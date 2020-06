於6月23日出版的《事發之室:白宮實錄》作者、美國白宮前國家安全顧問波頓,在書中提到一段有關台灣的描述,他說川普總統最愛指著筆尖筆心,將它比喻成台灣;然後指在白宮橢圓辦公室他的辦公桌說,那就是中國。波頓將這個比喻詮釋為,這就是川普對美國另一個民主盟友的承諾和義務。在有心媒體的操作下,似乎暗示台灣,是川普總統拿來對抗中國的一顆棋子,就像簽字筆一樣,用完隨手可丟。是這樣嗎?

波頓長期來一直都是大力支持台灣,主張給予台灣雙重承認。他曾於2000年2月3日投書《台北時報》(Taipei Times) ,在〈Duel recognition acknowledges reality認清事實雙重承認〉一文中呼籲,給予台灣明確、不模糊支持,將是最符合美國的利益US interests would be best served by giving Taiwan its unambiguous support。他在新書中的這一段話,其實很清楚地讓台灣人民有機會知道,原來台灣是白宮美國政府日常作業,筆尖的核心價值。

川普是近來最友台美國總統

川普是近三十年來,自柯林頓政府以降截住目前,最友台及捍衛台灣權益的美國總統。他始終以美國利益為優先,一再鼓勵廠商自中國撤資回流美國。雖談不上圍堵中國,但絕不是承襲過去民主黨們一味對中開放。想想這個世界,如果沒有川普一再堅持美國優先,嚴厲制裁中國的霸凌和攏斷,那真不敢想像會是什麼樣子。

6月17日,美國國務卿蓬佩奧和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美國夏威夷會面,前後持續了約7個小時。有關涉及台灣議題,楊潔篪照本宣科強調,世界上只有一個中國,台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守,一個中國原則,和中美三個聯合公報規定,慎重妥善處理涉台問題。

美方似乎早就算準了,中方一貫指東說西、不切實際的耍嘴皮。所以只強調,中國必須信守對國際社會的承諾、給予港人自治,公開務實坦誠疫情。表面上看來是各說各話、毫無交集,但實際內容,相信雙方都已清楚表達立場,把該講的話、要傳達的信息完整帶給對方。哪天如有任何擦槍走火,那就怨不了誰了。川普更於蓬、楊兩人會談期間,簽署了〈維吾爾人權政策法案〉,以行動追究中共侵害維吾爾族人權的責任並予以懲罰。

中國老是在記者會上,一再重複一中原則、三個聯合公報,其實他們根本就不懂,或說根本就不尊重,美國的一中政策。那是指,美國遵照聯合國第2758號決議,承認世界上只有一個中國,那個中國是由中華人民共和國為唯一合法代表;但也依據聯合國安全理事會第530次會決議,指明台灣根本就不是中國的一部分。楊潔篪真是睜眼說瞎話,中華人民共和國成立於1949年,當時並沒有獲得美國的承認。一直到1972年2月28日,才和美國簽署上海公報,認知中國對台灣的立場 。1978年12月25日簽署建交公報,美國承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,兩國也同時重申,反對任何國家在亞洲建立霸權的共識。1982年8月17日簽署八一七公報,規範逐步減少美國對台灣的武器出售。

美中建交公報不認中華民國

有趣的是,在簽署上海公報時,1972年美國所承認是駐守台灣的中華民國。到了1979年1月1日建交公報生效時,美國已另紙〈台灣關係法〉,白紙黑字不再承認中華民國,明文昭告世人台灣不屬中國。八一七公報所談對台軍售,其實已與中國毫無交集;相反地美國在舊金山和平條約授權下,始終善盡職守,維護台灣的防衛與安全,繼共同防禦協定後,隨即推出台灣關係法及陸續生效的台灣安全加強法來把關。

令人遺憾的是,台灣不隸屬中國一事,除了利令智昏的中華人民共和國主政者,不學無術毫無所悉外,中華民國歷屆民選總統,個個都是高學歷學有專精者,亦是滿頭霧水一臉無知,相繼提出中華民國在台灣、中華民國是台灣、台灣屬中華民國,甚至到今天主政者,仍然堅持中華民國台灣是2300萬台灣人民的最大公約數。他們都不約而同,把台灣與中華民國緊密掛鉤。是這樣嗎?

2005年12月17日,我曾致函當時主政的陳水扁總統,提出六項訴求與呼籲:一、務必釐清台灣現時的國際地位。二、「有效統治」絕不等同「擁有主權」。三、和平條約雖早已簽訂,但台灣的軍事佔領狀態卻仍未終止。四、台灣人民寄望閣下的「有夢最美、希望相隨」。五、與中國統一,不是台灣人民把政權託付予您的期許與授權。六、信守承諾堅持改革、勇敢承擔,扛起台灣興衰存亡之重責大任。《如附件一》

約兩週後,接獲陳總統於2005年12月30日簽名回函,說明:『在「中華民國」仍是當下台灣內部較大之共識下,水扁前特別提出「中華民國是台灣」之台灣主權發展四階段論述。此議容或不盡人意,然較諸過去政府所提之「中華民國在台灣」之論,已呈躍進。…隨著政治民主化,台灣主體意識確立、並成為社會之主流價值之後,新的國家認同,也將一步步透過民間力量,由下而上自然形成。只要國家認同問題獲得解決,國人有清楚敵我之分、內外之別,則其他問題,相信均可迎刃而解。』《如附件二》

台灣不屬於中華民國

從陳水扁的回函,可以隱約看到行政高層,對於台灣國家認同的困境與無奈,他呼籲需要靠由下而上的民間力量,人民覺醒才有可能達陣。然而環顧時局,當下台灣政壇所關心的,儘是如何勝選執政,鮮少帶頭探詢,台灣今日真實國際地位。政府至少有義務告知台灣人民,是什麼時候、依什麼國際條約,從日本政府手中接受台灣領土主權,而國民大會或立法院,又是什麼時候開會,將台灣與澎湖併入中華民國版圖,成為中國不可分割的一部分領土。目前台灣在國際社會,所遭受的種種挫折和打壓,都源自這個錯誤的命題與假設。問題是,涉事者無人肯務實面對,解鎖台灣在二次大戰後,遭受軍事佔領,去落實台灣應有的國際地位。而只算計,如何用虛假中華民國空殼扶冠自爽。

其實美國早於1979年,在台灣關係法中,即已明白告訴台灣人,台灣不是中華民國,美國只承認台灣治理當局,不再承認中華民國。雖然波頓在他的新書中,提到擔心台灣可能會淪為,繼庫德族之後,被美國川普政府放棄的對象。其實波頓似乎多慮了,因為自二次大戰後,台灣就一直都是,美國在西太平洋最重要的軍事部署之一。所以,不論是民主黨或共和黨主政,都不會、也不可能忽視台灣,在第一島鏈的戰略位子。更何況還有〈舊金山和約〉的授權承擔,及〈台灣關係法〉的規範約束。

真正令人擔心的是,台灣社會要等到什麼時候,才能朝野合作,務實來探討自身的法理國際地位。堅持中華民國者,請明白坦誠地告訴人民,他或她要把2300萬台灣人帶到那裡去,到中國去認祖歸宗,把習大大趕下檯,取而代之?或只想在台灣掛羊頭賣狗肉,繼續欺騙壓榨台灣人民?其實,不論台灣政治地位最後如何定位,獨立後叫台灣國或被統一後叫中華民國,中華民國都只是過客,它的階段性歷史命運已經告一段落。希望,想振興中華的中國人,儘早回歸中國懷抱,去與習大大建設他偉大的中國夢。留下來的,就應該以台灣的安身立命為依歸。

2005年至今, 15個年頭已經過去了,台灣的國際地位依然妾身未明,入不了聯合國等國際組織,我們似乎依然在原地踏步空轉了15年。昔日民進黨人對台灣的未來有諸多的理想與抱負,如今他們雖已二次勝選而且完全執政,卻依然延續舊制陋規,絲毫看不到氣象一新的改革,考試、監察院依舊,三權分立的期許束之高閣,看來要期待台灣驗明正身進階國際,這回可是又要落空了。只是不知當今的主政者,究竟要把台灣導向何方,死命地往中華民國鑽想,要帶給咱後代子孫什麼樣的願景和懷念?何昔日之芳草兮,今直為此蕭艾也?豈其有他故兮,莫好脩之害也。台灣何時才能出頭天?難!難!難!

