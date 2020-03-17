國民黨必須理解，「去黨國化、去老蔣、去中國、去機密黨庫」，才是唯一自救之道。圖/取自國民黨臉書

國民黨不敢正視自己在台灣曾經犯下228屠殺罪行，以至於台灣轉型正義工作阻礙重重，永遠背著歷史罪責的國民黨就算「吳下江上」，搞主席世代交替，還是無法拯救國民黨。

二戰之後，德國人為了自救，轉型正義工作已經走了70幾年，其中最重要的工程就是「去納粹化」，更簡單說，就是反省的道路，因為，納粹黨掌權的十幾年，對內屠殺異己，對外發動戰爭，整個德國人民淪為兇手和共犯，如果沒有透過反省，德國人勢必受到道德煎熬，無法從中獲得自我救贖，以及重新出發的力量。

戰後第一位總理阿德諾，深刻理解德國道德困境，因此在盟軍協助下進行「紐倫堡大審」，但是這場大審只針對一級戰犯，對於另外諸多共犯處理，才是重中之重，因此，1946年德國發布104號法令「解除國家社會主義及軍事主義」，這項法令主要目的就是釐清所有曾經加入納粹黨人的罪責，因此，所有人依法必須接受審查，審查標準訂出五大類，第一，主犯，第二，有罪者，第三，輕罪者，第四，同行者，第五，無罪者，根據審查後資料，其中，輕罪，無罪可以再次回到政府機構任職，簡單說，這是一張「洗白證」，阿德諾說，「戰後的德國政府裡面，有一半曾經是納粹黨黨員，在極權統治之下，就是一個共同犯罪年代，如果沒有經過這樣審查，國家勢必走向分裂」。

另外，主犯和有罪者必須接受法院審判，同行或共犯也必須接受法院處理，根據這個命令，從戰後到1950年，盟軍佔領區一共審理360萬件案件，其中主犯有有1667人，有罪者23060人，輕罪者15萬人，同行者100萬人，無罪者120萬人，這裡面所謂同行共犯，還必須區分是自願或者被迫加入犯罪行列，這樣子的做法還擔心有落網之魚，1958年，德國更進一步，成立「納粹暴行調查中心」，透過檔案和個人舉發，對所有在集中營內迫害人權，以及加入屠殺犯罪者進行調查，即便只是擔任集中營衛兵，或者是文書管理，也無法躲過審查，可見「去納粹化」必須徹底執行，德國人才能再次讓世界接受。

女神張大眼睛看正義如何彰顯

1963年，德國聯邦法院進行「法蘭克福大審」，把上述調查後內容交給法院，今天，法蘭克福法院所在地，就在「羅馬山廣場」正對面，廣場上有一尊銅像，名為「正義女神」，這座銅像和我們在美國法院所認知的蒙眼正義女神，唯一不同就是，這尊女神像，並沒有蒙眼，戰後的德國人認為，女神必定張大眼睛，看著法院內審判，讓正義可以在人間彰顯，如今，讀到這段故事，我們只能敬佩這個民族犯錯後所彰顯的道德感，反觀，同樣在戰後佔領台灣的國民黨政府，自我反省能力卻如此低下，已經被歷史證據判定殺人兇手老蔣，如今依然高踞廟堂，只要理性談到這件事，國民黨內就是一堆「有功於台灣歪理」出現，把人間大是大非課題，耍弄成「功過相抵」，負負得正數學題，實在令人汗顏。

今年大選後，國民黨青壯派大聲疾呼，沒有打掉重練，國民黨肯定完蛋，強烈改革聲音，落實本土建言，震耳欲聾，如今安在？所謂青壯派主席上台了，但是，「中國」兩字依然高戴，所謂世代交替的國民黨，已經忘了打掉重練，年輕黨主席剛上任，還來不及去借錢張羅黨務，就搶先要拯救面臨罷免的老韓，老韓在2018年，靠著紅色媒體瞎捧造神，靠著外表神似老蔣，被譽為黨國象徵，一下子意氣風發，登上高雄市長寶座，被稱為「一人救全黨」的英雄，如今，經過2020年大選，紅色媒體集團逐漸現出原形，收視率，閱報率雙雙下降，連自己的「看板報紙」也關門大吉，就算紅色媒體捧老韓心志不改，但是，老韓已經時不我予，現在，很少人會被紅色中國代言人洗腦，而且當時被洗腦後，如今乍醒的人更多，看看武漢瘟疫肆虐之下，還有50萬「罷韓聯署書」，會不會成功，已經注定了。

感謝老天眷顧台灣，「人進來，貨出去」的老韓，沒有當選總統，否則今天台灣會更慘，國民黨重返執政已成泡影，但是，為了台灣政治民主發展，不能讓國民黨真的走進焚化爐，國民黨也必須理解，「去黨國化，去老蔣，去中國，去機密黨庫」，才是唯一自救的方法。