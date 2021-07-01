港版國安法頒布一周年之際，香港媒體大亨黎智英創建的壹傳媒集團宣布，將於7月1日停止運營。示意圖／擷自維基百科、網路，民報合成

就在港版國安法頒布一周年之際，香港媒體大亨黎智英創建的壹傳媒集團宣布，將於7月1日停止運營。董事長被捕服刑、壹傳媒停運、蘋果日報停刊，黎智英多年經營起來的媒體帝國徹底坍塌。伴隨這個帝國坍塌的還有香港的民主派和香港一國兩制。

壹傳媒董事會在周三（6月30日）發給集團員工的郵件中宣布，公司由於資金凍結，不得不停止運作。據港媒報導，壹傳媒已經安排法律顧問給蘋果日報、蘋果印刷和台灣蘋果新聞的員工發放薪金和有關補償。公司已經與潛在買家就出售台灣蘋果新聞事宜簽署了股權轉讓意向書。

壹傳媒董事會在給公司員工的最後一封信中表示，「雖則前路難行，仍繼續向前，後會有期」。

就在上周，香港警方出動500名警察以違反國安法為名對壹傳媒旗下的蘋果日報總部進行突擊搜查，並凍結了這家公司的多項資產，導致這家運轉了26年的報紙被迫停業。

壹傳媒董事長黎智英去年被當局逮捕，罪名是涉嫌「勾結外國勢力危害國家安全」。當局對他提出了多項指控，法庭對他作出三次判決，刑期總共20個月，目前正在獄中服刑。

北京於去年今日在香港強推國家安全法，以此法為利器對香港民主派展開了全面的圍剿。許多參加過抗議示威的民主派人士都被當局以從事「顛覆」、「分裂」、「進行恐怖活動」、「勾結外部勢力」等罪名予以逮捕和判刑，也有許多人逃離香港，去了歐洲和其它國家。

去年，香港立法會取消了四名泛民議員的資格，隨後迫使15名泛民議員集體辭職。今年1月，香港警方以違反國安法，涉嫌「顛覆國家政權罪」一次抓捕泛民主要人物50多人，其中包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉等。

今年5月底，香港區域法院對黎智英、楊森、何秀蘭、吳文遠、蔡耀昌、單仲偕、陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁等民主派人士作出集體判決，刑期從14個月至兩年不等。

曾經在反送中抗議示威活動中發揮重要作用的黃之鋒、周庭、林朗彥也都先後被捕判刑。周庭日前刑滿獲釋。

中共在香港強推國安法，對香港民主派的打壓違背了香港回歸中國時中國政府作出的「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的原則，引起全世界民主國家的強烈譴責。

觀察人士指出，在港版國安法實施一年來，香港民主派勢力凋零，立法院裡面再也聽不到不同的聲音，香港的言論自由和新聞自由已經不復存在，中共在「愛國者治港」的牌子下完成了對香港的完全控制。

但是，觀察人士說，也正是在這個過程中，中國的國際聲譽受到了嚴重損害，中國在國際上陷入了前所未有的孤立。6月30日，不僅是香港回歸中國以後發展道路上的一個重要轉折點，也很可能成為中國改革開放進程中的重大轉折點。