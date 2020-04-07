北韓遭受經濟制裁，沒有匯價。沒有價值的北韓貨幣，就如同非洲衣索比亞貨幣，棄之可以，為何需要回收？還指定特別年分，其中曲折，耐人尋味。圖／Pixabay

離開新加坡，在飛機上，我仍然充滿疑惑，在國際外匯市場上，北韓遭受經濟制裁，沒有匯價，簡單說，沒有價值的北韓貨幣，就如同非洲衣索比亞貨幣，棄之可以，為何需要回收？還必須指定特別年分，很顯然，這批金錢的背後有問題，這個念頭一直揮之不去。第二，貨幣發行後進入民間，如同石頭落進大海，想把一張張貨幣找回來，技術上根本不可行，除非，這些貨幣一直由某一集團保管，否則如何回收？第三，回收的價格如何，這才是大問題。第四，北韓既然是聯合國一員，國際貨幣銀行直接找到北韓政府，不是更快更簡單？很多疑問揮之不去，直到我越深入這個工作，謎題才慢慢解開。

通常，我們對金錢缺乏認知，除非你是大富豪，必須藏金於世界各地，否則每天的工作，只為溫飽，說穿了，金錢只是為了交換物品而已，一輩子，你所賺取金錢或者足夠可以購屋，或者旅遊，然後老去退休養老，但是，真實的金錢所隱藏的知識，遠遠比交換更複雜，那是身上擁有千萬美金以上，才需要理解的事。

北韓幣無法在國際流通

1944年，二戰結束之前，德國戰敗已經是定局，44個國家的財經領袖聚集華盛頓山旅館，召開確定美金為國際貨幣的會議，並簽署一項協議，俗稱「布列敦森林會議」，根據協議，國際貨幣組織和世界銀行因此成立，前者為成員國提供短期資金借貸，後者為成員國提供中長期資金借貸，維持國家經濟穩定復甦，協議中最重要的是全世界實施固定匯率，黃金一盎司可以兌換35美金，各國貨幣和美金維持固定化，所有國家發行鈔票必須有黃金準備作為抵押，以應付國家破產時的清算，一方面，可以管制國家爛印鈔票，導致通膨，但是，這項協議的好處是促進戰後的國際貿易，以及經濟發展，但是，缺點也很多，因為獨尊美金的結果，造成「特里芬困境」，美金發行太多或太少都很困難，其他國家也因為黃金儲備問題，財政無法自由，到了1971年，世界經濟發展快速，美國的黃金儲存無法趕上鈔票發行的速度，問題終於爆發了，尼克森總統宣布，美金和黃金脫鉤，意思就是一盎司黃金不等於35美金，而且拒絕向他國出售黃金，這下子，世界各國的固定匯率陷入危機，很容易被禿鷹突襲，紛紛改成浮動匯率，但是，美金強勢地位並未受影響，英德法等國雖然抗議美金獨尊，但是，無法找到更好的方法，世界終於進入「後布列敦體系時代」。

黃金和美元脫鉤，圖利了美國，因為，美國基本上沒有國家控制的央行，美金發行過程，是由美國政府發行債劵，向聯邦儲備局借款，但是，在此之前，美國政府必須讓國會通過預算數字，決定今年度要借多少錢，才能把發債金額提供聯儲局，基本上，聯儲局或稱聯邦準備銀行，是民間的金主組成董事會管理，並不屬於政府，這是美國式資本主義獨特的民主精神，黃金和美元脫鉤之後，除美國之外，其他國家發行鈔票，仍然需要黃金準備，如果缺黃金，就必須以美元準備，以台灣的台幣發行來說，央行發行2兆台幣，必需準備500億美金，相等於1兆5000億台幣，另外5000億台幣，則需要市場上等值的黃金提供擔保，所以財經正常的國家，央行從國際市場上購入黃金，提存美金外匯，是必要動作，準備未來發行貨幣之用，2008年，美國因為「次貸風暴」造成不景氣，大量拋售黃金，中國則大批買進，擴大發行人民幣，但是，有些國家缺乏黃金，也沒有美金，在沒有準備之下，所印行的鈔票，當然就沒有價值了，只能在當地國流通而已，可以想見，以北韓的窮困來看，北韓所發行鈔票肯定沒有黃金準備，這種金錢如同廢紙，為何需要回收，讓我充滿疑問。

追查北韓幣的奇幻旅程

我既然打算加入工作，當然要把事情弄清楚，回台灣後，我把內心的疑問整理之後，MAIL給彼得，但是，彼得並沒有給我回答，只是約定一個時間，他準備到台灣和我見面，進一步詳談。

大約一個月後，彼得和世界銀行專案經理阿不度，以及馬來商人阿敏飛到台北，我突然接到電話，約我到台北凱悅飯店見面。

彼得在電話中說，「你到飯店之後，到櫃檯報上DAVID的名字，他會直接讓你上樓」。

我請了假，早一天半夜，搭上夜行的遊覽車北上，六點到達台北，距離見面時間還早，先到火車站附近的麥當勞盥洗，用過早餐，休息後才依照約定時間來到凱悅，依照彼得交代告訴櫃檯名字，櫃台請我直接搭電梯到客房。

彼得住進一個包括會客廳的套房，會客室裡面彼得，阿布杜和阿敏正在用英文交談，見我進門就說，很抱歉，上次在新加坡沒有把話說清楚，今天，我們把文件和未來工作細節，一次說清楚，但是，首先你必須簽署一份保密協議。

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