成為其大外宣的主幹和論述中心；再以龐大經費的一帶一路，腐蝕外國經濟並擴大中國在世界各地的戰略地點。這個挑戰資本民主主義價值觀和資本利益的舉動，暴露中國要和美國爭霸的企圖心，要以極權政治對抗民主的心態，中國啟動爭霸世界的野心，終於惹惱美國，美國開始聯合民主國家予以反制，開展出社會主義和資本主義的價值論爭。

反中風起雲湧 台灣正名最佳時機

這項論爭的戰略，是民主國家在經貿、戰略對社會主義中國的圍堵。這次的圍堵是否能成功，從既有的美中軍事經濟國家實力而言，以美國為首的資本民主國家有必勝的把握，這就已構成社會主義中共體制有崩盤的可能性，也讓台灣人更進一步看清「兩岸統一」，台灣鎖入極權，喪失民主，台灣反而站在第一線對抗民主國家美國、日本、韓國與歐洲等資本主義國家，這樣的翻轉處境對台灣的危險性有多大，光想的就不寒而慄。更別提喪失民主價值觀的台灣，台灣人本身如何能接受的問題。所以，蔡英文政府毅然決然站在民主國家的一邊，邁出「台灣是台灣」的第一步。台灣邁出這一步與其說是台灣的主動，不如說是歷史的必然和中國的逼迫所給予的機會。

世事還真微妙，美中價值之爭的當口，已逼得中共步步敗退的時候，中國又爆發「武漢病毒」肆虐無辜中國人民，中國政府卻以「穩定」政局的違反人性措施刻意隱匿，這種視中國人民生命如草芥的不當政策，已經引發中國人民對中共政權的疑慮和背離。不止於此，「武漢病毒」的輸出和中共政權處理疫病的顢頇，再次激起世界反華的聲浪，日相安倍與美國國務卿龐皮歐，甚至以國家的對等地位稱呼台灣。而在WTO的會議，也開啟「台灣是台灣」的聲浪，為「台灣正名」奠定進一步基礎。

中國政權在外有美中價值之爭，內有「武漢病毒」的雙重壓力下，已經失去中國人民和世界各國對中共政權的信任，排華運動風起雲湧。這個時候是不是已經到了「台灣正名」臨界點，到了正名的最佳時機，蔡英文政府的國安團隊，是到了應該面對，隨時做最佳的判讀與決定的時刻。