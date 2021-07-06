林媽利，1938年出生於台灣宜蘭，其父親林新振是高雄湖內鄉「圍仔內」人，畢業於台南長榮中學後赴日學醫，後來在台南開設有名的「林外科」醫院，本身是虔誠的基督徒，看病人也不求物質回報，而且深具台灣意識，這也影響了林媽利後來學醫卻走上病理血液醫學的道路。林媽利的母親是日本人，出身於「黑田武士」家族的後代，堅忍和嚴格要求她一定要成為女醫師，又希望她最好也嫁給醫師，這也同樣影響了她日後的人生！林媽利出生時，父親在宜蘭服務偏遠地區民眾，但三歲時父親又赴日本九州福岡修習外科，所以舉家遷往日本，她5歲時，父親又應邀前往中國東北長春行醫，直到二次大戰結束1947年他們全家才回到故鄉台灣。

林媽利回台後，1951年從高雄湖內的「文賢國小」畢業，進入台南有名的教會學校「長榮女中」，1957年考上「北二女中」〈今之中山女中〉，1957年考取高雄醫學院，畢業後考取台大醫學院病理學研究所，此後她在台大病理科從事教學研究工作長達16年，期間在1967年與第一任丈夫〈是台大醫院的外科醫師〉結婚，也生下兩個小孩。1972年及1978年她有兩次赴美進修的機會，除了帶著孩子適應不同的美國社會文化，她在病理學的訓練取得臨床病理專科醫師資格，也有很好的機會留在美國工作，但她最後決定讓孩子留在美國繼續讀書，而自己回到台灣，希望能開啟台灣的血液病理學和血庫的新發展。可是她回台後發現台大並不支持她的理想，所以她接受了馬偕醫院的邀請，1981年進入馬偕的檢驗科，接下了當時最冷門的血庫工作。在馬偕她從最簡陋的設備，只有一個冰箱、一張桌子、一個醫檢師開始，她發揮逆境求生的堅強意志，開創了台灣第一的血液學研究成果，她研究出最適合亞洲人的血液作業方式MP法，並提出台灣不需作Rh篩檢的主張，她發現華人世界首見的ABO亞血型-B3血型，發現台灣稀有血型「亞孟買血型」，從1983年她加入｢國際輸血協會｣就讓全世界看到台灣血液病理學的傑出表現，1987年她又成立｢中華民國輸血協會｣改變台灣的血庫管理和捐血制度徹底解決｢血牛｣的沉痾。1988年開辦馬偕醫院的｢親子鑑定｣檢驗，1990年發表震撼國際的新血型Le〈a+b+〉血型，1998年她獲聯合國教科文組織推薦為傑出女科學家，2001年她發表｢台灣人的來源｣研究論文引起重大迴響，尤其是她以血型的基因研究，發現台灣人帶有南島語族群和平埔族的遺傳基因，引起相當的熱議。2010年她獲頒高醫傑出校友，2017年她獲頒｢醫療奉獻獎｣，她被稱為台灣輸血醫學之母已當之無愧！

但林媽利的人生並非一帆風順，她自己曾在大學四年級時罹患｢再生不良性貧血｣而休學半年，在1969年她在台大病理科工作時也曾因過度勞累而得到肺結核，1982年她又罹患乳癌。而她在1992年結束了長達25年的婚姻，又在1993年罹患了C型肝炎，這些挫折都沒有打倒她。除了醫學的專業之外，她也會彈鋼琴，更擅於繪畫，她的藝術創作和宗教信仰帶給她追求真理勇往直前的生命力，上帝也賜給她第二任丈夫郭惠二先生，兩人於1995年結婚，互相扶持共度晚年生涯，迄今我們仍看到她純真迷人的笑容，宛如優雅的天使！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集