指揮中心今（20）日表示，衛生單位已掌握案24北部婦女接觸者共361人，截至目前已採檢129人，其中111人檢驗陰性。圖／擷自疾管署YouTube

中央流行疫情指揮中心昨天深夜公布，國內第24例武漢肺炎(COVID-19)確診病例，為北部60多歲女性，近2年無出國史，指揮中心今（20）日表示，衛生單位已掌握案24接觸者共361人，截至目前已採檢129人，其中111人檢驗陰性（均為醫護人員），其餘檢驗中。

疫情指揮中心昨晚公布，新增1確定病例，為北部67歲女性，近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，於22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於30日收治住院，因病情惡化，2月10日轉入加護病房;為防堵疫情，醫院擴大採檢，2月17日通報採檢，轉收到負壓隔離病房，19日確診；個案目前持續隔離治療中。

指揮中心表示，第24例屬於重症，病況是目前所有確診病人中最嚴重，而初步疫調掌握，該名婦人退休後活動史單純，沒有明確感染來源。

指揮官陳時中指出，24案的病程時間很長，在醫院住了很久，1月22日有病徵，1月30日住院，住在一般病房，2月10日轉入加護病房，重點在1月31日以後住的是一般病房，接觸過不少醫護，這部分追蹤需要更謹慎；118名家外接觸者中，大多是醫護人員，採檢結果，其中111人為陰性，另有7人還在檢驗中。