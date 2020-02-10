中國武漢肺炎疫情越來越險峻，中國祭出保中南海措施。北京宣布封城十大措施。根據中新社報導，返京工作的各地民眾進入高峰期，北京今天宣布嚴格居住社區(村)封閉式管理，嚴格抵京人員登記，嚴格重點人群的管理服務等等措施。目前為止，中國封城數已經超過80個城市，最重要的北上廣深，現在只剩下上海還能喘口氣。

北京市疫情防控工作領導小組辦公室公告中表示，面對即將出現返京人員流動高峰，疫情防控工作處於關鍵時期，為了切實保障人民群眾生命安全和身體健康，依據相關法律法規和本市有關規定，進一步加強社區（村）疫情防控工作。

相關管理措施包括：

1、嚴格居住社區（村）封閉式管理。

嚴格社區（村）封閉管理，在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。無物業、無安保、開放式社區由屬地街道（鄉鎮）負責落實封閉措施。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅單元樓門、社區（村）等實行封閉式隔離。

2、嚴格核實登記社區（村）來往人員、車輛。

外來人員和車輛原則上不得進入社區（村），情況特殊確需進入的，由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至社區（村）指定區域，由客戶自行領取，設置指定區域應避免人群集聚。

3、嚴格抵京人員登記。

人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況，並配合完成個人資訊登記工作。隱瞞、緩報、謊報有關資訊或阻礙疫情防控工作人員履行職務的，依法依規追究責任。

4、嚴格重點人群的管理服務。

抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出；出現發熱症狀，應按規定及時就診排查。各街道（鄉鎮）和社區（村）要嚴格管理，並提供基本生活保障。

拒絕接受醫學觀察、居家觀察等防控措施，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法嚴肅處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

5、嚴格集中隔離。

對北京新增並經衛生健康部門流行病學調查確認後的密切接觸者，原則上由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。密切接觸者應主動配合醫學觀察，拒不配合的，由公安機關依法協助採取強制措施。

6、嚴格公共空間管理。

社區（村）非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。街道（鄉鎮）、社區（村）、物業企業、產權單位要做好公共場所清潔消毒、垃圾分類處理、環境整治等工作。

機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、企業等要加強體溫監測，認真篩查發熱人員，堅持「日報告」、「零報告」制度。社區（村）內的裝修裝飾等工程一律停止，水電氣熱等工程施工單位、旅館等要配合社區（村）做好疫情防控工作。

7、嚴格管理出租房屋。

房屋租賃仲介企業或業主要明確防控責任人和連絡人，按照要求向社區（村）提供出租房屋和承租人動態資訊。對不報告租住房屋情況、不配合政府和社區（村）工作人員開展工作的，依法依規追究責任。

8、強化基本生活保障。

市場、菜店、超市、藥店等要合理安排營業時間，做好人員導流，強化風險管控。社區（村）要加強對老幼弱等群體的關注，做好服務保障。

9、強化全民防護意識。

居民要嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，減少外出活動，不參加聚會和集體活動。對不聽勸阻或引發矛盾衝突的，由公安機關依法嚴肅處理。

10、強化示範帶動。

黨員幹部、黨代表、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，積極主動參與疫情防控工作，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守有關規定。

中國疫情持續蔓延，封城成為作主要防疫措施，統計目前為止，以武漢為代表的湖北省多城市已「封城」，廣東省、安徽省、遼寧省、江西省，以及杭州市、溫州市、南京市、天津市、成都市、廣州市等約80個城市則相繼宣布進行「社區封閉式管理」的軟封城狀態。