美國準備於12月中，舉辦民主高峰會議，邀請世界110個國家參加，台灣於11月23日，也正式被邀請參加，對台灣在提倡民主價值和人權的努力，給予正面的肯定。極權共產的蘇俄和中國，缺乏民主自由，漠視人權，自然地被排除於外，應該不會感到意外。但是，中國一心肖想統一台灣，希望台灣在世界舞台消失，看到台灣被邀請，發出強烈的抗議，可惜徒勞無功，台灣則欣然接受邀請，宣佈由兩位沒有語言障礙，充滿本土意識，懷著世界觀的代表，蕭美琴和唐鳳去參加，涵蓋政治和科技兩大層面，真的是強棒高招。（剛剛看到蕭美琴父親過逝的消息，謹致哀）。

就在中國焦躁的時候，美國五位不分黨派的國會議員，安排到台灣參觀訪問，添加中國的不滿，希望他們取消行程，這些議員不但不予理會，按照原訂計畫，高興大方前往台灣，會見台灣總統，其中有一位議員，還發出「抵達台灣共和國」的訊息，用簡明的台灣，代替中華民國，擺明要激怒中國。在中美關係敏感的時刻，美國行政和立法兩部門，不約而同地向台灣示好，配合得天衣無縫，讓台灣在國際媒體，持續曝光發亮，純屬巧合嗎？

台灣民主高峰會

中國抗議直反對

美國議員心陶醉

民主人權最可貴

台灣的民主自由和人權，和當前的普世價值吻合，數十年來的成長茁壯，已是民主政治的佼佼者，身為民主世界龍頭的美國，雖然和台灣沒有正式邦交，但是看到台灣的蓬勃發展，想到台灣的戰略和經濟地位，應該相當放心，更希望能維持現狀，能夠更獨立自主吧。所以，當放肆的中國軍機，三不五時對台灣施壓時，美國怎能不聲援？但是，當美國上任近一年的新政府，剛要擺脫四年來的政策，重新走出美國，發揮軍事經濟強勢，來領導世界各國，高倡民主自由和人權時，卻被瑞典的一個民主觀察機構，列入民主倒退的名單，認為美國的民主制度，近年來，有明顯的惡化，真有點諷刺。

民主評比的衡量標準，譬如，不願接受公平的選舉結果，蓄意壓抑選舉投票人的參與，社會兩極對立激增，以及一般民主素養下降等，都明顯地在美國發生，令人不得不承認這些事實。除此之外，民選議員公然散佈假消息，在網路上以醜陋的陰謀論，來挑戰選舉的公正性，導致許多負責選舉的官員，感到自身安全受威脅，而在選舉結束後，上千群眾在國會暴動，意圖阻擋總統選舉的當選認證，更是民主國家不該有的現象。而且，一些激進社團，自稱義務公民的警衛，甚至非法暴力組織，不時地運用暴力，來攻擊少數民族，干涉人權，擾亂合法集會和示威，都非民主社會常態。在一般社會中，也有不少不滿份子，對政府前線工作人員，學區理事，學校老師，餐廳服務員，甚至空服人員，不斷地騷擾，造成社會亂象。當這些問題正發酵時，全美擁有槍械的人數，也達前所未有的比例，多年來，通過購買槍械的背景調查的人數，每年大約八百六十萬人次，而去年（2020） 竟高達兩千一百萬人次，今年，可能再打破紀錄，給日漸衰退的民主，加入一大癮憂變數。

私心刻意搞分離

媒體充斥假訊息

兩極對立互猛批

槍械泛濫也是迷

整體看來，美國的民主制度，正面臨前所未有的挑戰，看來是個實際的危機，但並非隨時要崩潰。除了制度法條或許須要修正，防範類似阻擋國會認證的暴動，來確定和平政權轉移外，二次世界戰後德國政府的努力，南非面對真相的全面改革，都可以作參考，讓民主制度更穩固。如果政策能透明化，再透過教育和社區投資，提供正確資訊，鼓勵年輕人對政治的熱衷，引導全民覺醒，來明確地分辨是非，判斷真假，找回人民對政府的信任，減少族群的對立和摩擦，對民主的生根，都有大幫助。而科技、媒體、地方政府和社區，同心協力，認真參與，也是不可或缺的要件。只有國家的人民，有共同的目標，有生命共同體的認知，珍惜社會的和諧，民主制度才可以永續。專家的分析，加上個人的感受，寫來有點嚴肅八股，但是，偶爾提醒自己，應該無傷大雅，否則萬一不小心，終日被假消息蒙蔽，到喪失民主自由都不知時，那就太遲了。台灣心、美國情、民主魂、自由靈、早清醒、好光景。來些台灣話吧。

美國民主倒退櫓

若是崩盤咱攏輸

黑白真假靠功夫

捫心講理免軍師