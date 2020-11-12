中國人大常委會應香港特首林鄭月娥請求，審議有關香港立法會議員資格的決定，訂明凡宣揚或支持「港獨」等行為，可被即時取消(DQ)立法會議員資格。港府隨即宣布取消4名民主派立法會議員資格，全體19名民主派議員宣布集體總辭，作出強烈抗議，他們批評北京正式宣布一國兩制死亡。

這是香港議會史上首次有反對派議員集體總辭，有行政會議成員認為，總辭的民主派議員或不能重返議會。

香港特首林鄭月娥7月底宣布，因應新冠肺炎疫情嚴峻，援引《緊急法》押後原定9月6日舉行的立法會選舉。其後，中國全國人大常委會決定，香港立法會選舉延後不少於一年，全體現任立法會議員可以過度，包括報名競逐連任後被選舉主任取消參選資格的4名現任民主派議員，包括公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒以及代表會計界的梁繼昌。

延任議會10月復會後約一個半月，中國全國人大常委會星期二(11月10日)開始一連兩日召開在北京會議，中國官方新華社星期三中午發稿表示，應香港特首林鄭月娥的請求，人大常委會審議了有關香港立法會議員資格決定的議案，以便全面準確貫徹落實一國兩制方針和《基本法》。

決定訂明，凡宣揚或支持「港獨」、拒絕承認中國對香港擁有並行使主權和尋求外國干預特區事務等行為，或者俱有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

相關決定適用於原定今年9月6日舉行的香港第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員，以及今後參選或者出任立法會議員的人士。

香港政府根據中國全國人大常委會的決定，隨即宣布7月參選連任被取消資格的4名民主派立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，即時喪失立法會議員資格。

香港政府星期三中午正式宣布取消4名民主派議員資格後，19名民主派立法會議員傍晚召開記者會，正式宣布集體總辭。民主派議員手拖手高呼「香港加油、齊上齊落」等口號。

這是香港議會史上首次有反對派議員集體總辭，民主派會議召集人胡志偉表示，北京的做法荒謬，等同放棄一國兩制，並「授權」香港特首行使取消議員資格的權力，破壞香港的三權分立，變成「大權掌握在特首」。胡志偉批評北京正式宣布一國兩制死亡。

胡志偉說：「是令到香港由今日開始再不可以在全世界面前，宣稱我們仍然是有一個『一國兩制』，一國兩制到今日就正式宣布死亡。」

胡志偉又批評北京容不下香港立法會有反對聲音，他認為這次DQ民主派立法會議員的做法是將香港立法會變成中國人大，只有一言堂的橡皮圖章，破壞香港原有的核心價值，影響香港的國際地位。