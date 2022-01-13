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每日國際焦點

中國於不丹邊界增建軍事建築200多處

緬甸軍政府開除空軍參謀長貌貌覺

泰國斥資138億泰銖購買4架戰機取代老化的F16

俄羅斯於烏克蘭邊境舉行步兵與戰車實彈演習

日本

2021年2月服務業信心指數微增0.1點

南韓

2021年失業率降至2017年以來最低

北韓

美國為北韓發射飛彈，制裁6北韓人，1俄羅斯人與1俄羅斯公司

中國

於不丹邊界增建軍事建築200多處

印度

與英國正式開市自由貿易協定談判

澳洲

鋰礦企業獅鎮資源與南韓LG化學簽約，出售10萬公噸鋰礦石給LG化學電池部門

印尼

等待國營電力公司取得足夠的煤，就將重新開放出口

開始追加第三劑疫苗

菲律賓

中選會表示請專家檢查系統發現並未受駭客攻破

馬來西亞

取消先前計畫對海外所得課稅

越南

中國重啟中越邊界

泰國

斥資138億泰銖購買4架戰機取代老化的F16

緬甸

軍政府開除空軍參謀長貌貌覺

阿富汗

貨幣危機下，塔利班以援助的小麥作為薪資，發給以工代賑計畫勞工

柬埔寨

以部分國家部長參加有困難為由，暫停輪值後首次東協會議

歐盟

智財辦公室設立歐盟中小企業資金，協助保護智財權。

英國

美國貿易代表戴琪表示時機正確時會啟動美英鋼鐵貿易談判

法國

將放寬對英國旅遊管制

德國

餐旅業大量施行減少工時，自2021年11月的71.2萬增加至12月的87.9萬

俄羅斯

於烏克蘭邊境舉行步兵與戰車實彈演習

西班牙

法院判決瓦倫西亞衛生局失職需賠償醫師。2020年3~5月僅提供醫師一周一片口罩，要求重複使用至6月

瑞士

因應Omicron擔憂影響經濟運作，將隔離時間減半至5天

烏克蘭

烏、俄、法、德四國將討論烏克蘭危機問題

波蘭

歐盟將要求波蘭解散法官懲處制度，否則應付7000萬歐元罰款

愛沙尼亞

總理表示波海三國正與北約談增加軍事部署以對抗俄國

荷蘭

飛利浦先前回收呼吸器回收範圍可能擴大，供應鏈問題影響獲利，股價大跌15%

芬蘭

疫情激增，地方政府違逆中央防疫指示，赫爾辛基要求市民不要前往篩檢因為案件累積到數天才能看到結果

丹麥

將對最危險族群施打追加第四劑疫苗，並放寬防疫管制

斯洛伐克

通過與美國之間的國防協定，未來可能提供機場給北約使用

美國

輝瑞與通路會議線上化因而裁員業務人員

加拿大

魁北克提出不打疫苗者加稅

墨西哥

花旗集團將退出墨國消費金融市場出售部門，墨國公平會表示將嚴控交易是否有壟斷嫌疑

巴西

2021年新創企業募資達94億美元破紀錄

阿根廷

計畫三倍增礦業出口

智利

比亞迪與本國的北方礦業服務公司標到各8萬噸鋰礦開採權

以色列

起訴5國民涉嫌接觸伊朗間諜

發行總值15億歐元10年期公債

DHL設立中東最大機器人自動分揀物流中心

土耳其

2022年將招標3處礦權，包括Khnaiguiyah鋅銅礦

埃及

蘇伊士運河目標2040時在全球能源貿易中佔15%

沙烏地阿拉伯

將興建8000公里鐵路

阿拉伯聯合大公國

哈薩克政府自議會退回與阿布達比ADQ簽訂的60億美元可再生能源合約

卡達

油氣以外產業推動2021年第三季經濟成長2.6%

伊朗

法國要求伊朗立即釋放法伊雙國籍學者Fariba Adelkhah

索馬利亞

首都遭汽車炸彈攻擊8死

莫三比克

南部非洲發展共同體延長駐軍

喀麥隆

叛軍攻擊布埃亞1士兵殉職

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